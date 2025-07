Unabhängigkeit von US-Giganten: Diese Aktie zündet den Lizenz-Turbo - mit dieser Kooperation ab in eine neue Liga?

Anzeige / Werbung

Jetzt wird's ernst - mit aktivierter Lizenz und Rückenwind: The Payments Group startet durch

Liebe Leserinnen und Leser,

manche Meldungen lesen sich wie Pflichtlektüre aus der Finanzpresse - andere fühlen sich an wie ein Gamechanger.

Die Mitteilung von letzter Woche zur Aktivierung der E-Geld-Lizenz für die zukünftige Tochter der The Payments Group Holding (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV), der Calida Financial Ltd. durch die maltesische Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) könnte genau das sein - der Moment, in dem aus einem spannenden Projekt ein potenzieller Schlüsselspieler im europäischen Payment-Markt wird.

Damit kann The Payments Group Holding über die Tochtergesellschaft nach deren vollständigen Übernahme europaweit E-Geld-Produkte anbieten, inklusive der Eröffnung von Zahlungskonten für Privatkunden, auch Prepaid mit cash ist an den über 550.000 Bargeldakzeptanzstellen nun möglich. Und es kommt noch besser:

Zeitgleich verkündete The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) eine strategische Kooperation mit Bluecode - einer der innovativsten und politisch brisantesten mobilen Bezahllösungen Europas, der europaweit rund 160 Millionen Akzeptanzstellen zählt und unter anderem mit Alipay+ vernetzt ist.

Quelle: tpgholding.com

Rückblick: Unsere Erstvorstellung - Timing wie aus dem Lehrbuch

Erinnern Sie sich noch? Anfang letzter Woche, bei Kursen um 0,73?€ (Xetra-Kurs) Markt, haben wir The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) erstmals ausführlich vorgestellt - und dabei genau auf das Potenzial hingewiesen, das mit der im Geschäftsbericht avisierten Aktivierung der E-Geld-Lizenz verbunden sein könnte.

Dass der Markt diese Story jedoch so schnell erkennt, hat selbst uns überrascht.

Nur wenige Tage später - am Freitag - notierte die Aktie in der Spitze bereits bei 2,00?€ (Börsenplatz Tradegate). Das entspricht einem Plus von fast +175% innerhalb weniger Handelstage. Seitdem konsolidiert der Wert auf hohem Niveau - was nach einem derartigen Ausbruch durchaus gesund ist und neuen Anlegern womöglich noch einmal eine Einstiegsgelegenheit bietet. Auf die Hintergründe dazu kommen wir gleich noch mal zu sprechen.

Aktienkurs war regelrecht ausgetrocknet und setzt nun zur großen Erholung an - geht es jetzt so weiter?

Quelle: wallstreet-online.de, eigene Erstellung

Die, die schnell reagierten, dürften sich jetzt freuen. Und wer unsere Einschätzung teilt, dass hier nicht nur ein Hype, sondern ein echter Strukturwandel im Geschäftsmodell stattfindet, der sollte auch mittelfristig weiter aufmerksam bleiben.

Von der Lizenz zur Plattform: Die neue Rolle von The Payments Group

Mit der MFSA-Lizenz in der Tasche darf The Payments Group nun europaweit Zahlungsdienste anbieten - inklusive der Eröffnung von Zahlungskonten. Eigene Prepaidlösungen waren zwar bereits zuvor möglich, doch erst jetzt mit der Aktivierung der Lizenz können viele unterschiedliche Lösungen vollumfänglich und unter europäischem Lizenzdach skaliert werden - ein entscheidender Hebel für die Marktpositionierung. Die wirklich große Story liegt jedoch in der geplanten Verknüpfung mit Bluecode, einem System, das als europäische Antwort auf Apple Pay & Co. gehandelt wird.

