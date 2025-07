Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 23

23 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1940.9938 pence per share:

Date of purchase: 22 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 41,396 Lowest price paid per share (GBp): 1914.0000 Highest price paid per share (GBp): 1970.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1940.9938

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,937,818. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,937,818. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1945.0638 21,396 Chi-X Europe 1937.0056 5,000 BATS Trading Europe 1936.5179 15,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 43 1956.00 08:24:19 00076331347TRLO0 XLON 41 1956.00 08:24:32 00076331353TRLO0 XLON 52 1956.00 08:24:32 00076331354TRLO0 XLON 64 1956.00 08:24:32 00076331355TRLO0 XLON 271 1956.00 08:24:32 00076331356TRLO0 XLON 63 1958.00 08:24:32 00076331357TRLO0 XLON 62 1958.00 08:24:32 00076331358TRLO0 XLON 61 1958.00 08:24:32 00076331359TRLO0 XLON 96 1958.00 08:24:32 00076331360TRLO0 XLON 110 1958.00 08:24:32 00076331361TRLO0 XLON 63 1960.00 08:24:32 00076331362TRLO0 XLON 64 1960.00 08:24:32 00076331363TRLO0 XLON 104 1960.00 08:24:32 00076331364TRLO0 XLON 62 1960.00 08:24:32 00076331365TRLO0 XLON 92 1962.00 08:24:32 00076331366TRLO0 XLON 62 1962.00 08:24:32 00076331368TRLO0 XLON 120 1962.00 08:24:32 00076331370TRLO0 XLON 181 1962.00 08:24:32 00076331372TRLO0 XLON 88 1964.00 08:24:32 00076331374TRLO0 XLON 120 1964.00 08:24:32 00076331376TRLO0 XLON 62 1964.00 08:24:32 00076331378TRLO0 XLON 64 1964.00 08:24:32 00076331379TRLO0 XLON 181 1964.00 08:24:32 00076331381TRLO0 XLON 47 1966.00 08:24:32 00076331382TRLO0 XLON 62 1966.00 08:24:32 00076331383TRLO0 XLON 94 1966.00 08:24:32 00076331384TRLO0 XLON 130 1966.00 08:24:32 00076331385TRLO0 XLON 88 1968.00 08:24:32 00076331386TRLO0 XLON 62 1968.00 08:24:32 00076331387TRLO0 XLON 130 1968.00 08:24:32 00076331388TRLO0 XLON 1522 1968.00 08:24:32 00076331389TRLO0 XLON 54 1970.00 08:24:32 00076331390TRLO0 XLON 87 1970.00 08:24:32 00076331391TRLO0 XLON 51 1970.00 08:24:32 00076331392TRLO0 XLON 130 1970.00 08:24:32 00076331393TRLO0 XLON 460 1970.00 08:24:32 00076331394TRLO0 XLON 204 1958.00 08:24:32 00076331367TRLO0 XLON 42 1962.00 08:24:32 00076331369TRLO0 XLON 62 1962.00 08:24:32 00076331371TRLO0 XLON 106 1962.00 08:24:32 00076331373TRLO0 XLON 189 1962.00 08:24:32 00076331375TRLO0 XLON 916 1962.00 08:24:32 00076331377TRLO0 XLON 189 1958.00 08:24:32 00076331380TRLO0 XLON 208 1952.00 08:24:33 00076331395TRLO0 