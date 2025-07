Die Aktien der deutschen Stahlbranche legen am Montag kräftig zu, angetrieben von steigenden Preisen für Eisenerz und Stahl. Thyssenkrupp ist mit einem Plus von gut fünf Prozent derzeit der stärkste Wert des Tages im MDAX. Die Aktie von Salzgitter gewinnt fast sechs Prozent und ist der Top-Wert des Tages im SDAX. Klöckner & Co gewinnt knapp drei Prozent und ist drittstärkster Wert im SDAX.In Asien kletterten die Notierungen für Eisenerz und Stahl auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Insbesondere ...

