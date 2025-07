Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 28

28 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1893.2896 pence per share:

Date of purchase: 25 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 34,086 Lowest price paid per share (GBp): 1880.0000 Highest price paid per share (GBp): 1904.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1893.2896

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,847,883. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,847,883. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1894.1721 19,086 Chi-X Europe 1891.9292 5,000 BATS Trading Europe 1892.2856 10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 230 1900.00 08:50:42 00076382472TRLO0 XLON 17 1902.00 08:53:23 00076382533TRLO0 XLON 240 1902.00 08:57:10 00076382595TRLO0 XLON 297 1900.00 08:57:12 00076382596TRLO0 XLON 221 1898.00 09:01:55 00076382709TRLO0 XLON 40 1898.00 09:01:55 00076382710TRLO0 XLON 280 1904.00 09:38:06 00076383903TRLO0 XLON 247 1902.00 09:38:07 00076383904TRLO0 XLON 151 1900.00 09:38:07 00076383906TRLO0 BATE 179 1900.00 09:38:07 00076383907TRLO0 BATE 168 1900.00 09:38:07 00076383909TRLO0 BATE 155 1900.00 09:38:07 00076383905TRLO0 CHIX 151 1900.00 09:38:07 00076383908TRLO0 CHIX 306 1898.00 09:38:08 00076383911TRLO0 XLON 162 1898.00 09:38:08 00076383910TRLO0 BATE 264 1896.00 09:40:04 00076383935TRLO0 XLON 170 1898.00 10:02:56 00076384407TRLO0 BATE 250 1902.00 10:11:15 00076384518TRLO0 XLON 240 1900.00 10:12:35 00076384547TRLO0 XLON 162 1900.00 10:12:35 00076384545TRLO0 BATE 160 1900.00 10:12:35 00076384546TRLO0 BATE 151 1898.00 10:12:35 00076384548TRLO0 CHIX 172 1898.00 10:12:35 00076384549TRLO0 CHIX 5000 1900.00 10:14:37 00076384615TRLO0 XLON 268 1902.00 10:49:08 00076385565TRLO0 XLON 246 1900.00 10:56:14 00076385773TRLO0 XLON 178 1900.00 10:56:14 00076385770TRLO0 BATE 163 1900.00 10:56:14 00076385772TRLO0 BATE 172 1900.00 10:56:14 00076385774TRLO0 BATE 152 1900.00 10:56:14 00076385771TRLO0 CHIX 85 1900.00 10:58:02 00076385800TRLO0 XLON 75 1900.00 10:58:02 00076385801TRLO0 XLON 158 1900.00 11:15:14 00076386126TRLO0 BATE 128 1900.00 11:24:14 00076386294TRLO0 CHIX 28 1900.00 11:24:14 00076386295TRLO0 CHIX 151 1900.00 11:26:14 00076386322TRLO0 BATE 170 1900.00 11:30:16 00076386446TRLO0 BATE 6 1900.00 11:30:16 00076386445TRLO0 CHIX 48 1900.00 11:30:16 00076386447TRLO0 CHIX 101 1900.00 11:30:16 00076386448TRLO0 CHIX 276 1898.00 11:30:16 00076386449TRLO0 XLON 43 1900.00 11:30:26 00076386455TRLO0 BATE 5 1900.00 11:33:16 00076386599TRLO0 CHIX 14 1900.00 11:33:16 00076386600TRLO0 CHIX 165 1898.00 11:33:54 00076386610TRLO0 BATE 163 1898.00 11:33:54 00076386609TRLO0 CHIX 250 1898.00 11:33:54 00076386611TRLO0 XLON 221 1896.00 11:46:00 00076386879TRLO0 XLON 20 1896.00 11:46:00 00076386880TRLO0 XLON 149 1896.00 11:46:00 00076386878TRLO0 BATE 251 1894.00 11:58:10 00076387066TRLO0 XLON 149 1894.00 11:58:10 00076387062TRLO0 BATE 22 1894.00 11:58:10 00076387063TRLO0 CHIX 130 1894.00 11:58:10 00076387064TRLO0 CHIX 22 1894.00 11:58:10 00076387065TRLO0 CHIX 126 1892.00 11:58:52 00076387088TRLO0 BATE 28 1896.00 12:13:45 00076387356TRLO0 XLON 