Das Unternehmen wird erster E-Geld-Emittent, der direkt in Bluecode integriert ist - und das öffnet ein bislang verschlossenes Marktsegment:

Während Bluecode im Handel bereits beeindruckende Erfolge vorweisen kann - Eigenen Angaben zufolge liegt die Abdeckung im Lebensmitteleinzelhandel bei rund 85% - wirkt der Bankenbereich noch weniger weit erschlossen. Auf der Bluecode-Website finden sich dazu bislang keine konkreten Angaben. Denkbar ist, dass es in diesem Segment noch Entwicklungspotenzial gibt. Das überrascht nicht - Banken gelten traditionell als eher zurückhaltend gegenüber Innovationen.

Gerade hier setzt die Kooperation mit Calida Financial Ltd. an. Aus unserer Sicht könnte Bluecode über diesen Weg künftig auch Nutzer erreichen, deren Hausbank bisher keine direkte Bluecode-Anbindung bietet.

Ein strategisch cleverer Schritt: Denn erstmals wird mit The Payments Group ein regulierter E-Geld-Emittent direkt in Bluecode integriert - und erschließt damit ein bisher verschlossenes Marktsegment. Die skalierbare Infrastruktur dafür liefert The Payments Group. Ein klassisches Win-Win-Szenario.

Bluecode - Europas Antwort auf sicheres, mobiles Bezahlen

Wer oder was ist denn überhaupt Bluecode?

Entwickelt von der Secure Payment Technologies GmbH in Innsbruck, zählt Bluecode zu den innovativsten mobilen Bezahllösungen Europas. Bereits 2012 unter dem Namen "VeroPay" gestartet, setzt Bluecode auf modernste Sicherheitstechnologie mit einmalig generierten Bar- oder QR-Codes - und ermöglicht so Zahlungen sogar ohne ständige Internetverbindung.

Besonders in den Kernmärkten Deutschland und Österreich hat sich Bluecode etabliert und überzeugt mit einem starken Netzwerk: Partnerschaften mit renommierten Banken wie Raiffeisen, Hypo Tirol, BKS, BTV und Oberbank sowie mit führenden Handelsketten wie Billa, Kaufland, Rossmann, Globus und HEM-Tankstellen unterstreichen die breite Akzeptanz und das Vertrauen in das System.

Quelle. bluecode.com

Mit der Integration als erster E-Geld-Emittent in das Bluecode-Zahlungssystem erschließt sich die The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) einen entscheidenden strategischen Vorteil: Über eine europaweit verfügbare Prepaid-Lösung erhalten künftig auch Nutzer, deren Bank nicht direkt an Bluecode angebunden ist, Zugang zur App - ein bislang ungenutztes Marktsegment. Damit wird die Lösung erstmals flächendeckend im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verfügbar.

Die vollständig in Europa entwickelte Infrastruktur stellt eine echte Alternative zu US-dominierten Zahlungs- und Kreditkartensystemen dar und adressiert damit eine zunehmend relevante geopolitische und wirtschaftliche Zielsetzung: die digitale Souveränität Europas.

Die Kooperation mit Bluecode positioniert The Payments Group somit nicht nur technologisch, sondern auch politisch-strategisch als Schlüsselakteur beim Aufbau einer unabhängigen europäischen Zahlungsinfrastruktur - ein Thema, das sowohl in der EU-Kommission als auch bei nationalen Regierungen und großen Marktteilnehmern immer stärker in den Fokus rückt.

Bluecode: keine Idee von gestern - sondern ein System mit Substanz!

85% aller österreichischen Lebensmittelgeschäfte akzeptieren Bluecode bereits.

In Deutschland ist man u.a. bei Rossmann, Müller, Globus und in Fußballstadien (z.B. TSG Hoffenheim, FC Augsburg) präsent.

Partnerbanken wie Raiffeisen, Volksbank, Hypo Oberösterreich oder BKS Bank haben Bluecode fest in ihre Apps integriert.

Internationale Netzwerke wie Discover® Global Network und Alipay+ erweitern die Reichweite auf über 160 Mio. Akzeptanzstellen weltweit.

Wer mit dem Handy zahlt, nutzt oft Apple oder Google - doch wer Datensouveränität, DSGVO-Konformität und europäische Infrastruktur sucht, kommt an Bluecode kaum vorbei.