XLON 36 1956.00 08:29:32 00076331577TRLO0 BATE 36 1960.00 08:31:12 00076331650TRLO0 CHIX 150 1952.00 08:38:31 00076331891TRLO0 BATE 166 1952.00 08:38:31 00076331890TRLO0 CHIX 33 1952.00 08:40:20 00076332032TRLO0 BATE 3 1952.00 08:40:20 00076332033TRLO0 BATE 148 1952.00 08:54:20 00076332405TRLO0 BATE 81 1952.00 08:55:06 00076332417TRLO0 BATE 37 1948.00 08:59:35 00076332516TRLO0 BATE 111 1948.00 09:00:01 00076332521TRLO0 BATE 89 1948.00 09:00:01 00076332522TRLO0 BATE 57 1948.00 09:00:01 00076332523TRLO0 BATE 54 1948.00 09:04:01 00076332685TRLO0 BATE 151 1950.00 09:13:20 00076332882TRLO0 BATE 167 1948.00 09:13:44 00076332885TRLO0 BATE 157 1948.00 09:13:44 00076332886TRLO0 CHIX 173 1946.00 09:13:50 00076332887TRLO0 CHIX 145 1946.00 09:27:16 00076333153TRLO0 BATE 98 1946.00 09:29:14 00076333181TRLO0 BATE 3 1946.00 09:29:19 00076333193TRLO0 BATE 3 1946.00 09:29:19 00076333194TRLO0 BATE 46 1946.00 09:32:21 00076333240TRLO0 BATE 3 1946.00 09:32:21 00076333241TRLO0 BATE 7 1944.00 09:32:21 00076333242TRLO0 BATE 9 1944.00 09:32:21 00076333243TRLO0 BATE 150 1944.00 09:32:21 00076333244TRLO0 BATE 196 1942.00 09:32:21 00076333247TRLO0 XLON 145 1942.00 09:32:21 00076333245TRLO0 BATE 167 1942.00 09:32:21 00076333246TRLO0 CHIX 90 1938.00 09:39:11 00076333420TRLO0 BATE 67 1938.00 09:39:41 00076333431TRLO0 BATE 36 1938.00 09:39:41 00076333432TRLO0 BATE 132 1938.00 09:39:46 00076333441TRLO0 BATE 164 1936.00 09:46:46 00076333634TRLO0 CHIX 45 1934.00 09:52:11 00076333729TRLO0 XLON 59 1936.00 09:52:40 00076333736TRLO0 XLON 189 1936.00 09:58:30 00076333817TRLO0 XLON 176 1936.00 09:58:30 00076333818TRLO0 BATE 38 1936.00 10:00:40 00076333870TRLO0 XLON 171 1936.00 10:00:40 00076333871TRLO0 XLON 166 1936.00 10:00:40 00076333869TRLO0 BATE 20 1932.00 10:00:59 00076333879TRLO0 BATE 4 1932.00 10:00:59 00076333880TRLO0 BATE 122 1932.00 10:01:28 00076333888TRLO0 BATE 7 1932.00 10:11:52 00076334096TRLO0 CHIX 43 1932.00 10:11:52 00076334097TRLO0 CHIX 197 1936.00 10:22:06 00076334288TRLO0 XLON 155 1936.00 10:22:15 00076334290TRLO0 BATE 216 1934.00 10:25:34 00076334371TRLO0 XLON 65 1934.00 10:25:34 00076334369TRLO0 BATE 98 1934.00 10:25:34 00076334370TRLO0 BATE 156 1936.00 10:37:42 00076334591TRLO0 CHIX 63 1936.00 10:37:42 00076334592TRLO0 CHIX 57 1936.00 10:37:44 00076334593TRLO0 XLON 60 1936.00 10:37:44 00076334594TRLO0 XLON 58 1936.00 10:38:50 00076334601TRLO0 XLON 15 1934.00 10:46:53 00076334715TRLO0 XLON 8 1934.00 10:46:53 00076334716TRLO0 XLON 3 1934.00 10:46:53 00076334717TRLO0 XLON 3 1934.00 10:46:53 00076334718TRLO0 XLON 1 1934.00 10:46:53 00076334719TRLO0 XLON 56 1936.00 10:46:53 00076334720TRLO0 XLON 62 1936.00 