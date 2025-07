Basel - Roche ist in den ersten sechs Monaten weiter gewachsen. Die Prognose für das Gesamtjahr hat der Pharmakonzern bestätigt - fürs Erste. Angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren sorgt das alleine schon für Erleichterung an der Börse. Die Pharmabranche sieht sich alleine in den USA mit verschiedenen Belastungsfaktoren konfrontiert. Neben der Zollpolitik der US-Regierung, die auch für Medikamente hohe Zölle nicht ausschliesst, will US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...