Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 22

22 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2006.2021 pence per share:

Date of purchase: 21 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 31,000 Lowest price paid per share (GBp): 1988.0000 Highest price paid per share (GBp): 2040.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 2006.2021

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,979,214. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,979,214. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 2010.2226 24,000 Chi-X (CXE) 1992.4174 7,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 42 2040.00 09:04:47 00076321440TRLO0 XLON 42 2040.00 09:04:47 00076321439TRLO0 XLON 55 2040.00 09:04:47 00076321441TRLO0 XLON 187 2040.00 09:07:08 00076321549TRLO0 XLON 180 2035.00 09:09:56 00076321713TRLO0 XLON 179 2035.00 09:09:56 00076321714TRLO0 XLON 168 2030.00 09:11:35 00076321780TRLO0 XLON 131 2030.00 09:17:02 00076321912TRLO0 XLON 91 2035.00 09:28:19 00076322052TRLO0 XLON 83 2035.00 09:45:33 00076322305TRLO0 XLON 208 2035.00 09:45:33 00076322306TRLO0 XLON 184 2030.00 10:33:03 00076322937TRLO0 XLON 242 2025.00 10:58:16 00076323413TRLO0 XLON 50 2025.00 11:17:04 00076323775TRLO0 XLON 157 2025.00 11:17:04 00076323776TRLO0 XLON 206 2025.00 11:17:04 00076323777TRLO0 XLON 100 2025.00 11:22:04 00076323855TRLO0 XLON 45 2025.00 11:22:04 00076323856TRLO0 XLON 66 2025.00 11:22:04 00076323857TRLO0 XLON 198 2025.00 11:48:25 00076324430TRLO0 XLON 176 2025.00 11:52:37 00076324522TRLO0 XLON 202 2025.00 11:52:37 00076324523TRLO0 XLON 135 2025.00 11:52:37 00076324524TRLO0 XLON 6 2025.00 11:52:37 00076324525TRLO0 XLON 135 2030.00 12:21:19 00076325082TRLO0 XLON 48 2030.00 12:21:19 00076325083TRLO0 XLON 61 2025.00 12:22:11 00076325092TRLO0 XLON 153 2025.00 12:22:11 00076325093TRLO0 XLON 84 2025.00 13:07:24 00076325636TRLO0 XLON 100 2025.00 13:07:24 00076325637TRLO0 XLON 21 2030.00 13:16:39 00076325732TRLO0 XLON 5 2030.00 13:16:39 00076325733TRLO0 XLON 13 2030.00 13:16:39 00076325734TRLO0 XLON 75 2030.00 13:16:39 00076325735TRLO0 XLON 51 2030.00 13:16:39 00076325736TRLO0 XLON 191 2030.00 13:16:39 00076325737TRLO0 XLON 3 2025.00 13:36:24 00076325921TRLO0 XLON 199 2025.00 13:36:24 00076325922TRLO0 XLON 173 2025.00 13:45:32 00076325994TRLO0 XLON 241 2020.00 13:52:53 00076326098TRLO0 XLON 846 2020.00 13:52:53 00076326095TRLO0 XLON 130 2020.00 13:52:53 00076326096TRLO0 XLON 354 2020.00 13:52:53 00076326097TRLO0 XLON 221 2020.00 13:52:53 00076326099TRLO0 XLON 205 2020.00 13:57:18 00076326226TRLO0 XLON 187 2020.00 13:57:18 00076326227TRLO0 XLON 449 2020.00 13:57:18 00076326228TRLO0 XLON 408 