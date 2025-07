München (ots) -Die beiden Medienhäuser RTLZWEI und Warner Bros. Discovery Deutschland planen, ihre TV- und Teile der Digitalinventare in Deutschland künftig gemeinsam zu vermarkten. Sie beabsichtigen zu diesem Zweck ein Joint Venture zu gründen, das ab dem Vermarktungsjahr 2026 aktiv wird - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. Sitz des neuen Unternehmens wird München sein. Der Markenname lautet "El Cartel Brothers".Nicole Glatzmaier, Geschäftsführerin RTLZWEI: "Dieses Joint Venture wird eine starke Kraft auf dem deutschen Bewegtbild-Werbemarkt sein. Es bringt unsere komplementären Portfolios zusammen und verbindet sie zu noch besseren Angeboten für die Agenturen und Kunden."Matthias Heinze, SVP Commercial & Geschäftsführer WBD GSA: "Strategische Partnerschaften wie diese sind eine zukunftsweisende Antwort auf die aktuellen Veränderungen in der Medienbranche und senden ein Signal der Stabilität und neuer Möglichkeiten für Werbekunden."Der RTLZWEI-Vermarkter El Cartel stellt mit Start des Joint Ventures seine Vermarktungstätigkeit ein. Mitarbeitende von El Cartel sowie dem bisherigen Sales-Team von Warner Bros. Discovery Deutschland werden in das Joint Venture wechseln.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Über Warner Bros. Discovery Deutschland:Warner Bros. Discovery Deutschland veranstaltet die Free-TV-Sender DMAX, TLC, Eurosport 1, HOME & GARDEN TV und TELE 5, die Pay-TV-Sender Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 2, Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner TV Comedy mit dem [adult swim]-Block, Cartoonito und Cartoon Network sowie den Streaming-Service discovery+. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit lokalen und internationalen Produktionen in den Bereichen Kino, Home Entertainment, Consumer Products und Games aktiv und erreicht so mit seinem diversifizierten Portfolio aus den Bereichen Factual, Fiction, Sport und Kids monatlich Millionen von Fans. Hinter Warner Bros. Discovery Deutschland steht Warner Bros. Discovery, ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, mit dem weltweit differenziertesten und umfassendsten Portfolio an Inhalten, Marken und Franchises in den Bereichen Fernsehen, Film, Streaming und Games.Pressekontakt:RTLZWEI:Jörg Neunecker(089) 64185 6900joerg.neunecker@rtl2.deWBD:Daniela Allgayer-Koreimann(089) 20 60 99 - 122Daniela.AllgayerKoreimann@wbd.comOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6078063