Mehr als Payment: Rewards, Partner, Integration

Was Bluecode so spannend macht, ist die Kombination aus Zahlung, Kundenbindung und Funktionstiefe:

Digitale Kundenkarten, Treuepässe, Gutscheine & Gewinnspiele sind direkt in die App eingebunden. Für Unternehmen bedeutet das: weniger Papier, automatisierte Abläufe, mehr Kundenbindung.Über SDK-Schnittstellen lässt sich Bluecode direkt in Apps von Partnern wie Huawei, Vodafone oder Jö Bonus Club integrieren.

The Payments Group wird zum Gatekeeper für Millionen neuer Nutzer

Mit der nun aktiven Lizenz wird The Payments Group zum strategischen Zugangspunkt für all jene, die Bluecode bisher gar nicht nutzen konnten oder künftig über Prepaidlösungen nutzen wollen. Dabei spielt TPG nicht mehr nur den Konsolidierer im PayTech-Markt, sondern steigt in die Rolle eines Infrastruktur-Anbieters für europäische Zahlungswege auf.

Mit der Integration von Calida in Bluecode wird unserer Meinung nach ein bislang verschlossenes Marktsegment geöffnet: Nutzer, deren Hausbank bisher keine direkte Bluecode-Anbindung hatte, könnten nun erstmals Zugang zur App erhalten.

Ein neues Level bei Kundenbindung und Datenschutz?

Viele kennen es: Wer mit der App eines Einzelhändlers bezahlt, profitiert oft von Rabatten, Punkten oder Guthaben. Doch wer stattdessen zur EC- oder Kreditkarte greift, geht leer aus. Genau hier entsteht ein neuer Hebel - denn durch die Integration von Calida in Bluecode könnten künftig auch jene Nutzer an digitalen Loyalty-Systemen teilnehmen, deren Bank bisher nicht direkt mit Bluecode kooperiert. Ohne Preisgabe sensibler Bankdaten. Für The Payments Group ein skalierbares Modell mit Zugkraft - in einem Markt, der nach europäischen Alternativen zu den US-Giganten verlangt.

Warum das auch politisch spannend ist?

Weil es um digitale Unabhängigkeit Europas geht - weg von Visa, Mastercard & Co., hin zu souveränen, kontinentaleigenen Systemen. Was bisher oft abstrakt klang, wird mit dieser Kooperation erstmals konkret.

PayTech wird zur Infrastruktur - und der Markt beginnt erst zu verstehen, was hier entsteht

Was gestern noch als wachstumsorientiertes PayTech galt, ist heute lizenzierter Anbieter mit strategischem Zugang zu einem hochskalierbaren Markt. Die Börse beginnt erst, diese neue Rolle zu bewerten.

Ob der Kurs diesen Wandel schon widerspiegelt? Entscheiden Sie selbst.

Aber es gibt nicht viele börsennotierte Unternehmen, die so nah dran sind an der Neuvermessung des europäischen Payment-Marktes - mit politischer Rückendeckung, wachsender Akzeptanz und einem Setup, das jetzt plötzlich den Turbo zünden könnte.

Deswegen könnte die Mitteilung aus der letzten Woche einen potenziellen Wendepunkt für das Unternehmen markieren und könnte eine vollständige Neubewertung der Aktie nach sich ziehen. Mit der Aktivierung der E-Geld-Lizenz durch die maltesische Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) und dem gleichzeitigen Start einer strategischen Kooperation mit dem führenden mobilen Zahlungsdienst Bluecode positioniert sich The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) als zentraler Akteur im europäischen Payment-Sektor.

Diese Entwicklungen bedeuten nicht nur einen bedeutenden operativen Fortschritt für das Unternehmen, sondern auch einen strukturellen Beitrag zur Schaffung einer unabhängigen, europäischen Zahlungsinfrastruktur - ein Thema von wachsender politischer und wirtschaftlicher Relevanz.

Mit der nun aktivierten E-Geld-Lizenz und der Einführung eines eigenen Prepaid-Zahlungsdienstes setzt The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) nicht nur strategisch auf Wachstum - sie schafft zugleich den Zugang zu einem der innovativsten mobilen Bezahlsysteme Europas: Bluecode.

