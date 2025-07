Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 24

24 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1933.4282 pence per share:

Date of purchase: 23 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 15,849 Lowest price paid per share (GBp): 1924.0000 Highest price paid per share (GBp): 1940.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1933.4282

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,921,969. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,921,969. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1934.5593 11,989 BATS Trading Europe 1929.9150 3,860

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 295 1940.00 09:19:16 00076349286TRLO0 XLON 154 1940.00 09:38:36 00076349841TRLO0 XLON 115 1940.00 09:38:36 00076349842TRLO0 XLON 18 1938.00 09:43:38 00076349952TRLO0 XLON 322 1938.00 09:43:38 00076349953TRLO0 XLON 181 1936.00 09:45:40 00076349989TRLO0 XLON 126 1936.00 09:45:40 00076349990TRLO0 XLON 245 1940.00 10:05:41 00076350320TRLO0 XLON 280 1938.00 10:15:16 00076350552TRLO0 XLON 2 1938.00 10:19:41 00076350677TRLO0 XLON 226 1938.00 10:20:02 00076350702TRLO0 XLON 81 1936.00 10:23:29 00076350847TRLO0 XLON 4 1936.00 10:23:29 00076350848TRLO0 XLON 190 1936.00 10:23:31 00076350850TRLO0 XLON 4 1936.00 10:23:31 00076350851TRLO0 XLON 123 1934.00 10:24:00 00076350901TRLO0 XLON 12 1934.00 10:24:00 00076350902TRLO0 XLON 9 1934.00 10:24:02 00076350905TRLO0 XLON 2 1934.00 10:24:16 00076350908TRLO0 XLON 3 1934.00 10:24:29 00076350912TRLO0 XLON 81 1934.00 10:25:14 00076350925TRLO0 XLON 4 1934.00 10:47:53 00076351590TRLO0 XLON 240 1934.00 10:47:53 00076351591TRLO0 XLON 2 1934.00 10:48:19 00076351598TRLO0 XLON 26 1934.00 10:50:01 00076351622TRLO0 XLON 106 1936.00 11:03:46 00076352089TRLO0 XLON 78 1936.00 11:03:46 00076352090TRLO0 XLON 44 1940.00 11:18:14 00076352539TRLO0 XLON 198 1940.00 11:18:14 00076352540TRLO0 XLON 236 1940.00 11:18:14 00076352541TRLO0 XLON 18 1938.00 11:30:14 00076352839TRLO0 XLON 248 1938.00 11:30:14 00076352840TRLO0 XLON 106 1936.00 11:34:48 00076352941TRLO0 XLON 63 1936.00 11:34:48 00076352942TRLO0 XLON 146 1930.00 11:42:38 00076353083TRLO0 XLON 33 1930.00 11:42:38 00076353084TRLO0 XLON 107 1930.00 11:42:38 00076353085TRLO0 XLON 253 1928.00 11:50:52 00076353251TRLO0 XLON 220 1924.00 12:02:33 00076353432TRLO0 XLON 258 1924.00 12:03:33 00076353448TRLO0 XLON 394 1924.00 12:03:33 00076353449TRLO0 XLON 232 1924.00 12:03:33 00076353450TRLO0 XLON 570 1924.00 12:03:33 00076353451TRLO0 XLON 49 1924.00 12:03:33 00076353452TRLO0 XLON 1 1924.00 12:03:33 00076353453TRLO0 XLON 19 1924.00 12:03:33 00076353454TRLO0 XLON 34 1926.00 12:04:10 00076353458TRLO0 XLON 40 1926.00 12:04:18 00076353459TRLO0 XLON 5 1926.00 12:04:24 00076353465TRLO0 XLON 8 1926.00 12:04:31 00076353477TRLO0 XLON 2 1926.00 12:04:39 00076353479TRLO0 XLON 2 1928.00 12:12:54 00076353732TRLO0 XLON 4 1930.00 12:23:11 00076353921TRLO0 BATE 51 1930.00 12:23:11 00076353922TRLO0 BATE 112 1930.00 12:23:14 00076353930TRLO0 BATE 58 1930.00 12:23:14 00076353931TRLO0 BATE 7 1930.00 12:23:38 00076353941TRLO0 BATE 4 1930.00 12:25:59 00076354007TRLO0 BATE 109 1930.00 12:27:47 00076354036TRLO0 BATE 91 1930.00 12:27:47 00076354037TRLO0 BATE 2 1930.00 12:29:38 00076354068TRLO0 BATE 73 1930.00 12:30:17 00076354077TRLO0 BATE 45 1930.00 12:30:17 00076354078TRLO0 BATE 6 1930.00 12:30:31 00076354079TRLO0 