10:46:53 00076334721TRLO0 XLON 180 1934.00 10:46:53 00076334713TRLO0 BATE 158 1934.00 10:46:53 00076334714TRLO0 BATE 106 1934.00 10:46:53 00076334722TRLO0 XLON 52 1934.00 10:46:53 00076334723TRLO0 XLON 103 1932.00 10:47:21 00076334730TRLO0 BATE 84 1932.00 10:48:01 00076334738TRLO0 BATE 199 1942.00 11:15:48 00076335362TRLO0 XLON 189 1942.00 11:15:48 00076335363TRLO0 XLON 149 1942.00 11:15:48 00076335360TRLO0 BATE 172 1942.00 11:15:48 00076335361TRLO0 BATE 164 1942.00 11:15:48 00076335359TRLO0 CHIX 216 1938.00 11:15:53 00076335364TRLO0 XLON 3 1942.00 11:21:48 00076335568TRLO0 BATE 177 1940.00 11:23:48 00076335611TRLO0 BATE 175 1938.00 11:24:06 00076335614TRLO0 XLON 160 1938.00 11:24:06 00076335613TRLO0 BATE 144 1936.00 11:24:07 00076335615TRLO0 CHIX 180 1934.00 11:40:06 00076335838TRLO0 BATE 16 1934.00 11:47:27 00076335929TRLO0 BATE 158 1934.00 11:49:33 00076335952TRLO0 BATE 173 1934.00 11:51:27 00076335983TRLO0 XLON 1 1934.00 11:51:27 00076335982TRLO0 CHIX 3 1934.00 11:53:22 00076336019TRLO0 BATE 75 1934.00 11:53:22 00076336020TRLO0 BATE 86 1934.00 11:53:22 00076336021TRLO0 BATE 125 1934.00 11:53:22 00076336018TRLO0 CHIX 42 1934.00 11:53:22 00076336022TRLO0 CHIX 106 1932.00 11:53:33 00076336023TRLO0 XLON 108 1932.00 11:53:33 00076336024TRLO0 XLON 37 1932.00 11:53:33 00076336025TRLO0 XLON 75 1932.00 11:53:54 00076336027TRLO0 XLON 31 1932.00 11:53:54 00076336028TRLO0 XLON 60 1932.00 11:54:04 00076336030TRLO0 XLON 176 1932.00 12:08:05 00076336318TRLO0 BATE 100 1932.00 12:10:29 00076336363TRLO0 BATE 147 1932.00 12:14:51 00076336467TRLO0 BATE 4 1936.00 12:19:17 00076336550TRLO0 XLON 188 1936.00 12:19:17 00076336551TRLO0 XLON 100 1936.00 12:19:19 00076336552TRLO0 XLON 59 1936.00 12:19:19 00076336553TRLO0 XLON 4 1936.00 12:21:18 00076336670TRLO0 BATE 4 1936.00 12:21:25 00076336671TRLO0 BATE 168 1936.00 12:22:11 00076336684TRLO0 BATE 136 1936.00 12:32:18 00076336874TRLO0 BATE 35 1936.00 12:32:18 00076336875TRLO0 BATE 81 1936.00 12:32:18 00076336876TRLO0 XLON 74 1936.00 12:38:16 00076336994TRLO0 CHIX 40 1938.00 12:39:16 00076337003TRLO0 BATE 148 1938.00 12:39:16 00076337004TRLO0 BATE 1 1938.00 12:39:16 00076337005TRLO0 BATE 179 1944.00 12:40:30 00076337029TRLO0 XLON 29 1942.00 12:41:17 00076337045TRLO0 BATE 116 1942.00 12:41:17 00076337046TRLO0 BATE 152 1942.00 12:41:17 00076337047TRLO0 CHIX 59 1944.00 12:42:50 00076337063TRLO0 XLON 96 1944.00 12:42:50 00076337064TRLO0 XLON 33 1944.00 12:50:14 00076337245TRLO0 BATE 82 1946.00 12:51:17 00076337273TRLO0 XLON 158 1946.00 12:51:17 00076337272TRLO0 BATE 67 1946.00 12:51:17 00076337274TRLO0 XLON 71 1946.00 12:51:21 00076337275TRLO0 XLON 61 1946.00 12:56:03 