Bewertung vor dem nächsten Schritt? Analyst spielt auf Zeit - Anleger vielleicht nicht mehr lange

Trotz der potenziellen Tragweite der News zur aktivierten E-Geld-Lizenz und der Bluecode-Kooperation hat Analyst Thomas Wissler (mwb research) sein Rating auf "Hold" gesenkt. Der Grund ist unserer Meinung nach allerdings rein technischer Natur: Die Aktie ist zu gut gelaufen und hat sich in wenigen Tagen nahezu verdreifacht, das bisherige Kursziel von 1,50?€ wurde damit temporär übertroffen.

Wichtiger ist jedoch, was Wissler zwischen den Zeilen andeutet: Das neue Geschäftsmodell auf Basis der E-Geld-Lizenz wurde bewusst noch nicht in das Bewertungsmodell aufgenommen - denn eine letzte Genehmigung durch die maltesische Finanzaufsicht MFSA zur finalen Übernahme der Calida Financial Ltd. als Tochtergesellschaft der The Payments Group Holding steht noch aus.

Ein Analyst der so vorsichtig und vorausschauend bewertet, ist für uns Anleger Gold wert, seriöser geht es kaum!

Zitat mwb research:

We do not yet model material contributions from the new business field (E-Money License & Bluecode) due to the remaining regulatory approvals.

Das bietet Raum für Fantasie. Denn sobald diese Zustimmung erfolgt, dürfte dann vermutlich ein Research-Update folgen, das auch die neuen Potenziale abbildet - inklusive möglicher Kurszielanhebung und Ratingwechsel zurück auf "Buy", so unsere Vermutung.

Und wie wahrscheinlich ist diese Zustimmung?

Der Blick in das Vorwort des Geschäftsberichts 2024 liefert eine klare Antwort:

Mit dem Eintritt der beiden erstgenannten Bedingungen rechnet die Gesellschaft - nach Auftreten von unvorhergesehenen Hindernissen und Verzögerungen - nun endlich binnen weniger Wochen nach Aufstellung dieses Lageberichts.

Quelle: tpgholding.com - Vorwort GB 2024

Da der Lagebericht Ende Juni erstellt wurde, könnte die Zustimmung jederzeit eintreffen. Eine Neueinschätzung seitens mwb research ist danach unvermeidbar.

Der Wendepunkt ist da - und das nächste Kapitel hat begonnen

Die The Payments Group (ISIN: DE000A1MMEV4 | WKN: A1MMEV) steht an einem neuralgischen Punkt ihrer Unternehmensgeschichte. Die nun aktivierte E-Geld-Lizenz, kombiniert mit der strategischen Partnerschaft mit Bluecode, ist nicht nur ein operativer Meilenstein - sie katapultiert das Unternehmen in eine völlig neue Liga: vom PayTech-Aufbauprojekt hin zum infrastrukturellen Enabler einer unabhängigen europäischen Payment-Zukunft.

Noch hat der Analyst die neue Realität nicht in sein Bewertungsmodell aufgenommen - ein Umstand, der für informierte Anleger eine interessante Chance darstellen könnte. Wer liest sich heutzutage denn schon tief in die Thematik ein und weiss warum der Analyst das Voting auf Hold gesenkt hat?



Denn sobald die finale Zustimmung zur vollständigen Übernahme der Calida Financial Ltd. vorliegt, müsste die Neubewertung folgen. Der Markt hat bereits angedeutet, wie groß das Interesse ist - jetzt kommt es darauf an, wie schnell das neue Setup skaliert.

Ob das Unternehmen damit ein neuer Champion im europäischen Zahlungsverkehr wird, bleibt abzuwarten - doch die Weichen sind gestellt, das Potenzial ist da. Anleger sollten genau hinschauen.

Sie haben unsere Erstvorstellung vor wenigen Tagen verpasst? Dann nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit und lesen Sie hier noch einmal unsere Erstbesprechung vom 22. Juli 2025 - und erfahren Sie mehr über die vielleicht spannendste europäische Techstory des Jahres.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock Investor Redaktion

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens und/oder lesen Sie auch hier dieses sehr informative Vorstandsinterview aus März 2025!



Beachten Sie auch die letzten News!

Quelle: tpgholding.com

