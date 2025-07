Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 25

25 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1935.5455 pence per share:

Date of purchase: 24 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 40,000 Lowest price paid per share (GBp): 1892.0000 Highest price paid per share (GBp): 1956.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1935.5455

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,881,969. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,881,969. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1944.0357 20,000 Chi-X Europe 1927.4608 5,000 BATS Trading Europe 1926.9200 15,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 220 1944.00 08:25:01 00076365250TRLO0 XLON 43 1944.00 08:25:01 00076365249TRLO0 XLON 255 1950.00 08:33:15 00076365570TRLO0 XLON 38 1948.00 08:42:46 00076366180TRLO0 XLON 4 1948.00 08:42:46 00076366181TRLO0 XLON 232 1950.00 08:43:02 00076366205TRLO0 XLON 329 1950.00 08:43:02 00076366206TRLO0 XLON 10000 1950.00 08:46:06 00076366338TRLO0 XLON 112 1948.00 08:47:59 00076366356TRLO0 XLON 165 1948.00 08:48:19 00076366378TRLO0 XLON 258 1950.00 08:57:17 00076366576TRLO0 XLON 54 1950.00 09:00:48 00076366671TRLO0 XLON 199 1950.00 09:00:48 00076366672TRLO0 XLON 116 1950.00 09:04:12 00076366748TRLO0 XLON 165 1950.00 09:04:12 00076366749TRLO0 XLON 242 1948.00 09:09:18 00076366875TRLO0 XLON 8 1940.00 09:22:23 00076367153TRLO0 XLON 31 1940.00 09:23:42 00076367181TRLO0 XLON 36 1942.00 09:32:11 00076367488TRLO0 XLON 244 1942.00 09:32:11 00076367489TRLO0 XLON 36 1932.00 09:42:01 00076367954TRLO0 CHIX 11 1932.00 09:42:01 00076367955TRLO0 CHIX 78 1930.00 09:42:06 00076367960TRLO0 CHIX 101 1930.00 09:43:08 00076367997TRLO0 CHIX 47 1930.00 09:44:17 00076368052TRLO0 BATE 230 1934.00 10:05:21 00076368841TRLO0 XLON 151 1934.00 10:05:21 00076368840TRLO0 CHIX 510 1934.00 10:05:21 00076368842TRLO0 BATE 189 1932.00 10:13:20 00076369055TRLO0 XLON 150 1934.00 10:13:20 00076369054TRLO0 BATE 43 1934.00 10:13:20 00076369056TRLO0 BATE 65 1932.00 10:15:40 00076369146TRLO0 XLON 76 1934.00 10:18:52 00076369262TRLO0 BATE 54 1934.00 10:23:32 00076369410TRLO0 BATE 153 1934.00 10:26:32 00076369457TRLO0 BATE 4 1934.00 10:33:51 00076369673TRLO0 BATE 145 1934.00 10:33:51 00076369674TRLO0 BATE 117 1932.00 10:35:42 00076369700TRLO0 CHIX 151 1934.00 10:35:51 00076369702TRLO0 BATE 54 1936.00 10:45:02 00076369998TRLO0 BATE 18 1934.00 10:45:02 00076369999TRLO0 BATE 1 1936.00 10:45:02 00076370000TRLO0 BATE 16 1936.00 10:51:02 00076370091TRLO0 BATE 148 1936.00 10:51:32 00076370102TRLO0 BATE 110 1936.00 10:59:53 00076370269TRLO0 BATE 269 1936.00 11:00:05 00076370279TRLO0 XLON 56 1936.00 11:00:05 00076370278TRLO0 BATE 3 1936.00 11:00:05 00076370276TRLO0 CHIX 174 1936.00 11:00:05 00076370277TRLO0 CHIX 90 1934.00 11:00:08 