2020.00 13:57:18 00076326229TRLO0 XLON 449 2020.00 13:57:18 00076326230TRLO0 XLON 463 2020.00 13:57:18 00076326231TRLO0 XLON 43 2020.00 13:57:18 00076326232TRLO0 XLON 439 2020.00 13:57:18 00076326233TRLO0 XLON 43 2020.00 13:57:18 00076326234TRLO0 XLON 43 2020.00 13:57:18 00076326235TRLO0 XLON 213 2020.00 13:57:18 00076326236TRLO0 XLON 13 2020.00 13:57:19 00076326237TRLO0 XLON 566 2020.00 13:57:19 00076326239TRLO0 XLON 812 2020.00 13:57:19 00076326238TRLO0 XLON 200 2020.00 13:57:19 00076326240TRLO0 XLON 32 2020.00 13:57:19 00076326241TRLO0 XLON 200 2020.00 13:57:19 00076326242TRLO0 XLON 182 2020.00 13:57:19 00076326243TRLO0 XLON 168 2020.00 13:57:19 00076326244TRLO0 XLON 135 2020.00 13:57:19 00076326245TRLO0 XLON 98 2020.00 13:57:19 00076326246TRLO0 XLON 45 2020.00 13:57:19 00076326247TRLO0 XLON 242 2015.00 14:01:17 00076326322TRLO0 XLON 95 2015.00 14:01:17 00076326323TRLO0 XLON 111 2015.00 14:01:17 00076326324TRLO0 XLON 257 2015.00 14:01:17 00076326325TRLO0 XLON 203 2015.00 14:01:17 00076326326TRLO0 XLON 18 2015.00 14:17:14 00076326609TRLO0 XLON 21 2015.00 14:17:14 00076326610TRLO0 XLON 47 2015.00 14:19:06 00076326637TRLO0 XLON 131 2015.00 14:19:06 00076326638TRLO0 XLON 194 2010.00 14:19:58 00076326644TRLO0 XLON 208 2010.00 14:19:58 00076326645TRLO0 XLON 100 2010.00 14:36:59 00076327083TRLO0 XLON 76 2010.00 14:41:07 00076327192TRLO0 XLON 100 2010.00 14:42:08 00076327220TRLO0 XLON 77 2010.00 14:42:08 00076327221TRLO0 XLON 25 2010.00 14:42:08 00076327222TRLO0 XLON 10 2010.00 14:42:08 00076327223TRLO0 XLON 22 2010.00 14:42:08 00076327224TRLO0 XLON 111 2010.00 14:45:08 00076327263TRLO0 XLON 72 2010.00 14:45:08 00076327264TRLO0 XLON 98 2010.00 14:49:08 00076327352TRLO0 XLON 85 2010.00 14:49:08 00076327353TRLO0 XLON 42 2010.00 14:49:08 00076327354TRLO0 XLON 4 2010.00 14:49:08 00076327355TRLO0 XLON 29 2010.00 14:49:08 00076327356TRLO0 XLON 100 2005.00 14:52:53 00076327442TRLO0 XLON 707 2010.00 14:59:53 00076327714TRLO0 XLON 86 2005.00 14:59:55 00076327715TRLO0 XLON 50 2005.00 14:59:55 00076327716TRLO0 XLON 231 2005.00 14:59:55 00076327717TRLO0 XLON 352 2000.00 15:07:10 00076327924TRLO0 XLON 204 2000.00 15:11:01 00076328006TRLO0 XLON 36 1998.00 15:23:30 00076328354TRLO0 CHIX 159 1996.00 15:27:31 00076328443TRLO0 CHIX 6 1998.00 15:27:31 00076328444TRLO0 XLON 25 1998.00 15:27:31 00076328445TRLO0 XLON 76 1998.00 15:27:31 00076328446TRLO0 XLON 187 1998.00 15:27:38 00076328449TRLO0 XLON 187 1996.00 15:27:39 00076328450TRLO0 XLON 60 1998.00 15:28:31 00076328464TRLO0 CHIX 210 1998.00 15:28:31 00076328465TRLO0 XLON 194 1998.00 15:28:31 00076328466TRLO0 XLON 255 2000.00 15:31:46 00076328545TRLO0 CHIX 8 2000.00 15:31:46 00076328546TRLO0 