BATE 1 1934.00 12:40:20 00076354245TRLO0 XLON 4 1934.00 12:42:57 00076354301TRLO0 XLON 3 1936.00 12:48:02 00076354367TRLO0 XLON 200 1936.00 12:48:02 00076354368TRLO0 XLON 198 1936.00 12:48:02 00076354369TRLO0 XLON 200 1936.00 12:48:02 00076354370TRLO0 XLON 72 1936.00 12:48:02 00076354371TRLO0 XLON 72 1936.00 12:48:02 00076354372TRLO0 XLON 54 1936.00 12:48:02 00076354373TRLO0 XLON 37 1936.00 12:48:02 00076354374TRLO0 XLON 921 1936.00 13:41:28 00076355113TRLO0 XLON 381 1934.00 13:41:41 00076355115TRLO0 XLON 50 1930.00 13:46:35 00076355171TRLO0 BATE 2 1930.00 13:47:01 00076355180TRLO0 BATE 2 1930.00 13:47:07 00076355183TRLO0 BATE 243 1932.00 13:59:43 00076355389TRLO0 XLON 15 1932.00 13:59:43 00076355390TRLO0 XLON 106 1932.00 13:59:43 00076355391TRLO0 XLON 134 1932.00 13:59:43 00076355392TRLO0 XLON 2 1930.00 14:01:41 00076355428TRLO0 BATE 2 1930.00 14:01:47 00076355430TRLO0 BATE 2 1930.00 14:02:01 00076355434TRLO0 BATE 44 1932.00 14:11:53 00076355661TRLO0 XLON 218 1932.00 14:11:53 00076355662TRLO0 XLON 37 1932.00 14:12:36 00076355701TRLO0 XLON 4 1932.00 14:12:55 00076355715TRLO0 XLON 101 1932.00 14:13:00 00076355719TRLO0 XLON 109 1932.00 14:13:00 00076355720TRLO0 XLON 115 1930.00 14:21:23 00076356024TRLO0 XLON 144 1930.00 14:21:23 00076356026TRLO0 XLON 58 1930.00 14:21:23 00076356021TRLO0 BATE 144 1930.00 14:21:23 00076356022TRLO0 BATE 173 1930.00 14:21:23 00076356023TRLO0 BATE 145 1930.00 14:21:23 00076356025TRLO0 BATE 155 1930.00 14:21:23 00076356027TRLO0 BATE 151 1930.00 14:21:23 00076356028TRLO0 BATE 158 1930.00 14:21:23 00076356029TRLO0 BATE 175 1930.00 14:21:23 00076356030TRLO0 BATE 148 1930.00 14:21:23 00076356031TRLO0 BATE 110 1930.00 14:21:23 00076356032TRLO0 BATE 56 1930.00 14:21:23 00076356033TRLO0 BATE 145 1930.00 14:21:23 00076356034TRLO0 BATE 150 1930.00 14:21:23 00076356035TRLO0 BATE 146 1930.00 14:21:23 00076356036TRLO0 BATE 150 1930.00 14:21:23 00076356037TRLO0 BATE 176 1930.00 14:21:23 00076356038TRLO0 BATE 173 1930.00 14:21:23 00076356039TRLO0 BATE 176 1930.00 14:21:23 00076356040TRLO0 BATE 156 1930.00 14:21:23 00076356041TRLO0 BATE 165 1930.00 14:21:23 00076356042TRLO0 BATE 145 1930.00 14:21:23 00076356043TRLO0 BATE 19 1930.00 14:21:23 00076356044TRLO0 BATE 164 1928.00 14:21:23 00076356045TRLO0 BATE 16 1940.00 14:34:28 00076356560TRLO0 XLON 240 1940.00 14:41:18 00076356887TRLO0 XLON 255 1940.00 14:41:18 00076356888TRLO0 XLON 261 1940.00 14:41:18 00076356889TRLO0 XLON 229 1940.00 14:41:18 00076356890TRLO0 XLON 39 1938.00 14:41:22 00076356891TRLO0 XLON 21 1938.00 14:41:26 00076356897TRLO0 XLON 51 1938.00 14:41:28 00076356901TRLO0 XLON 3 1938.00 14:41:35 00076356906TRLO0 XLON 16 1938.00 14:41:42 00076356912TRLO0 XLON 24 1938.00 14:41:46 00076356915TRLO0 XLON 12 1938.00 14:41:54 00076356920TRLO0 XLON 3 1938.00 14:42:09 00076356951TRLO0 XLON 231 1940.00 14:45:09 00076357092TRLO0 XLON 54 1940.00 14:45:50 00076357114TRLO0 XLON 82 1940.00 14:45:50 00076357115TRLO0 XLON 13 1940.00 14:51:15 00076357396TRLO0 XLON 159 1940.00 14:51:16 00076357397TRLO0 XLON 4 1940.00 14:51:16 00076357398TRLO0 XLON 4 1940.00 14:51:16 00076357399TRLO0 XLON 252 1940.00 14:51:30 00076357407TRLO0 XLON 47 1940.00 14:51:30 00076357408TRLO0 XLON 144 1938.00 14:56:19 00076357699TRLO0 XLON 16 1938.00 14:56:27 00076357705TRLO0 XLON 96 1938.00 14:57:31 00076357784TRLO0 XLON 25 1938.00 14:57:31 00076357785TRLO0 XLON 64 1936.00 14:59:48 00076357987TRLO0 XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916