68 1894.00 12:14:58 00076387365TRLO0 XLON 172 1896.00 12:22:14 00076387518TRLO0 XLON 108 1896.00 12:22:14 00076387519TRLO0 XLON 164 1894.00 12:26:18 00076387573TRLO0 CHIX 150 1894.00 12:27:12 00076387582TRLO0 BATE 38 1896.00 12:36:14 00076387717TRLO0 XLON 177 1896.00 12:36:14 00076387718TRLO0 XLON 4 1896.00 12:36:14 00076387719TRLO0 XLON 162 1894.00 12:36:31 00076387723TRLO0 BATE 152 1894.00 12:36:31 00076387722TRLO0 CHIX 286 1892.00 12:40:07 00076387799TRLO0 XLON 54 1892.00 12:40:07 00076387798TRLO0 BATE 152 1892.00 12:40:07 00076387800TRLO0 BATE 25 1890.00 12:40:42 00076387806TRLO0 BATE 242 1892.00 12:57:42 00076388130TRLO0 XLON 243 1894.00 13:26:27 00076389058TRLO0 XLON 243 1894.00 13:26:27 00076389060TRLO0 XLON 214 1894.00 13:26:27 00076389061TRLO0 XLON 28 1894.00 13:26:27 00076389062TRLO0 XLON 161 1894.00 13:26:27 00076389057TRLO0 CHIX 156 1894.00 13:26:27 00076389059TRLO0 CHIX 600 1894.00 13:26:27 00076389063TRLO0 BATE 23 1894.00 13:26:27 00076389064TRLO0 BATE 279 1894.00 13:26:27 00076389065TRLO0 XLON 265 1892.00 13:26:28 00076389067TRLO0 XLON 230 1892.00 13:26:28 00076389066TRLO0 BATE 275 1890.00 13:41:44 00076389476TRLO0 XLON 44 1890.00 13:41:44 00076389473TRLO0 BATE 108 1890.00 13:41:44 00076389475TRLO0 BATE 166 1890.00 13:41:44 00076389477TRLO0 BATE 176 1890.00 13:41:44 00076389474TRLO0 CHIX 221 1890.00 13:54:30 00076389777TRLO0 XLON 21 1890.00 13:54:30 00076389778TRLO0 XLON 242 1888.00 13:58:02 00076389852TRLO0 XLON 147 1888.00 13:58:02 00076389851TRLO0 BATE 171 1888.00 13:58:02 00076389854TRLO0 BATE 166 1888.00 13:58:02 00076389853TRLO0 CHIX 47 1890.00 13:58:02 00076389855TRLO0 XLON 80 1890.00 13:58:02 00076389856TRLO0 XLON 38 1890.00 13:58:02 00076389857TRLO0 XLON 92 1890.00 13:58:02 00076389858TRLO0 XLON 44 1890.00 13:58:02 00076389859TRLO0 XLON 22 1890.00 13:58:02 00076389860TRLO0 XLON 268 1886.00 14:04:43 00076390285TRLO0 XLON 154 1886.00 14:04:43 00076390286TRLO0 BATE 163 1886.00 14:04:43 00076390284TRLO0 CHIX 75 1884.00 14:05:59 00076390374TRLO0 XLON 15 1884.00 14:05:59 00076390375TRLO0 XLON 10 1884.00 14:05:59 00076390376TRLO0 XLON 67 1884.00 14:15:01 00076390685TRLO0 CHIX 1 1886.00 14:18:55 00076390795TRLO0 XLON 9 1886.00 14:18:55 00076390796TRLO0 XLON 5 1886.00 14:18:55 00076390797TRLO0 XLON 67 1886.00 14:22:55 00076390895TRLO0 XLON 4 1886.00 14:22:55 00076390896TRLO0 XLON 22 1886.00 14:22:55 00076390897TRLO0 XLON 278 1886.00 14:28:02 00076391025TRLO0 XLON 177 1886.00 14:28:02 00076391024TRLO0 CHIX 436 1886.00 14:28:02 00076391026TRLO0 BATE 174 1886.00 14:31:02 00076391249TRLO0 BATE 281 1886.00 14:33:57 00076391339TRLO0 XLON 44 1886.00 14:35:56 00076391501TRLO0 BATE 178 1886.00 14:36:56 00076391545TRLO0 BATE 43 1884.00 14:37:56 00076391570TRLO0 XLON 151 1886.00 14:41:56 00076391755TRLO0 BATE 14 1886.00 14:42:02 00076391757TRLO0 CHIX 129 1886.00 14:42:02 00076391758TRLO0 CHIX 280 1884.00 14:46:51 00076391902TRLO0 XLON 127 1884.00 14:46:51 00076391899TRLO0 BATE 19 1884.00 14:46:51 00076391901TRLO0 BATE 145 1884.00 14:46:51 00076391903TRLO0 BATE 171 1884.00 14:46:51 00076391900TRLO0 CHIX 175 1882.00 14:46:54 00076391906TRLO0 BATE 80 1882.00 14:46:54 00076391905TRLO0 CHIX 75 1882.00 14:46:54 00076391907TRLO0 CHIX 317 1880.00 14:46:54 