00076337369TRLO0 XLON 175 1946.00 12:56:21 00076337376TRLO0 BATE 203 1944.00 12:57:15 00076337416TRLO0 XLON 174 1944.00 12:57:15 00076337417TRLO0 XLON 119 1944.00 12:57:15 00076337415TRLO0 BATE 119 1944.00 12:58:19 00076337457TRLO0 CHIX 4 1940.00 13:03:49 00076337544TRLO0 XLON 205 1940.00 13:03:49 00076337545TRLO0 XLON 2 1942.00 13:08:15 00076337641TRLO0 BATE 7 1942.00 13:08:16 00076337642TRLO0 BATE 7 1942.00 13:08:16 00076337643TRLO0 BATE 6 1942.00 13:08:16 00076337644TRLO0 BATE 2 1942.00 13:08:31 00076337645TRLO0 BATE 60 1942.00 13:08:31 00076337646TRLO0 BATE 17 1942.00 13:13:37 00076337727TRLO0 BATE 203 1938.00 13:14:32 00076337752TRLO0 XLON 144 1938.00 13:14:32 00076337754TRLO0 BATE 152 1938.00 13:14:32 00076337756TRLO0 BATE 162 1938.00 13:14:32 00076337753TRLO0 CHIX 156 1938.00 13:14:32 00076337755TRLO0 CHIX 200 1948.00 13:41:32 00076338384TRLO0 BATE 168 1948.00 13:41:32 00076338385TRLO0 BATE 200 1948.00 13:41:32 00076338386TRLO0 XLON 13 1948.00 13:41:32 00076338387TRLO0 XLON 159 1946.00 13:43:31 00076338429TRLO0 BATE 207 1946.00 13:43:32 00076338430TRLO0 XLON 180 1944.00 13:43:32 00076338431TRLO0 BATE 179 1944.00 13:43:32 00076338432TRLO0 CHIX 190 1944.00 13:48:32 00076338576TRLO0 XLON 145 1942.00 13:52:34 00076338624TRLO0 BATE 149 1942.00 13:52:34 00076338625TRLO0 BATE 207 1942.00 13:52:34 00076338627TRLO0 XLON 153 1942.00 13:52:34 00076338626TRLO0 CHIX 114 1940.00 13:52:34 00076338628TRLO0 XLON 102 1940.00 13:52:34 00076338629TRLO0 XLON 200 1942.00 13:59:27 00076338870TRLO0 XLON 186 1944.00 14:03:17 00076339003TRLO0 XLON 1 1946.00 14:03:26 00076339007TRLO0 BATE 152 1946.00 14:06:26 00076339166TRLO0 BATE 1 1946.00 14:07:25 00076339188TRLO0 BATE 184 1942.00 14:07:25 00076339191TRLO0 XLON 152 1942.00 14:07:25 00076339189TRLO0 BATE 149 1942.00 14:07:25 00076339190TRLO0 CHIX 180 1942.00 14:16:51 00076339604TRLO0 BATE 175 1944.00 14:19:31 00076339771TRLO0 BATE 184 1942.00 14:22:28 00076339973TRLO0 XLON 178 1942.00 14:22:28 00076339974TRLO0 XLON 156 1944.00 14:22:28 00076339970TRLO0 BATE 170 1942.00 14:22:28 00076339971TRLO0 BATE 146 1940.00 14:22:28 00076339972TRLO0 CHIX 114 1940.00 14:22:28 00076339975TRLO0 XLON 102 1940.00 14:22:28 00076339976TRLO0 XLON 150 1942.00 14:29:03 00076340221TRLO0 BATE 181 1940.00 14:29:55 00076340275TRLO0 XLON 150 1940.00 14:29:55 00076340273TRLO0 BATE 150 1940.00 14:29:55 00076340274TRLO0 BATE 147 1940.00 14:29:55 00076340272TRLO0 CHIX 181 1942.00 14:40:41 00076340881TRLO0 XLON 149 1942.00 14:41:09 00076340897TRLO0 BATE 20 1942.00 14:43:09 00076340997TRLO0 BATE 3 1942.00 14:43:09 00076340998TRLO0 CHIX 1 1942.00 14:43:11 00076341000TRLO0 BATE 2 1942.00 14:43:16 