Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) gibt den Abschluss der ersten Bohrphase bekannt: Entdeckung einer massiven antimonhaltigen Stibnitmineralisierung auf 20 Metern in Bohrloch BH-25-05; 70 % der Bohrlöcher enthalten antimonführenden Stibnit.

Wichtigste Eckdaten

In der Hauptzone des Projekts Bald Hill wurden 16 Diamantbohrungen über insgesamt 3.150 Meter im NQ-Format abgeschlossen. Bohrloch BH-25-05 wies eine massive antimonführende Stibnitmineralisierung auf über 20 Metern auf.

In 70 % der Bohrlöcher des Programms wurde eine massive Stibnitmineralisierung mit Antimonanteilen angetroffen.

Die Anzahl der Bohrlöcher in der Hauptzone des Projekts Bald Hill ist zwischenzeitlich auf 40 angestiegen.

Mehr als 1.500 Proben wurden der Firma Actlabs in Fredericton zur Analyse auf Antimon, Gold und andere Metalle übergeben.

Im Zuge der Prospektionsarbeiten wurde eine antimonhaltige Stibnitmineralisierung ermittelt, die sich an der Oberfläche über 400 Meter weit ausdehnt.

Die Mineralisierung ist entlang des Streichens und in der Tiefe nach wie vor offen.

Vancouver, Kanada - 16. Juli 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") berichtet, dass die erste Phase seines Bohrprogramms im Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick abgeschlossen wurde. Es wurden insgesamt 16 Bohrungen niedergebracht und mehr als 3.150 Bohrmeter absolviert.

Die nachfolgenden Fotos zeigen Beispiele der massiven antimonhaltigen Stibnitmineralisierung, die in Bohrloch BH25-05 angetroffen wurde. Beachten Sie, dass die dunkleren Abschnitte massive Brekzienfüllungen und Erzschnüre aus antimonführendem Stibnit enthalten.

Foto 1: Mineralisierter Abschnitt aus Bohrloch BH-25-05. Beachten Sie, dass in diesem Loch der Stibnit über 20 Meter angetroffen wurde.

Die Standorte der Bohrlöcher und die Erzausbisse sind in Abbildung 1 dargestellt:

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher in der Hauptzone des Antimonprojekts Bald Hill. Beachten Sie die Standorte der Bohrlöcher und die Ausbisse entlang des Entwicklungszugs der mineralisierten Zone (als Dreiecke dargestellt).

Die vorgefundene Mineralisierung wird als aus massivem Antimon-Stibnit, Stibnit-Gängen und stibnithaltigen Brekzien bestehend beschrieben. Die Brekzien enthalten Fragmente des umschließenden Gesteins - Metasedimente und Metavulkangestein.

An der Oberfläche verläuft das Gang-/Brekzien-System nord-nordwestlich und fällt vertikal steil nach Südwesten ab. Das Gestein trifft im Bereich des Streichens im Nordosten zusammen, wobei stibnithaltige Strukturen die umgebenden Einheiten in einem stark geneigten Winkel durchschneiden. Die Mineralisierung ist von Alterierung aus Serizit, Quarz und Karbonat umgeben.

Highlights der Prospektionsarbeiten

Die Prospektionsarbeiten unserer Mannschaft haben Zonen mit massiver antimonhaltiger Stibnitmineralisierung an der Oberfläche identifiziert, welche das Potenzial für mindestens 200 Meter in südöstlicher Richtung von den derzeitigen Bohrstandorten erhöht. Die Identifizierung der Aufschlüsse an der Oberfläche war zusammen mit dem für die Mineralisierung erstellten Modell (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2025) für die Fokussierung des Bohrprogramms von entscheidender Bedeutung.