CHIX 2 2000.00 15:31:46 00076328547TRLO0 CHIX 2 2000.00 15:31:46 00076328548TRLO0 CHIX 2 2000.00 15:31:46 00076328549TRLO0 CHIX 200 2000.00 15:31:46 00076328550TRLO0 CHIX 13 2000.00 15:31:46 00076328551TRLO0 CHIX 202 2000.00 15:32:44 00076328562TRLO0 XLON 160 2000.00 15:32:46 00076328563TRLO0 CHIX 199 2000.00 15:32:54 00076328565TRLO0 XLON 179 2000.00 15:33:46 00076328589TRLO0 CHIX 191 1998.00 15:33:51 00076328592TRLO0 XLON 207 1998.00 15:33:51 00076328594TRLO0 XLON 173 1998.00 15:33:51 00076328590TRLO0 CHIX 13 1998.00 15:33:51 00076328591TRLO0 CHIX 138 1998.00 15:33:51 00076328593TRLO0 CHIX 168 1996.00 15:35:01 00076328607TRLO0 CHIX 4 1994.00 15:39:33 00076328713TRLO0 XLON 181 1994.00 15:39:33 00076328714TRLO0 XLON 130 1994.00 15:39:33 00076328715TRLO0 XLON 74 1994.00 15:39:33 00076328716TRLO0 XLON 34 1994.00 15:39:50 00076328726TRLO0 CHIX 2 1994.00 15:39:50 00076328727TRLO0 CHIX 97 1994.00 15:39:50 00076328728TRLO0 CHIX 336 1992.00 15:39:59 00076328730TRLO0 CHIX 176 1990.00 15:42:47 00076328791TRLO0 XLON 154 1988.00 15:45:09 00076328871TRLO0 XLON 197 1992.00 15:48:00 00076328910TRLO0 CHIX 180 1990.00 15:48:09 00076328913TRLO0 XLON 180 1990.00 15:48:09 00076328912TRLO0 CHIX 151 1990.00 15:48:09 00076328914TRLO0 XLON 9 1990.00 15:48:09 00076328915TRLO0 XLON 1 1990.00 15:48:09 00076328916TRLO0 XLON 3 1990.00 15:48:09 00076328917TRLO0 XLON 1 1990.00 15:48:09 00076328918TRLO0 XLON 9 1990.00 15:48:09 00076328919TRLO0 XLON 35 1992.00 15:53:09 00076329015TRLO0 CHIX 207 1992.00 15:53:09 00076329016TRLO0 CHIX 171 1992.00 15:53:09 00076329017TRLO0 CHIX 170 1990.00 15:53:48 00076329025TRLO0 CHIX 166 1990.00 15:53:48 00076329026TRLO0 CHIX 41 1990.00 15:53:48 00076329027TRLO0 XLON 134 1990.00 15:53:48 00076329028TRLO0 XLON 177 1990.00 15:53:48 00076329029TRLO0 XLON 29 1988.00 15:53:48 00076329030TRLO0 XLON 76 1990.00 15:53:48 00076329031TRLO0 XLON 43 1990.00 15:53:48 00076329032TRLO0 XLON 8 1992.00 16:00:05 00076329169TRLO0 XLON 4 1992.00 16:00:05 00076329170TRLO0 XLON 61 1992.00 16:00:05 00076329171TRLO0 CHIX 57 1992.00 16:00:05 00076329172TRLO0 CHIX 252 1992.00 16:00:05 00076329174TRLO0 XLON 155 1992.00 16:00:05 00076329173TRLO0 CHIX 84 1992.00 16:00:05 00076329175TRLO0 XLON 100 1992.00 16:00:05 00076329176TRLO0 XLON 145 1992.00 16:01:05 00076329198TRLO0 CHIX 165 1992.00 16:02:05 00076329229TRLO0 CHIX 6 1992.00 16:02:05 00076329230TRLO0 XLON 165 1992.00 16:02:05 00076329231TRLO0 XLON 14 1992.00 16:04:31 00076329282TRLO0 XLON 169 1992.00 16:04:31 00076329279TRLO0 CHIX 162 1992.00 16:04:31 00076329280TRLO0 CHIX 155 1992.00 16:04:31 00076329281TRLO0 CHIX 190 1992.00 16:04:34 00076329284TRLO0 XLON 147 1992.00 16:04:34 