00076341001TRLO0 BATE 4 1942.00 14:43:16 00076341002TRLO0 CHIX 49 1942.00 14:43:16 00076341003TRLO0 CHIX 66 1942.00 14:43:22 00076341006TRLO0 CHIX 158 1942.00 14:43:31 00076341019TRLO0 BATE 149 1942.00 14:43:31 00076341020TRLO0 CHIX 115 1942.00 14:43:31 00076341021TRLO0 BATE 46 1942.00 14:43:54 00076341045TRLO0 BATE 176 1940.00 14:44:10 00076341062TRLO0 XLON 182 1940.00 14:44:10 00076341064TRLO0 XLON 61 1940.00 14:44:10 00076341061TRLO0 BATE 97 1940.00 14:44:10 00076341063TRLO0 BATE 213 1938.00 14:46:41 00076341195TRLO0 XLON 52 1936.00 14:51:24 00076341471TRLO0 XLON 158 1936.00 14:51:24 00076341472TRLO0 XLON 10 1938.00 14:51:24 00076341473TRLO0 BATE 28 1934.00 14:51:47 00076341518TRLO0 CHIX 68 1934.00 14:51:52 00076341519TRLO0 XLON 68 1934.00 14:52:37 00076341554TRLO0 CHIX 18 1936.00 14:52:47 00076341562TRLO0 BATE 177 1936.00 14:52:53 00076341565TRLO0 BATE 3 1936.00 14:52:53 00076341566TRLO0 CHIX 108 1934.00 14:53:18 00076341606TRLO0 XLON 105 1934.00 14:53:18 00076341604TRLO0 CHIX 50 1934.00 14:53:18 00076341605TRLO0 CHIX 166 1934.00 14:58:41 00076341985TRLO0 BATE 63 1934.00 14:59:43 00076342019TRLO0 BATE 95 1934.00 14:59:43 00076342020TRLO0 BATE 171 1934.00 15:01:43 00076342172TRLO0 BATE 210 1932.00 15:02:33 00076342221TRLO0 XLON 158 1932.00 15:02:33 00076342219TRLO0 BATE 164 1932.00 15:02:33 00076342220TRLO0 CHIX 58 1936.00 15:06:38 00076342400TRLO0 XLON 17 1936.00 15:06:38 00076342401TRLO0 XLON 52 1936.00 15:06:38 00076342402TRLO0 XLON 208 1936.00 15:09:34 00076342504TRLO0 XLON 75 1936.00 15:12:00 00076342681TRLO0 XLON 58 1936.00 15:12:00 00076342683TRLO0 XLON 54 1936.00 15:12:00 00076342686TRLO0 XLON 51 1936.00 15:12:00 00076342687TRLO0 XLON 21 1936.00 15:12:00 00076342688TRLO0 XLON 87 1936.00 15:12:00 00076342689TRLO0 XLON 150 1934.00 15:12:00 00076342680TRLO0 BATE 173 1934.00 15:12:00 00076342682TRLO0 BATE 130 1934.00 15:12:00 00076342684TRLO0 BATE 18 1934.00 15:12:00 00076342685TRLO0 BATE 194 1934.00 15:12:00 00076342690TRLO0 XLON 144 1934.00 15:16:51 00076343001TRLO0 BATE 3 1934.00 15:16:51 00076343002TRLO0 BATE 80 1938.00 15:23:01 00076343147TRLO0 BATE 177 1938.00 15:26:01 00076343303TRLO0 BATE 197 1936.00 15:26:06 00076343304TRLO0 XLON 20 1938.00 15:26:06 00076343306TRLO0 BATE 3 1936.00 15:26:06 00076343307TRLO0 XLON 144 1936.00 15:26:24 00076343317TRLO0 CHIX 19 1938.00 15:26:24 00076343319TRLO0 BATE 35 1936.00 15:27:13 00076343345TRLO0 XLON 2 1936.00 15:27:33 00076343349TRLO0 CHIX 74 1936.00 15:27:33 00076343350TRLO0 CHIX 59 1936.00 15:27:40 00076343352TRLO0 XLON 70 1936.00 15:27:40 00076343353TRLO0 XLON 74 1936.00 15:27:40 00076343354TRLO0 XLON 11 1936.00 15:28:33 00076343377TRLO0 