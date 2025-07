Das Instrument 2L9 US09627Y1091 BLUEPRINT MED.CORP.DL-001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.07.2025

The instrument 2L9 US09627Y1091 BLUEPRINT MED.CORP.DL-001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.07.2025



The instrument 7FM CA0886412042 BEYOND MED TEC. INC. NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.07.2025 and ex capital adjustment on 21.07.2025



The instrument GYQ GB0031477770 FD TECHNOLOGIES LS-,005 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.07.2025 and ex capital adjustment on 21.07.2025





