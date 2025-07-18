The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.07.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2025
ISIN Name
XS2106329134 KAISA GR.HLD 20/25
DE000DJ9ALY3 DZ BANK IS.A2658
DE000NLB3SN6 NORDLB 21/25
ES0244251015 IBERCAJA BCO 20/30
DE000HLB58G0 LB.HESS.THR.CARRARA07P/24
DE000HLB0Y97 LB.HESS.-THR.IS0513B/041
DE000LB13C49 LBBW STUFENZINS 19/25
US87165BAG86 SYNCHRONY FIN. 2025
CA3874372053 GRANITE REIT UTS
US865622BW39 SUMIT.MITSUI 15/25
AU3SG0001241 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2025
US161175AY09 CHAR.COM.OPERAT. 16/25
US748148SC86 QUEBEC,PROV 20/25
US6174468C63 MORGAN STANLEY 15/25 MTN
PTOTVMOE0000 PORTUGAL 18-25 FLR
DE000CZ45V74 COBA MTN 20/27 S.960
CA16141A1030 CHARTWELL RETIREM.RESID.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2025
ISIN Name
XS2106329134 KAISA GR.HLD 20/25
DE000DJ9ALY3 DZ BANK IS.A2658
DE000NLB3SN6 NORDLB 21/25
ES0244251015 IBERCAJA BCO 20/30
DE000HLB58G0 LB.HESS.THR.CARRARA07P/24
DE000HLB0Y97 LB.HESS.-THR.IS0513B/041
DE000LB13C49 LBBW STUFENZINS 19/25
US87165BAG86 SYNCHRONY FIN. 2025
CA3874372053 GRANITE REIT UTS
US865622BW39 SUMIT.MITSUI 15/25
AU3SG0001241 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2025
US161175AY09 CHAR.COM.OPERAT. 16/25
US748148SC86 QUEBEC,PROV 20/25
US6174468C63 MORGAN STANLEY 15/25 MTN
PTOTVMOE0000 PORTUGAL 18-25 FLR
DE000CZ45V74 COBA MTN 20/27 S.960
CA16141A1030 CHARTWELL RETIREM.RESID.
© 2025 Xetra Newsboard