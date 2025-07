Nach einem schwachen Wochenstart hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch wieder gefangen. DAX und MDAX legen kräftig zu. Anleger hoffen nach dem Zoll-Deal zwischen Japan und den USA auch in den USA auf Einigung. Wenig überraschend dominierte die Autobranche das Bild. Aktien von Mercedes, Porsche und Co kletterten um bis zu neun Prozent.Die Anleger honorierten am Mittwoch ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und Japan. Dieses gilt als möglicher Wegweiser für künftige Vereinbarungen zwischen ...

