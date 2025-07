Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US18978H4092 CNS Pharmaceuticals Inc. 21.07.2025 US18978H5081 CNS Pharmaceuticals Inc. 22.07.2025 Tausch 12:1

CA86218J2048 Storm Exploration Inc. 21.07.2025 CA86218J3038 Storm Exploration Inc. 22.07.2025 Tausch 4:1

KYG2121X1346 China Silver Technology Holdings Ltd. 21.07.2025 KYG2121X1429 China Silver Technology Holdings Ltd. 22.07.2025 Tausch 5:1

CA7703631092 Roberto Resources Inc. 21.07.2025 CA6951041095 Pacifica Silver Corp. 22.07.2025 Tausch 1:1

CA12670M1059 CVW CleanTech Inc. 21.07.2025 CA23249L1067 CVW SUSTAINABLE ROYALTIES INC. 22.07.2025 Tausch 1:1