00076329285TRLO0 XLON 44 1992.00 16:04:34 00076329286TRLO0 XLON 76 1992.00 16:04:34 00076329287TRLO0 XLON 24 1992.00 16:04:34 00076329288TRLO0 XLON 8 1992.00 16:04:34 00076329289TRLO0 XLON 10 1992.00 16:04:34 00076329290TRLO0 XLON 38 1992.00 16:06:31 00076329336TRLO0 CHIX 162 1990.00 16:06:31 00076329337TRLO0 CHIX 8 1990.00 16:06:31 00076329338TRLO0 CHIX 151 1990.00 16:06:31 00076329339TRLO0 CHIX 180 1990.00 16:08:45 00076329456TRLO0 CHIX 216 1990.00 16:09:24 00076329490TRLO0 XLON 30 1988.00 16:09:25 00076329494TRLO0 XLON 173 1988.00 16:09:25 00076329495TRLO0 XLON 147 1988.00 16:10:25 00076329578TRLO0 CHIX 3 1988.00 16:15:26 00076329852TRLO0 XLON 4 1988.00 16:15:26 00076329853TRLO0 XLON 28 1988.00 16:15:26 00076329851TRLO0 CHIX 73 1988.00 16:15:26 00076329854TRLO0 XLON 710 1988.00 16:15:26 00076329855TRLO0 XLON 177 1988.00 16:15:26 00076329856TRLO0 XLON 5 1988.00 16:15:26 00076329857TRLO0 CHIX 228 1988.00 16:15:27 00076329858TRLO0 CHIX 93 1988.00 16:15:30 00076329859TRLO0 XLON 113 1988.00 16:15:30 00076329862TRLO0 XLON 200 1988.00 16:15:30 00076329860TRLO0 CHIX 16 1988.00 16:15:30 00076329861TRLO0 CHIX 14 1988.00 16:15:30 00076329863TRLO0 XLON 101 1990.00 16:16:30 00076329888TRLO0 XLON 45 1990.00 16:16:30 00076329889TRLO0 XLON 46 1990.00 16:17:10 00076329912TRLO0 XLON 207 1990.00 16:17:24 00076329919TRLO0 XLON 70 1992.00 16:19:24 00076329977TRLO0 XLON 36 1992.00 16:19:24 00076329978TRLO0 XLON 13 1992.00 16:19:24 00076329979TRLO0 XLON 15 1992.00 16:19:24 00076329980TRLO0 XLON 130 1992.00 16:19:24 00076329981TRLO0 XLON 382 1992.00 16:19:24 00076329982TRLO0 XLON 212 1992.00 16:19:24 00076329983TRLO0 XLON 61 1992.00 16:20:35 00076330066TRLO0 XLON 5 1992.00 16:20:35 00076330067TRLO0 XLON 351 1990.00 16:20:35 00076330065TRLO0 CHIX 227 1990.00 16:20:35 00076330068TRLO0 CHIX 298 1990.00 16:20:35 00076330069TRLO0 CHIX 178 1990.00 16:20:35 00076330070TRLO0 CHIX 128 1990.00 16:20:35 00076330071TRLO0 CHIX 39 1990.00 16:20:35 00076330072TRLO0 CHIX 43 1990.00 16:21:31 00076330124TRLO0 XLON 78 1990.00 16:21:35 00076330135TRLO0 CHIX 156 1990.00 16:21:41 00076330136TRLO0 CHIX 18 1990.00 16:21:42 00076330137TRLO0 XLON 55 1990.00 16:21:42 00076330138TRLO0 XLON 2 1990.00 16:21:42 00076330139TRLO0 XLON 179 1990.00 16:22:45 00076330166TRLO0 XLON 399 1990.00 16:22:45 00076330167TRLO0 XLON 150 1990.00 16:22:45 00076330165TRLO0 CHIX 56 1992.00 16:23:27 00076330193TRLO0 XLON 8 1992.00 16:23:27 00076330194TRLO0 XLON 20 1992.00 16:23:27 00076330195TRLO0 XLON 38 1992.00 16:23:27 00076330196TRLO0 XLON 38 1992.00 16:23:27 00076330197TRLO0 XLON 88 1992.00 16:23:27 00076330198TRLO0 XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916