HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für GFT Technologies nach gekürzten Jahreszielen von 36 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Verantwortlich seien eine schwache Entwicklung in Großbritannien und deutlicher Währungs-Gegenwind, schrieb Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick sei noch nicht frei von Risiken, doch er sieht seine Kaufempfehlung untermauert, unter anderem in Erwartung beschleunigten Wachstums in wichtigen Regionen und verbesserter Sektortrends./rob/tih/zb



