Im April 2023 übernahm Bill Anderson den Chefposten bei Bayer und die Entwicklung des Aktienkurses ist seither eher wenig schmeichelhaft. Die schon damals angeschlagene Bayer-Aktie hat sich in den letzten beiden Jahren im Wert noch einmal halbiert. Das wird dem CEO allerdings nicht zur Last gelegt. Stattdessen erkennt der Aufsichtsrat Schritte in die richtige Richtung und will den Kurs von Anderson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...