00076370293TRLO0 BATE 81 1934.00 11:00:08 00076370294TRLO0 BATE 151 1932.00 11:10:31 00076370546TRLO0 BATE 16 1930.00 11:14:13 00076370596TRLO0 BATE 263 1930.00 11:32:58 00076370986TRLO0 XLON 135 1930.00 11:32:58 00076370984TRLO0 BATE 171 1930.00 11:32:58 00076370985TRLO0 BATE 172 1930.00 11:32:58 00076370987TRLO0 BATE 165 1930.00 11:32:58 00076370983TRLO0 CHIX 218 1928.00 11:32:58 00076370988TRLO0 BATE 180 1928.00 11:32:58 00076370989TRLO0 CHIX 162 1926.00 11:33:01 00076370990TRLO0 BATE 50 1924.00 11:40:12 00076371144TRLO0 XLON 215 1924.00 11:40:12 00076371145TRLO0 XLON 14 1948.00 11:52:24 00076371977TRLO0 XLON 72 1948.00 11:52:24 00076371978TRLO0 XLON 79 1948.00 11:52:24 00076371979TRLO0 XLON 252 1948.00 11:53:24 00076371997TRLO0 XLON 53 1946.00 11:53:24 00076371998TRLO0 XLON 57 1946.00 11:53:24 00076371999TRLO0 XLON 28 1946.00 11:53:32 00076372000TRLO0 XLON 96 1946.00 11:53:59 00076372011TRLO0 XLON 265 1946.00 11:56:58 00076372061TRLO0 XLON 176 1944.00 11:56:58 00076372060TRLO0 BATE 169 1942.00 11:56:58 00076372083TRLO0 BATE 128 1942.00 11:56:58 00076372085TRLO0 CHIX 31 1942.00 11:56:58 00076372086TRLO0 CHIX 278 1950.00 12:03:07 00076372249TRLO0 XLON 27 1948.00 12:03:07 00076372250TRLO0 XLON 257 1950.00 12:03:35 00076372274TRLO0 XLON 281 1948.00 12:03:49 00076372286TRLO0 XLON 170 1948.00 12:03:49 00076372285TRLO0 BATE 16 1948.00 12:04:00 00076372294TRLO0 BATE 177 1946.00 12:05:02 00076372301TRLO0 CHIX 54 1948.00 12:05:02 00076372302TRLO0 BATE 9 1948.00 12:05:02 00076372303TRLO0 BATE 80 1946.00 12:05:07 00076372304TRLO0 BATE 31 1944.00 12:05:09 00076372305TRLO0 XLON 203 1944.00 12:05:37 00076372320TRLO0 XLON 132 1944.00 12:05:37 00076372326TRLO0 BATE 29 1944.00 12:06:15 00076372340TRLO0 BATE 241 1944.00 12:14:15 00076372461TRLO0 XLON 163 1946.00 12:32:14 00076372727TRLO0 CHIX 74 1946.00 12:34:14 00076372771TRLO0 BATE 106 1946.00 12:34:26 00076372774TRLO0 BATE 175 1946.00 12:34:26 00076372775TRLO0 BATE 24 1946.00 12:36:49 00076372812TRLO0 BATE 2 1946.00 12:41:12 00076372860TRLO0 BATE 165 1946.00 12:41:12 00076372861TRLO0 BATE 160 1950.00 12:47:34 00076372968TRLO0 BATE 33 1950.00 12:50:11 00076373017TRLO0 CHIX 69 1950.00 12:53:34 00076373137TRLO0 BATE 271 1948.00 12:56:34 00076373169TRLO0 XLON 81 1950.00 12:56:34 00076373166TRLO0 BATE 124 1948.00 12:56:34 00076373167TRLO0 BATE 52 1948.00 12:56:34 00076373168TRLO0 BATE 270 1946.00 13:00:29 00076373253TRLO0 XLON 173 1946.00 13:00:29 00076373252TRLO0 CHIX 38 1946.00 13:04:16 00076373331TRLO0 BATE 72 1946.00 13:04:16 00076373332TRLO0 BATE 220 1944.00 13:05:23 00076373341TRLO0 BATE 165 1948.00 13:18:29 00076373544TRLO0 BATE 63 1950.00 13:20:29 00076373625TRLO0 CHIX 40 1950.00 13:20:30 00076373627TRLO0 CHIX 28 1950.00 13:21:39 00076373657TRLO0 CHIX 72 1950.00 13:22:39 00076373693TRLO0 CHIX 148 1950.00 13:23:39 00076373711TRLO0 BATE 68 1950.00 13:23:39 00076373712TRLO0 BATE 37 1948.00 