DJ Vinci kauft deutschen Versorgungstechniker R+S

DOW JONES--Der französische Konzessions- und Baukonzern Vinci kauft in Deutschland zu. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die R+S Group mit Sitz in Fulda übernommen. Die auf Elektro- und Digitalisierungstechnik spezialisierte R+S soll in das Netz der 150 Unternehmen von Vinci Energies Building Solutions in Deutschland integriert werden, so die Franzosen. Angaben zum Kaufpreis machte Vinci nicht. R+S erwirtschaftete vergangenes Jahr mit etwa 1.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 191 Millionen Euro.

July 17, 2025 12:17 ET (16:17 GMT)