00076391908TRLO0 XLON 846 1880.00 14:46:54 00076391904TRLO0 XLON 240 1880.00 14:46:54 00076391909TRLO0 XLON 76 1888.00 14:51:26 00076392206TRLO0 XLON 5 1888.00 14:51:26 00076392207TRLO0 XLON 17 1888.00 14:51:26 00076392208TRLO0 XLON 75 1888.00 14:51:26 00076392209TRLO0 XLON 247 1886.00 14:54:11 00076392310TRLO0 XLON 170 1886.00 14:54:11 00076392308TRLO0 BATE 149 1886.00 14:54:11 00076392309TRLO0 CHIX 200 1886.00 14:54:11 00076392311TRLO0 XLON 10 1886.00 14:54:11 00076392312TRLO0 XLON 79 1886.00 14:54:11 00076392313TRLO0 XLON 250 1884.00 14:58:10 00076392478TRLO0 XLON 159 1886.00 15:02:22 00076392767TRLO0 CHIX 320 1884.00 15:09:43 00076393112TRLO0 XLON 169 1884.00 15:09:43 00076393110TRLO0 BATE 158 1884.00 15:09:43 00076393111TRLO0 BATE 167 1884.00 15:09:43 00076393113TRLO0 BATE 152 1892.00 15:23:56 00076393555TRLO0 BATE 179 1890.00 15:24:02 00076393563TRLO0 BATE 174 1890.00 15:26:02 00076393656TRLO0 CHIX 108 1890.00 15:27:21 00076393718TRLO0 BATE 59 1890.00 15:27:22 00076393719TRLO0 BATE 241 1888.00 15:30:31 00076393900TRLO0 XLON 245 1888.00 15:30:31 00076393901TRLO0 XLON 152 1888.00 15:30:31 00076393898TRLO0 BATE 150 1888.00 15:30:31 00076393899TRLO0 BATE 156 1888.00 15:30:31 00076393897TRLO0 CHIX 64 1886.00 15:30:37 00076393945TRLO0 CHIX 112 1886.00 15:32:03 00076394062TRLO0 BATE 46 1886.00 15:32:03 00076394063TRLO0 BATE 97 1886.00 15:32:03 00076394064TRLO0 CHIX 101 1890.00 15:49:27 00076394619TRLO0 BATE 158 1890.00 15:49:27 00076394621TRLO0 BATE 86 1890.00 15:49:27 00076394618TRLO0 CHIX 59 1890.00 15:49:27 00076394620TRLO0 CHIX 168 1890.00 15:51:33 00076394696TRLO0 BATE 156 1890.00 15:51:33 00076394697TRLO0 CHIX 244 1890.00 15:51:33 00076394698TRLO0 XLON 159 1890.00 15:55:33 00076394849TRLO0 BATE 245 1890.00 15:56:33 00076394872TRLO0 XLON 80 1890.00 15:58:08 00076394927TRLO0 BATE 39 1890.00 15:58:21 00076394931TRLO0 BATE 44 1892.00 16:05:33 00076395184TRLO0 CHIX 58 1892.00 16:05:33 00076395185TRLO0 CHIX 40 1892.00 16:05:42 00076395190TRLO0 CHIX 175 1892.00 16:07:42 00076395252TRLO0 CHIX 284 1892.00 16:08:12 00076395256TRLO0 XLON 100 1892.00 16:08:12 00076395257TRLO0 BATE 14 1892.00 16:08:12 00076395258TRLO0 XLON 17 1894.00 16:09:20 00076395307TRLO0 XLON 240 1894.00 16:13:04 00076395487TRLO0 XLON 248 1894.00 16:13:04 00076395488TRLO0 XLON 5 1894.00 16:13:04 00076395489TRLO0 XLON 171 1894.00 16:13:04 00076395486TRLO0 CHIX 300 1894.00 16:13:04 00076395490TRLO0 BATE 101 1894.00 16:13:04 00076395491TRLO0 BATE 72 1894.00 16:13:05 00076395492TRLO0 BATE 4 1894.00 16:13:05 00076395493TRLO0 BATE 13 1894.00 16:14:02 00076395561TRLO0 BATE 113 1894.00 16:14:02 00076395562TRLO0 CHIX 101 1894.00 16:14:04 00076395564TRLO0 BATE 62 1894.00 16:14:34 00076395584TRLO0 BATE 109 1894.00 16:15:16 00076395609TRLO0 BATE 118 1894.00 16:16:06 00076395636TRLO0 XLON 61 1894.00 16:16:06 00076395635TRLO0 BATE 181 1902.00 16:19:34 00076395899TRLO0 XLON 45 1904.00 16:19:34 00076395901TRLO0 XLON 79 1904.00 16:19:34 00076395902TRLO0 XLON 39 1904.00 16:20:32 00076395939TRLO0 XLON 77 1900.00 16:24:30 00076396145TRLO0 BATE 48 1900.00 16:24:30 00076396146TRLO0 BATE 38 1900.00 16:24:38 00076396150TRLO0 BATE 176 1900.00 16:24:38 00076396151TRLO0 BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916