CHIX 192 1934.00 15:30:03 00076343435TRLO0 XLON 147 1934.00 15:30:03 00076343432TRLO0 BATE 165 1934.00 15:30:03 00076343434TRLO0 BATE 154 1934.00 15:30:03 00076343433TRLO0 CHIX 62 1934.00 15:30:03 00076343436TRLO0 XLON 70 1934.00 15:30:03 00076343437TRLO0 XLON 79 1934.00 15:30:03 00076343438TRLO0 XLON 1 1934.00 15:30:03 00076343439TRLO0 XLON 190 1930.00 15:36:04 00076343730TRLO0 XLON 150 1932.00 15:36:21 00076343748TRLO0 BATE 23 1930.00 15:36:59 00076343836TRLO0 XLON 56 1930.00 15:36:59 00076343834TRLO0 BATE 4 1930.00 15:36:59 00076343835TRLO0 BATE 78 1932.00 15:36:59 00076343837TRLO0 BATE 95 1932.00 15:36:59 00076343838TRLO0 BATE 177 1926.00 15:40:08 00076343973TRLO0 BATE 4000 1930.00 15:41:41 00076344064TRLO0 XLON 3 1926.00 15:42:19 00076344072TRLO0 CHIX 12 1926.00 15:42:24 00076344079TRLO0 BATE 7 1926.00 15:42:24 00076344080TRLO0 CHIX 8 1926.00 15:42:31 00076344086TRLO0 CHIX 9 1926.00 15:42:41 00076344090TRLO0 CHIX 156 1926.00 15:43:24 00076344120TRLO0 BATE 7 1926.00 15:44:23 00076344156TRLO0 CHIX 176 1926.00 15:46:49 00076344270TRLO0 BATE 100 1926.00 15:49:34 00076344371TRLO0 CHIX 3 1926.00 15:49:43 00076344378TRLO0 CHIX 105 1926.00 15:50:15 00076344394TRLO0 BATE 52 1926.00 15:50:15 00076344395TRLO0 CHIX 2 1926.00 15:50:17 00076344408TRLO0 BATE 7 1926.00 15:50:30 00076344422TRLO0 BATE 3 1926.00 15:50:45 00076344426TRLO0 BATE 60 1926.00 15:50:53 00076344428TRLO0 BATE 156 1924.00 15:54:11 00076344521TRLO0 BATE 36 1924.00 15:54:11 00076344522TRLO0 BATE 3 1924.00 15:55:33 00076344612TRLO0 BATE 155 1926.00 15:59:21 00076344729TRLO0 CHIX 37 1924.00 16:00:22 00076344766TRLO0 BATE 38 1926.00 16:01:19 00076344814TRLO0 BATE 133 1926.00 16:01:19 00076344815TRLO0 BATE 97 1924.00 16:01:34 00076344818TRLO0 BATE 71 1924.00 16:01:34 00076344819TRLO0 BATE 98 1924.00 16:01:34 00076344820TRLO0 BATE 161 1924.00 16:01:34 00076344821TRLO0 CHIX 170 1926.00 16:08:45 00076345045TRLO0 BATE 149 1926.00 16:08:45 00076345044TRLO0 CHIX 165 1926.00 16:09:45 00076345092TRLO0 BATE 158 1924.00 16:10:00 00076345112TRLO0 BATE 148 1922.00 16:12:52 00076345246TRLO0 BATE 148 1922.00 16:13:52 00076345301TRLO0 BATE 160 1922.00 16:14:52 00076345320TRLO0 BATE 158 1920.00 16:16:33 00076345381TRLO0 CHIX 69 1918.00 16:16:35 00076345382TRLO0 CHIX 2 1914.00 16:17:49 00076345474TRLO0 BATE 2 1914.00 16:18:04 00076345490TRLO0 BATE 2 1914.00 16:18:31 00076345510TRLO0 BATE 160 1918.00 16:18:33 00076345517TRLO0 BATE 163 1918.00 16:19:21 00076345561TRLO0 BATE 62 1922.00 16:22:19 00076345665TRLO0 BATE 145 1920.00 16:22:56 00076345698TRLO0 BATE 47 1920.00 16:22:56 00076345699TRLO0 BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916