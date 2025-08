SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Franchisegeber und Dienstleister für ästhetische Kliniken, kündigte heute an, seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 am Mittwoch, dem 13. August 2025, vor der Börseneröffnung in den USA bekanntzugeben.

Das Unternehmen wird am Mittwoch, dem 13. August 2025 ab 8:30 Eastern Time (oder Mittwoch, dem 13. August 2025 ab 21:30 japanischer Zeit), eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse zu diskutieren und Fragen dazu live zu beantworten.

Bitte registrieren Sie sich vor der Konferenz über den unten angegebenen Link.

https://edge.media-server.com/mmc/p/ukc9sp9j

Dieser leitet Sie automatisch zur Registrierungsseite "SBC Q2 2025 Financial Results Presentation" weiter. Führen Sie bitte die Schritte zum Eingeben Ihrer Registrierungsdaten aus, und klicken Sie anschließend auf "Submit". Nach der Registrierung haben Sie Zugriff auf die speziell zum Verfolgen der Telefonkonferenz eingerichtete Website. Diese ermöglicht Ihnen nicht nur das Verfolgen der Telefonkonferenz, sondern bietet Ihnen auch den Zugriff auf Informationen über die Sprecher sowie auf frühere Materialien aus dem Bereich Investor Relations.

Ab 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz können Sie die Präsentationsmaterialien zu den Ergebnissen auf der Website einsehen. Die Materialien stehen auch zum Download zur Verfügung. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz bleibt bis zum 13. August 2026 abrufbar. Darüber hinaus bleiben die Veröffentlichung der Ergebnisse, zugehörige Präsentationen sowie ein archivierter Webcast dieser Konferenz verfügbar auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://ir.sbc-holdings.com/.

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt und betreibt Kosmetikzentren und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, darunter unter anderem Werbung und Marketing auf verschiedenen Plattformen (z. B. soziale Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Terminvereinbarungen für Kunden der Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und bei der Anmietung von Räumlichkeiten, Bau und Gestaltung von Franchise-Kliniken, Beschaffung (Weiterverkauf) von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchise-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinik-Kunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Markenzeichen, IT-Softwarelösungen (unter anderem medizinische Fernkonsultationen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchise-Kliniken (Kundenbindungsprogramm) und Zahlungsinstrumente für die Franchise-Kliniken. Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie die Geschäftsaussichten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "kann", "sollte", "erwartet", "antizipiert", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "prognostiziert", "potenziell", "Ziele" oder "Hoffnungen" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusagen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts- Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind und auf der Website der SEC unter www.sec.gov.

