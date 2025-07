The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2025



ISIN Name

CA7703631092 ROBERTO RES. INC. O.N.

CA86218J2048 STORM EXPLORATION INC.

CA12670M1059 CVW CLEANTECH INC.

KYG2121X1346 CHINA SI.T.H.LTD. HD-,001

KYG3777B1370 GEELY AUTO. HLDGS HD-,02

NO0013293142 XXL ASA A NK 0,10

US06406RBJ59 BK NY MELLON 22/26 FLR

US18978H4092 CNS PHARMAC. DL-,001

US42809H1077 HESS CORP. DL 1