13:23:44 00076373715TRLO0 XLON 48 1950.00 13:24:49 00076373766TRLO0 CHIX 275 1954.00 13:35:01 00076373991TRLO0 XLON 29 1954.00 13:35:01 00076373992TRLO0 BATE 137 1954.00 13:35:01 00076373994TRLO0 BATE 171 1954.00 13:35:01 00076373995TRLO0 BATE 163 1954.00 13:35:01 00076373993TRLO0 CHIX 77 1956.00 13:35:01 00076373996TRLO0 BATE 12 1956.00 13:35:01 00076373997TRLO0 BATE 7 1952.00 13:35:03 00076373999TRLO0 BATE 136 1952.00 13:35:03 00076374000TRLO0 BATE 18 1952.00 13:35:03 00076374001TRLO0 BATE 177 1950.00 13:48:51 00076374345TRLO0 BATE 8 1950.00 13:48:51 00076374346TRLO0 BATE 164 1950.00 13:48:51 00076374348TRLO0 BATE 168 1950.00 13:48:51 00076374347TRLO0 CHIX 228 1946.00 13:55:28 00076374462TRLO0 XLON 19 1946.00 13:55:28 00076374461TRLO0 BATE 95 1946.00 13:55:31 00076374463TRLO0 BATE 38 1946.00 13:59:24 00076374550TRLO0 BATE 176 1946.00 13:59:24 00076374554TRLO0 BATE 166 1946.00 13:59:24 00076374552TRLO0 CHIX 159 1942.00 14:00:06 00076374559TRLO0 BATE 7 1942.00 14:00:06 00076374560TRLO0 BATE 167 1938.00 14:04:26 00076374711TRLO0 BATE 164 1934.00 14:10:02 00076374785TRLO0 BATE 163 1934.00 14:19:59 00076375028TRLO0 BATE 151 1934.00 14:24:06 00076375121TRLO0 BATE 165 1934.00 14:28:22 00076375247TRLO0 BATE 264 1934.00 14:29:22 00076375304TRLO0 XLON 128 1934.00 14:29:59 00076375364TRLO0 CHIX 17 1934.00 14:29:59 00076375365TRLO0 CHIX 32 1932.00 14:30:30 00076375395TRLO0 XLON 204 1932.00 14:30:30 00076375396TRLO0 XLON 160 1932.00 14:31:30 00076375483TRLO0 BATE 77 1930.00 14:32:01 00076375495TRLO0 BATE 74 1930.00 14:32:01 00076375497TRLO0 BATE 149 1930.00 14:32:01 00076375498TRLO0 BATE 215 1930.00 14:32:01 00076375496TRLO0 CHIX 7 1928.00 14:34:55 00076375665TRLO0 XLON 12 1928.00 14:34:57 00076375669TRLO0 XLON 15 1928.00 14:35:06 00076375671TRLO0 XLON 4 1928.00 14:35:06 00076375672TRLO0 XLON 11 1928.00 14:35:08 00076375674TRLO0 XLON 214 1928.00 14:35:35 00076375729TRLO0 XLON 162 1928.00 14:35:35 00076375730TRLO0 CHIX 43 1926.00 14:36:30 00076375777TRLO0 BATE 12 1926.00 14:36:55 00076375837TRLO0 BATE 262 1928.00 14:37:46 00076375851TRLO0 BATE 77 1928.00 14:44:47 00076376063TRLO0 BATE 72 1928.00 14:44:47 00076376064TRLO0 BATE 282 1928.00 14:48:00 00076376146TRLO0 XLON 147 1928.00 14:48:00 00076376145TRLO0 BATE 161 1928.00 14:48:00 00076376147TRLO0 CHIX 147 1926.00 14:49:15 00076376188TRLO0 BATE 168 1926.00 14:49:15 00076376189TRLO0 BATE 72 1938.00 14:59:48 00076376807TRLO0 BATE 169 1934.00 14:59:48 00076376808TRLO0 BATE 174 1934.00 14:59:48 00076376809TRLO0 BATE 234 1932.00 15:00:15 00076376831TRLO0 XLON 128 1932.00 15:00:15 00076376832TRLO0 CHIX 116 1932.00 15:00:15 00076376833TRLO0 CHIX 114 1932.00 15:00:15 00076376834TRLO0 BATE 73 1932.00 15:05:46 00076376982TRLO0 BATE 71 1932.00 15:07:46 00076377034TRLO0 XLON 196 1932.00 15:07:46 00076377036TRLO0 XLON 76 1932.00 15:07:46 00076377035TRLO0 BATE 166 1932.00 15:07:46 00076377038TRLO0 BATE 180 1932.00 