Jim Atkinson, P. Geo., CEO von Antimony Resources Corp., erklärt: "Ich bin mit dem bisherigen Verlauf der Diamantbohrungen sehr zufrieden. Dass wir in der Mehrzahl der Löcher auf antimonführenden Stibnit gestoßen sind, ist ein Hinweis darauf, dass wir es bei der Hauptzone im Projekt Bald Hill mit einer hochgradigen Antimonlagerstätte zu tun haben. Wir warten schon gespannt auf die nächste Probencharge, die schon bald vom Labor freigegeben werden sollte. Im Zuge der Bohrungen wurden regelmäßig Probenchargen an das Labor übergeben; wir rechnen daher in den nächsten Monaten kontinuierlich mit Ergebnissen."

Antimon-Projekt Bald Hill

Highlights der früheren Exploration

- Bald Hill ist eine wohlbekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick

- Frühere Arbeiten, die Bohrungen einschließen, haben eine Antimonlagerstätte von über 500 m Länge umrissen

- Die Mächtigkeiten betragen durchschnittlich über 3 Meter und die Gehalte durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon

- Historischer technischer Bericht nach NI-43-101: Der potenzielle Umfang und Gehalt des bebohrten Gebiets, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, liegt im Bereich von 725.000 bis 1.000.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,11 % bis 5,32 % Sb (~30.000 bis 40.000 Tonnen enthaltenes Antimon)(1)

- Potenzial der Erweiterung auf Basis von zusätzlichen bekannten Zielgebieten

Das Konzessionsgebiet liegt ungefähr gleich entfernt von Sussex, Fredericton und St John im Süden von New Brunswick. Der Zugang ist sehr gut, da Highways der Provinz und der Region das Konzessionsgebiet durchqueren und an dieses angrenzen. Bohrarbeiten können ganzjährig durchgeführt werden. Am Sitz der New Brunswick Geological Survey in Sussex steht aus vergangenen Explorationen ein Bohrkern von über 5400 Metern Länge zur Untersuchung zur Verfügung. Insgesamt wurden 25 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5400 m auf dem Konzessionsgebiet fertiggestellt.

Die Lagerstätte besteht aus mindestens drei Zonen mit antimonhaltigen Brekzien und hydrothermalen Erzgängen, die nach Nordwesten verlaufen. Die Mineralisierung wurde über eine Streichlänge von 700 Metern bis auf eine vertikale Tiefe von 300 Metern definiert und ist in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Bei vorherigen Bohrungen wurde hochgradiges Antimon angetroffen, einschließlich im Entdeckungsbohrloch DDH08-03, das 4,51 m mit einem Gehalt von 11,7 % Antimon (Sb) durchteufte, darunter 2,29 m mit einem Gehalt von 20,9 % Sb.

Eine mögliche Erweiterung der Main Zone wurde 2014 entdeckt. Schürfgrabungen ungefähr 450 Meter südlich der Main Zone ergaben Werte von 2,90 % Sb auf 8,18 m, worunter sich 5,79 % Sb auf 1,75 m und 8,47 % auf 1,53 m befanden. Die Bohrungen in dieser Gegend bestätigten das Vorliegen einer der Main Zone ähnlichen antimonhaltigen Stibnitmineralisierung, die noch nicht ausreichend erkundet wurde.

Ein historischer technischer Bericht nach NI 43-101, der 2010 von CRA erstellt wurde[i], identifizierte das Potenzial für 705.000 bis 1.000.000 metrische Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4 % bis 5 % Antimon (Sb)(1). - Die Arbeiten von Antimony Resources Corp. sind noch zu unvollständig, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und das Gehalt sind konzeptioneller Natur, da noch keine ausreichenden Explorationen durchgeführt wurden, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Zielgebiet als eine Mineralressource abgegrenzt werden kann.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 5 Millionen Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ an bestimmte Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens ausgeben wird.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Entwicklung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

http://www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 NATIONAL INSTRUMENT 43-101 TECHNICAL REPORT BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, erstellt durch: Conestoga-Rovers & Associates MAI 2010 REF.- NR. 070813 (1)

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80381Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80381&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19635618-antimony-resources-corp-cse-atmy-fwb-k8j0-abschluss-bohrphase-bekannt-entdeckung-massiven-antimonhaltigen-stibnitmineralisierung-20-metern-bohrloch-bh-25-05