NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 220 auf 230 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 leicht erhöht, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Da die nächsten in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffe des Pharmakonzerns aber risikobehaftet seien, sei das Potenzial für längerfristige Prognoseanhebungen begrenzt./rob/edh/la