15:07:46 00076377039TRLO0 BATE 169 1932.00 15:07:46 00076377037TRLO0 CHIX 162 1930.00 15:07:48 00076377040TRLO0 BATE 112 1922.00 15:09:17 00076377069TRLO0 BATE 54 1922.00 15:09:17 00076377070TRLO0 BATE 92 1910.00 15:17:37 00076377503TRLO0 BATE 48 1910.00 15:17:37 00076377504TRLO0 BATE 25 1910.00 15:18:30 00076377526TRLO0 BATE 87 1910.00 15:18:30 00076377527TRLO0 BATE 16 1910.00 15:18:30 00076377528TRLO0 BATE 44 1910.00 15:18:31 00076377530TRLO0 BATE 48 1908.00 15:18:57 00076377553TRLO0 BATE 40 1908.00 15:19:16 00076377560TRLO0 BATE 166 1908.00 15:19:20 00076377563TRLO0 CHIX 82 1908.00 15:19:20 00076377564TRLO0 BATE 71 1898.00 15:22:02 00076377629TRLO0 CHIX 82 1898.00 15:22:02 00076377630TRLO0 CHIX 153 1892.00 15:22:23 00076377641TRLO0 BATE 61 1896.00 15:27:28 00076377900TRLO0 BATE 234 1906.00 15:39:18 00076378289TRLO0 XLON 255 1904.00 15:45:13 00076378532TRLO0 XLON 365 1904.00 15:45:13 00076378530TRLO0 BATE 146 1904.00 15:45:13 00076378533TRLO0 BATE 179 1904.00 15:45:13 00076378534TRLO0 BATE 178 1904.00 15:45:13 00076378536TRLO0 BATE 154 1904.00 15:45:13 00076378531TRLO0 CHIX 148 1904.00 15:45:13 00076378535TRLO0 CHIX 200 1904.00 15:45:13 00076378537TRLO0 XLON 39 1904.00 15:45:13 00076378538TRLO0 XLON 101 1904.00 15:45:13 00076378539TRLO0 BATE 45 1904.00 15:45:13 00076378540TRLO0 BATE 70 1910.00 15:49:01 00076378637TRLO0 BATE 151 1908.00 15:50:01 00076378671TRLO0 BATE 171 1908.00 15:53:01 00076378787TRLO0 BATE 161 1906.00 15:53:02 00076378788TRLO0 CHIX 151 1904.00 15:53:02 00076378789TRLO0 BATE 13 1898.00 15:57:22 00076378951TRLO0 BATE 161 1898.00 15:57:22 00076378953TRLO0 BATE 157 1898.00 15:57:22 00076378952TRLO0 CHIX 148 1898.00 16:02:22 00076379233TRLO0 BATE 4 1898.00 16:02:22 00076379234TRLO0 BATE 13 1898.00 16:02:22 00076379235TRLO0 BATE 154 1898.00 16:04:22 00076379367TRLO0 BATE 152 1898.00 16:05:34 00076379475TRLO0 BATE 157 1898.00 16:05:34 00076379476TRLO0 CHIX 101 1898.00 16:07:34 00076379538TRLO0 BATE 64 1898.00 16:07:34 00076379539TRLO0 BATE 155 1898.00 16:09:34 00076379629TRLO0 BATE 126 1898.00 16:10:49 00076379683TRLO0 BATE 267 1898.00 16:12:14 00076379731TRLO0 XLON 5 1898.00 16:12:14 00076379732TRLO0 BATE 166 1898.00 16:12:14 00076379733TRLO0 CHIX 10 1900.00 16:12:18 00076379754TRLO0 BATE 54 1900.00 16:12:29 00076379763TRLO0 BATE 112 1900.00 16:18:22 00076380054TRLO0 XLON 88 1900.00 16:18:22 00076380053TRLO0 BATE 152 1900.00 16:18:22 00076380055TRLO0 BATE 152 1900.00 16:18:22 00076380056TRLO0 BATE 173 1900.00 16:18:22 00076380052TRLO0 CHIX 25 1900.00 16:18:22 00076380057TRLO0 BATE 114 1900.00 16:18:22 00076380058TRLO0 BATE 14 1900.00 16:18:22 00076380059TRLO0 BATE 14 1900.00 16:18:22 00076380060TRLO0 BATE 14 1900.00 16:18:22 00076380061TRLO0 BATE 73 1900.00 16:18:22 00076380062TRLO0 BATE 172 1898.00 16:18:22 00076380063TRLO0 BATE 152 1896.00 16:23:36 00076380270TRLO0 BATE 127 1896.00 16:23:36 00076380271TRLO0 BATE

