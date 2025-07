Unterföhring (ots) -Die ungewöhnliche Edamame-Torte von Hobbybäcker Christian-Johannes (Hessen) ist im Backzelt etwas ganz Neues. Der 40-Jährige lässt seine zweite Heimat Japan in seiner süßen Kreation widerspiegeln. Mit Hilfe der grünen Edamame-Bohne zaubert er eine Torte, die so exotisch wie raffiniert ist. Feine Edamame-Paste trifft auf lockeren Vanillebiskuit mit einer cremigen Cheesecake-Füllung. "Geschmacklich sehe ich mich ganz weit vorne", sagt Christian-Johannes selbstbewusst. Ob er mit seiner grünen Versuchung die Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes Betty Schliephake-Burchardt und Spitzen-Patissiers Christian Hümbs auf eine Genussreise schicken kann?Fest steht: Die Konkurrenz ist stärker als je zuvor. In dieser Staffel muss sich Christian-Johannes gleich elf Hobbybäckern stellen:- Ernährungswissenschaftlerin Charlotte (20) aus Koblenz beweist, dass gesunde Ernährung und süße Sünden durchaus zusammenpassen- Christian (24) aus Niedersachsen zeigt nicht nur am Klavier Fingerfertigkeit. Auch beim Backen weiß er genau, was zu tun ist- Felix (23) ist angehender Lehrer aus Hürth und macht aus jeder Situation immer das Beste - auch beim Backen- Ostfriesin Gisela (61) steht mit viel Erfahrung und noch mehr Herzblut am Backplatz- Sportlich, leidenschaftlich und organisiert sind top Eigenschaften für eine potenzielle Gewinnerin. Familienmutter Jacqueline (37) kommt aus Binningen in der Schweiz und bringt viel Ehrgeiz mit- Ihre Hochzeitstorte inspirierte Janina (34) aus Nürnberg zu ihrer Backleidenschaft- Magdalena (44) aus Bernau bringt ordentlich Kampfgeist mit in die Backstube- Die hessische Frohnatur Monika (42) lockert mit ihrem Humor die Stimmung im Backzelt auf- Das Küken dieser Staffel heißt Rouven (20) und kommt aus der Schweiz. Aus seiner Zeit in Hongkong bringt er eine Menge Inspiration mit ins Backzelt- Die selbsternannte "Backmaus" Serena (23) aus Landshut backt erst seit 1,5 Jahren- Bankkaufmann Simon (35) lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Hanau und nutzt das Backen als kreativen AusgleichDie zwölf besten Hobbybäcker 2025 kämpfen zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Enie van de Meiklokjes moderiert. Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bewerten die Back-Kunstwerke."Das große Backen", die 13. Staffel, ab Mittwoch, 13. August 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und vorab streamen auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSEVEN.ONE ENTERTAINMENT GROUPOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6082346