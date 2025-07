The following instruments on XETRA do have their first trading 25.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.07.2025Aktien1 KYG008941083 Accelerant Holdings2 US15102K1007 Celcuity Inc.3 US40637C3088 Halma PLC ADR4 US82929Y1010 Singapore Technologies Engineering Ltd. ADR5 US00218A1051 ASP Isotopes Inc.6 US15117N7012 Imunon Inc.7 US92511W2070 Verrica Pharmaceuticals Inc.Anleihen/ETF1 USU2069EAB66 CoreWeave Inc.2 XS3121804135 Market Bidco Finco PLC3 US64952XFN66 New York Life Global Funding4 XS3074428841 Asian Development Bank (ADB)5 XS3136900670 Fedex Corp.6 XS3136901132 Fedex Corp.7 FR0013415106 Société Générale S.A.8 XS3134603987 Japan Finance Organization for Municipalities9 XS3130015715 Supermarket Income REIT PLC10 US95041AAF57 Welltower OP LLC11 US95041AAG31 Welltower OP LLC12 DE000HEL0LH4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 IE00BMX0DF60 iShares US Medical Devices UCITS ETF14 LU2941599164 Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF