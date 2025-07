Mailand - Bei der italienischen Grossbank Unicredit laufen die Geschäfte abseits der geplatzten Übernahme der Konkurrentin BPM noch besser als gedacht. Zwar beugte sich Unicredit-Chef Andrea Orcel am Dienstagabend dem Widerstand der italienischen Regierung und blies den Kauf von BPM nach monatelangem Ringen ab. Am Mittwochmorgen hob der Manager jedoch seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 und 2027 an. Den Aktionären der Bank winkt ein noch stärkerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...