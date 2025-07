Mündliche Kurzdarstellung zur Hervorhebung erster Phase-1-Daten zu INCA33890, einem vielversprechenden TGFßR2×PD-1-gerichteten bispezifischen Antikörper, bei Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren

Mündliche Präsentation mit ersten Daten zu INCB161734, einem neuartigen, selektiven und oral bioverfügbaren Inhibitor des G12D-mutierten KRAS, bei Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren mit KRASG12D-Mutationen

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen wichtige Daten aus seinem Onkologie-Portfolio auf dem bevorstehenden Kongress der European Society of Medical Oncology (ESMO) 2025 präsentieren wird. Der Kongress findet vom 17. bis 21. Oktober in Berlin statt.

"Wir freuen uns, auf dem diesjährigen Kongress die neuesten Erkenntnisse aus unserem Onkologie-Portfolio präsentieren zu dürfen darunter erste Daten zu unserem bispezifischen Antikörper INCA33890, der auf TGFßR2×PD-1 abzielt, sowie zu unserem neuartigen, selektiven und oral bioverfügbaren Inhibitor des G12D-mutierten KRAS, INCB161734", sagte Dr. Pablo J. Cagnoni, President und Leiter Forschung und Entwicklung bei Incyte. "Diese Daten unterstreichen die Bedeutung neuer Therapieoptionen für fortgeschrittene solide Tumoren und zeigen das Potenzial von INCA33890 und INCB161734 als personalisierte Krebstherapien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei verschiedenen Tumorarten."

Einzelheiten zu den für die mündliche Präsentation beim ESMO angenommenen Abstracts:

INCB161734 (KRAS G12D)

Vorläufige Ergebnisse der Phase-1-Studie zu INCB161734, einem neuartigen oralen KRAS G12D-Inhibitor, bei Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren

(Sitzungstitel: Vorgestellte Beiträge: Developmental Therapeutics. [19. Oktober, 8:45 10:15 Uhr ET [14:45 16:15 Uhr MESZ]. Abstract Nr. 916O.)

INCA33890 (PD-1/TGFR2)

Eine Phase-1-Studie zu INCA33890, einem bispezifischen PD-1/Tgfßr2-Antikörper für fortgeschrittene solide Tumore?

(Sitzungstitel: Mündliche Kurzdarstellung: Investigational Immunotherapy. [17. Oktober, 8:00 9:30 Uhr ET [14:00 15:30 Uhr MESZ]. Abstract Nr. 1522.)

INCAGN2385 (LAG-3)

Retifanlimab (Anti-PD-1 Mab) allein oder in Kombination mit Anti-LAG3 Anti-TIM3 Mabs bei zuvor unbehandelten, rezidivierenden und/oder metastasierten (R/M) PD-L1+ HNSCC: Eine doppelblinde, randomisierte, kontrollierte Phase-2-Studie

(Sitzungstitel: Mündliche Kurzdarstellung: Head and Neck Cancer. [19. Oktober, 10:30 12:00 Uhr ET [16:30 18:00 Uhr MESZ]. Abstract Nr. 1325.)

Alle regulären Abstracts, die für eine Präsentation auf dem ESMO-Kongress 2025 angenommen wurden, werden am Montag, den 13. Oktober, um 18:05 Uhr ET (00:05 Uhr MESZ) online über die ESMO-Website veröffentlicht. Alle angenommenen Abstracts werden zudem im Abstract-Band des ESMO-Kongresses 2025 online veröffentlicht, einem Supplement zur offiziellen ESMO-Fachzeitschrift Annals of Oncology.

Weitere Informationen zum ESMO-Kongress 2025 finden Sie unter: https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2025.

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das gemäß seiner Tagline Solve On. die Wissenschaft einsetzt, um Lösungen für Patienten mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika hat Incyte ein Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündung und Autoimmunität aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung Vorhersagen, Schätzungen und weitere zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur Präsentation von Daten aus Incytes klinischer Entwicklungspipeline, zum Potenzial von INCA33890 und INCB161734, zur Frage, ob oder wann Entwicklungskandidaten oder -kombinationen außerhalb der bereits zugelassenen Indikationen in bestimmten Regionen für den Einsatz am Menschen weltweit zugelassen oder kommerziell verfügbar sein werden, sowie zum Ziel von Incyte, das Leben von Patienten zu verbessern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich unvorhergesehener Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit: unvorhergesehene Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung und die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien einzuschließen; Entscheidungen der FDA, EMA und anderer Zulassungsbehörden; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte und seinen Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte und seinen Partnern auf dem Markt; der Wettbewerb auf dem Markt; Verkaufs-, Marketing-, Herstellungs- und Vertriebsanforderungen; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Berichten, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K und unseres Quartalsberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, ausführlich beschrieben werden. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

