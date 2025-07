Über 90 Prozent Kursverlust in rund einem halben Jahr: Die vergangenen Monate für Sarepta-Aktionäre gleichen einem Alptraum. Schwache Zahlen und Todesfälle, die im Zusammenhang mit Gentherapien des Unternehmens stehen, haben die Aktie zu Fall gebracht. Am Freitag gibt es erneut schlechte Nachrichten, dieses Mal vom Partner Roche aus Europa.Das Forschungsduo wird bei der Gentherapie Elevidys (Delandistrogene moxeparvovec) umdenken müssen. Am Freitag äußerte sich der Ausschuss für Humanarzneimittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...