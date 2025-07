Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gema¨ss Art. 53 KR Orell Füssli setzt Wachstumskurs weiter fort Umsatz- und EBIT-Steigerung im 1. Halbjahr

Wachstum und hohe Auslastung im Sicherheitsdruck

Buchhandel baut Marktposition weiter aus

Verlage erweitern Portfolio dank Übernahme der Verlag SKV AG

Procivis richtet sich auf die verstärkte Dynamik im E-ID-Geschäft in Europa aus

Prognose für das Gesamtjahr leicht erhöht Zürich, 25. Juli 2025 - Orell Füssli setzte seinen Wachstumskurs im saisonal schwächeren ersten Halbjahr 2025 weiter fort und steigerte den Umsatz auf CHF 120.1 Mio. (Vorjahr: CHF 107.1 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf CHF 10.2 Mio. (Vorjahr: CHF 4.6 Mio.). Die Umsatzsteigerung von 12% lag damit klar über dem angestrebten Wachstumskorridor der Strategie 2028. Sicherheitsdruck

Die Division Sicherheitsdruck erzielte im ersten Halbjahr 2025 dank des erweiterten Portfolios an Schlüsselkunden erneut ein Umsatzwachstum und verfügt über einen hohen Auftragsbestand bis weit ins Jahr 2026. Der Umsatz stieg im ersten Semester auf CHF 47.3 Mio. (Vorjahr: CHF 38.0 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich auf CHF 11.9 Mio. (Vorjahr: CHF 5.5 Mio.). An internationalen Fachmessen präsentierte die Division zudem ihre neuste Innovation zur Authentifizierung von Banknoten mittels Smartphone-App. Industrielle Systeme

Das erste Halbjahr war für die Division Zeiser geprägt von einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit bei Kunden und den damit verbundenen Projektverschiebungen, insbesondere in den USA. Der Umsatz reduzierte sich gegenüber der Vorjahresperiode auf CHF 9.3 Mio. (Vorjahr: CHF 11.4 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei minus CHF 0.2 Mio. (Vorjahr: CHF 0.6 Mio.). Dank des soliden Auftragsbestands blickt die Division jedoch zuversichtlich in das zweite Halbjahr, in dem zahlreiche Auslieferungen geplant sind. Die erste Referenzanlage der neuen Track & Trace-Technologie für den Banknotendruck wurde im Frühjahr erfolgreich bei einem Kunden in Betrieb genommen. Buchhandel

Im saisonal schwächeren ersten Halbjahr konnte Orell Füssli Thalia trotz einer verhaltenen Konsumentenstimmung den quotenkonsolidierten Umsatz gegenüber dem Vorjahr auf CHF 54.2 Mio. (Vorjahr: CHF 51.0 Mio.) steigern. Das quotenkonsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr auf CHF 1.6 Mio. (Vorjahr: CHF 1.2 Mio.). Das Filialnetz wird mit einem neuen Standort im St. Jakob Park in Basel weiter ausgebaut. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2026 geplant. Übrige Geschäftsfelder

Die Orell Füssli Verlage entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 positiv. Die im März 2025 angekündigte Übernahme der Verlag SKV AG erweitert das Portfolio mit Lehrmedien und digitalen Lernplattformen für die kaufmännische und betriebswirtschaftliche Grund- und Weiterbildung. Mehrere neue Lehr- und Lernmedien sind in Vorbereitung und werden zum neuen Schuljahr eingeführt. Der hep Verlag startete mit einer Reihe von Veranstaltungen in sein Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen. Procivis spürte im ersten Halbjahr eine zunehmende Dynamik in Europa, ausgelöst durch die eIDAS 2.0 Verordnung. Diese verpflichtet alle 27 EU-Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der Verordnung bis Ende 2026. Mit der Technologie Procivis One für digitale Identitäten und Nachweise ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um Ausschreibungen zur Umsetzung der neuen Anforderungen zu bedienen. Zur kommerziellen Unterstützung wurde das Vertriebsteam in Nord-, Zentral- und Südeuropa verstärkt. In der Schweiz wird durch die Volksabstimmung zum neuen E-ID-Gesetz im September ein steigendes Interesse an Anwendungsmöglichkeiten der E-ID, insbesondere seitens der Privatwirtschaft, erwartet. Aussichten Gesamtjahr 2025

Auf Grund des saisonalen Geschäfts im Buchhandel und bei den Verlagen, sowie des aktuellen Auftragsbestandes der Divisionen Sicherheitsdruck und Zeiser, rechnet Orell Füssli auch für das zweite Halbjahr mit einer positiven Umsatzentwicklung. Deshalb erhöht das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet ein Umsatzwachstum über dem Wachstumskorridor von 4-6 Prozent sowie eine EBIT-Marge leicht über dem Vorjahr. Kennzahlen Orell Fu¨ssli Gruppe in Mio. CHF Jan-Jun 25 Jan-Jun 24 Umsatzaus Lieferungen und Leistungen 120.1 107.1 Betriebsergebnis (EBIT) 10.2 4.6 in % Umsatz (gerundet) 8.5% 4.3% Halbjahresergebnis 7.2 1.8 Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 30.6. 649 630



Halbjahresbericht 2025

Der Halbjahresbericht ist auf unserer Website unter https://orellfuessli.com/finanzberichte-und-praesentationen verfügbar. Agenda

Kapitalmarkttag: 11. November 2025

Publikation Jahresergebnis: 18. März 2026

Generalversammlung: 20. Mai 2026 Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist eine Pionierin in den Bereichen Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli ihre Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führende Systemanbieterin für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjährige Partnerin von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Verifizierbare digitale Nachweise stellen ergänzend ein neues, relevantes Geschäftsfeld mit grossem internationalem Potential dar, welches in den kommenden Jahren durch Procivis, einem Tochterunternehmen von Orell Füssli, entwickelt werden soll.



Im Buchhandel ist die Orell Füssli AG mit 50% an der Orell Fu¨ssli Thalia AG beteiligt, die mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch anbietet. Als Omnichannel-Unternehmen ist es mit einem umfassenden Angebot an Filialen in der Deutschschweiz und mit verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen im Markt präsent. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Thalia AG Logistik- und Serviceleistungen.



Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.



Orell Fu¨ssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 660 Mitarbeitenden und Standorten in fünf La¨ndern einen Umsatz von rund CHF 250 Mio. Orell Füssli ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol OFN kotiert.



