The following instruments on XETRA do have their first trading 22.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.07.2025Aktien1 NGGTCO000002 Guaranty Trust Holding Co. PLC2 SE0009580756 H100 Group AB3 AU0000095416 4DMedical Ltd.4 AU0000167066 Cobram Estate Olives Ltd.5 CA3874372053 Granite REIT LP6 AU000000LIC9 Lifestyle Communities Ltd.7 BE0974461940 MDxHealth S.A.8 AU000000SIQ4 Smartgroup Corp. Ltd.9 AU0000032914 SRG Global Ltd.10 AU000000VEE3 Veem Ltd.11 KYG2121X1429 China Silver Technology Holdings Ltd.12 US18978H5081 CNS Pharmaceuticals Inc.13 CA23249L1067 CVW Sustainable Royalties Inc.14 CA6951041095 Pacifica Silver Corp.15 CA86218J3038 Storm Exploration Inc.Anleihen/ETF1 XS3084266538 HSE Finance S.a r.l2 FR0014011M03 BNP Paribas S.A.3 CH1461438173 Österreich, Republik4 USU91505AY02 Univision Communications Inc.5 IE000YJBT6I5 First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF