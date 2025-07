Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 29

29 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1893.2896 pence per share:

Date of purchase: 28 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 43,000 Lowest price paid per share (GBp): 1862.0000 Highest price paid per share (GBp): 1930.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1886.1160

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,804,883. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,804,883. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1891.3021 23,000 Chi-X Europe 1882.6040 5,000 BATS Trading Europe 1879.3348 15,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 455 1930.00 08:26:08 00076397554TRLO0 XLON 276 1928.00 08:26:08 00076397555TRLO0 XLON 296 1926.00 08:30:28 00076397638TRLO0 XLON 100 1922.00 08:37:26 00076397902TRLO0 XLON 194 1922.00 08:46:26 00076398075TRLO0 XLON 63 1922.00 08:46:26 00076398074TRLO0 XLON 100 1916.00 08:57:16 00076398300TRLO0 XLON 178 1916.00 08:57:16 00076398299TRLO0 XLON 43 1916.00 09:04:42 00076398511TRLO0 XLON 100 1916.00 09:04:42 00076398510TRLO0 XLON 150 1916.00 09:04:42 00076398509TRLO0 XLON 91 1910.00 09:07:28 00076398632TRLO0 XLON 300 1910.00 09:07:28 00076398633TRLO0 XLON 609 1910.00 09:07:28 00076398634TRLO0 XLON 23 1910.00 09:07:28 00076398635TRLO0 XLON 44 1912.00 09:16:34 00076398947TRLO0 XLON 124 1912.00 09:16:34 00076398946TRLO0 XLON 87 1920.00 09:23:21 00076399083TRLO0 XLON 183 1920.00 09:23:21 00076399082TRLO0 XLON 271 1920.00 09:38:59 00076399511TRLO0 XLON 27 1920.00 09:46:00 00076399758TRLO0 CHIX 10 1920.00 09:47:44 00076399819TRLO0 XLON 150 1920.00 09:47:44 00076399818TRLO0 XLON 269 1920.00 09:55:33 00076400145TRLO0 XLON 53 1920.00 09:55:33 00076400144TRLO0 BATE 99 1920.00 09:55:33 00076400143TRLO0 BATE 158 1920.00 09:55:33 00076400142TRLO0 CHIX 255 1922.00 10:05:09 00076400598TRLO0 XLON 97 1922.00 10:05:09 00076400600TRLO0 CHIX 78 1922.00 10:05:09 00076400599TRLO0 CHIX 170 1922.00 10:18:43 00076400842TRLO0 BATE 277 1922.00 10:18:43 00076400841TRLO0 XLON 252 1922.00 10:18:43 00076400840TRLO0 BATE 103 1922.00 10:18:43 00076400839TRLO0 BATE 237 1922.00 10:18:43 00076400838TRLO0 BATE 4 1920.00 10:38:10 00076401310TRLO0 CHIX 30 1920.00 10:38:20 00076401311TRLO0 CHIX 257 1920.00 10:41:01 00076401398TRLO0 XLON 175 1916.00 10:43:33 00076401440TRLO0 CHIX 149 1918.00 10:43:33 00076401439TRLO0 CHIX 180 1918.00 10:43:33 00076401438TRLO0 BATE 24 1918.00 10:43:36 00076401441TRLO0 BATE 164 1914.00 10:44:56 00076401462TRLO0 BATE 269 1912.00 10:50:55 00076401588TRLO0 XLON 1152 1910.00 10:57:33 00076401683TRLO0 XLON 17 1912.00 10:57:33 00076401682TRLO0 BATE 219 1910.00 10:59:49 00076401749TRLO0 XLON 823 1910.00 10:59:49 00076401750TRLO0 XLON 98 1910.00 10:59:49 00076401752TRLO0 XLON 42 1910.00 10:59:49 00076401751TRLO0 XLON 145 1910.00 10:59:49 00076401753TRLO0 XLON 1005 1910.00 10:59:49 00076401754TRLO0 XLON 493 1910.00 10:59:49 00076401755TRLO0 XLON 162 1906.00 10:59:49 00076401748TRLO0 CHIX 181 1902.00 10:59:49 00076401756TRLO0 BATE 70 1902.00 10:59:49 00076401757TRLO0 BATE 143 1890.00 11:10:09 00076402003TRLO0 XLON 132 1890.00 11:10:09 00076402002TRLO0 XLON 155 1884.00 11:10:55 00076402024TRLO0 BATE 272 1882.00 11:18:51 00076402125TRLO0 XLON 151 1880.00 11:18:51 00076402124TRLO0 CHIX 17 1880.00 11:18:51 00076402126TRLO0 CHIX 166 1878.00 11:18:51 00076402127TRLO0 BATE 172 1872.00 11:43:21 00076402845TRLO0 BATE 157 1872.00 11:43:21 00076402844TRLO0 BATE 150 1872.00 11:43:21 00076402842TRLO0 CHIX 258 1874.00 11:43:21 00076402843TRLO0 XLON 289 1884.00 11:53:33 00076403039TRLO0 XLON 153 1890.00 11:58:40 00076403140TRLO0 CHIX 255 1890.00 11:58:40 00076403141TRLO0 XLON 163 1884.00 11:58:44 00076403142TRLO0 BATE 136 1882.00 11:58:45 00076403143TRLO0 BATE 16 1882.00 11:58:45 00076403144TRLO0 BATE 168 1878.00 12:00:00 00076403262TRLO0 BATE 295 1880.00 12:16:37 00076403678TRLO0 XLON 174 1878.00 12:18:06 00076403734TRLO0 BATE 19 1878.00 12:18:06 00076403733TRLO0 BATE 135 1878.00 12:18:06 00076403732TRLO0 BATE 174 1878.00 12:18:06 00076403731TRLO0 CHIX 165 1878.00 12:18:06 00076403730TRLO0 BATE 55 1878.00 12:18:06 00076403735TRLO0 BATE 14 1884.00 12:31:05 00076403903TRLO0 XLON 82 1884.00 12:31:05 00076403905TRLO0 XLON 176 1884.00 12:31:05 00076403904TRLO0 XLON 2 1886.00 12:35:14 00076403949TRLO0 BATE 137 1884.00 12:35:32 00076403950TRLO0 BATE 8 1884.00 12:35:32 00076403951TRLO0 BATE 202 1882.00 12:36:15 00076403960TRLO0 XLON 76 1882.00 12:36:15 00076403959TRLO0 XLON 216 1882.00 12:36:15 00076403958TRLO0 BATE 173 1880.00 12:36:15 00076403961TRLO0 CHIX 208 1878.00 12:42:56 00076404059TRLO0 BATE 276 1880.00 12:55:05 00076404266TRLO0 XLON 225 1880.00 12:55:05 00076404267TRLO0 BATE 157 1882.00 13:00:25 00076404453TRLO0 BATE 239 1882.00 13:05:05 00076404714TRLO0 XLON 35 1882.00 13:08:26 00076404747TRLO0 BATE 19 1882.00 13:08:26 00076404748TRLO0 BATE 102 1882.00 13:12:27 00076404793TRLO0 BATE 10 1882.00 13:12:27 00076404796TRLO0 XLON 113 1882.00 13:12:27 00076404795TRLO0 XLON 102 1882.00 13:12:27 00076404794TRLO0 XLON 162 1882.00 13:14:50 00076404835TRLO0 BATE 22 1882.00 13:14:58 00076404843TRLO0 CHIX 73 1880.00 13:15:28 00076404855TRLO0 BATE 179 1880.00 13:15:28 00076404857TRLO0 CHIX 100 1880.00 13:15:28 00076404856TRLO0 BATE 5 1880.00 13:15:28 00076404858TRLO0 BATE 165 1878.00 13:16:29 00076404886TRLO0 CHIX 63 1878.00 13:16:29 00076404885TRLO0 BATE 99 1878.00 13:16:29 00076404884TRLO0 BATE 250 1876.00 13:18:44 00076404934TRLO0 XLON 194 1872.00 13:20:12 00076404999TRLO0 BATE 12 1870.00 13:30:22 00076405288TRLO0 XLON 183 1870.00 13:32:20 00076405367TRLO0 XLON 98 1870.00 13:32:20 00076405366TRLO0 XLON 63 1872.00 13:33:43 00076405393TRLO0 BATE 100 1872.00 13:33:43 00076405392TRLO0 BATE 46 1870.00 13:33:58 00076405399TRLO0 BATE 121 1870.00 13:34:13 00076405400TRLO0 BATE 151 1868.00 13:34:30 00076405407TRLO0 CHIX 24 1870.00 13:44:07 00076405682TRLO0 BATE 251 1870.00 13:44:34 00076405698TRLO0 XLON 169 1870.00 13:45:07 00076405715TRLO0 BATE 179 1870.00 13:50:07 00076405832TRLO0 BATE 102 1870.00 13:50:34 00076405872TRLO0 XLON 172 1870.00 13:52:07 00076405906TRLO0 BATE 5 1876.00 13:55:24 00076406026TRLO0 XLON 6 1876.00 13:55:24 00076406025TRLO0 XLON 255 1876.00 13:56:09 00076406033TRLO0 XLON 60 1878.00 14:02:05 00076406100TRLO0 BATE 100 1878.00 14:02:05 00076406099TRLO0 BATE 150 1878.00 14:06:05 00076406174TRLO0 BATE 162 1878.00 14:06:05 00076406175TRLO0 BATE 295 1878.00 14:06:05 00076406176TRLO0 XLON 153 1878.00 14:08:05 00076406231TRLO0 BATE 82 1878.00 14:09:10 00076406256TRLO0 CHIX 8 1880.00 14:10:07 00076406268TRLO0 XLON 275 1880.00 14:10:07 00076406269TRLO0 XLON 76 1878.00 14:12:00 00076406317TRLO0 CHIX 179 1878.00 14:12:00 00076406316TRLO0 BATE 11 1878.00 14:12:00 00076406315TRLO0 CHIX 169 1878.00 14:14:00 00076406418TRLO0 BATE 150 1876.00 14:14:00 00076406421TRLO0 CHIX 172 1876.00 14:14:00 00076406420TRLO0 CHIX 153 1876.00 14:14:00 00076406419TRLO0 BATE 253 1882.00 14:15:53 00076406462TRLO0 XLON 175 1880.00 14:16:27 00076406465TRLO0 BATE 145 1876.00 14:19:43 00076406671TRLO0 BATE 31 1876.00 14:21:34 00076406790TRLO0 XLON 246 1876.00 14:21:34 00076406789TRLO0 XLON 5 1876.00 14:21:34 00076406788TRLO0 XLON 13 1876.00 14:21:34 00076406787TRLO0 XLON 169 1874.00 14:28:44 00076406949TRLO0 BATE 8 1876.00 14:30:44 00076407026TRLO0 XLON 15 1876.00 14:30:44 00076407025TRLO0 XLON 44 1876.00 14:30:44 00076407024TRLO0 XLON 46 1876.00 14:30:44 00076407023TRLO0 XLON 8 1876.00 14:30:44 00076407022TRLO0 XLON 86 1876.00 14:30:44 00076407021TRLO0 XLON 228 1878.00 14:34:44 00076407199TRLO0 BATE 251 1878.00 14:34:44 00076407200TRLO0 XLON 169 1874.00 14:34:44 00076407205TRLO0 CHIX 155 1874.00 14:34:44 00076407204TRLO0 CHIX 25 1874.00 14:34:44 00076407203TRLO0 CHIX 159 1874.00 14:34:44 00076407202TRLO0 BATE 34 1878.00 14:34:44 00076407201TRLO0 BATE 188 1878.00 14:38:11 00076407417TRLO0 XLON 101 1878.00 14:38:11 00076407419TRLO0 XLON 79 1878.00 14:38:11 00076407418TRLO0 XLON 97 1880.00 14:38:18 00076407422TRLO0 XLON 154 1880.00 14:38:57 00076407452TRLO0 XLON 91 1878.00 14:39:10 00076407496TRLO0 BATE 78 1878.00 14:39:10 00076407495TRLO0 BATE 97 1876.00 14:39:51 00076407533TRLO0 XLON 97 1876.00 14:40:34 00076407635TRLO0 XLON 46 1876.00 14:40:46 00076407651TRLO0 XLON 290 1876.00 14:43:17 00076407764TRLO0 XLON 182 1876.00 14:43:17 00076407763TRLO0 BATE 150 1876.00 14:43:18 00076407765TRLO0 BATE 93 1876.00 14:46:18 00076407952TRLO0 BATE 83 1876.00 14:46:18 00076407951TRLO0 BATE 276 1876.00 14:47:18 00076407973TRLO0 XLON 175 1876.00 14:48:18 00076408013TRLO0 BATE 210 1876.00 14:50:18 00076408136TRLO0 XLON 57 1876.00 14:50:18 00076408135TRLO0 XLON 179 1876.00 14:51:18 00076408159TRLO0 BATE 159 1876.00 14:52:17 00076408240TRLO0 CHIX 164 1874.00 14:52:17 00076408242TRLO0 BATE 148 1874.00 14:52:17 00076408241TRLO0 CHIX 134 1872.00 14:54:09 00076408359TRLO0 XLON 103 1872.00 14:54:18 00076408361TRLO0 XLON 146 1870.00 14:56:10 00076408438TRLO0 CHIX 5 1870.00 14:56:10 00076408437TRLO0 CHIX 25 1872.00 14:57:25 00076408498TRLO0 BATE 12 1872.00 14:57:25 00076408497TRLO0 BATE 15 1872.00 14:57:26 00076408499TRLO0 BATE 21 1872.00 14:58:19 00076408530TRLO0 BATE 19 1872.00 14:58:45 00076408535TRLO0 BATE 116 1872.00 14:59:46 00076408612TRLO0 BATE 259 1872.00 14:59:46 00076408613TRLO0 XLON 246 1872.00 14:59:46 00076408616TRLO0 XLON 30 1872.00 14:59:46 00076408615TRLO0 XLON 34 1872.00 14:59:46 00076408614TRLO0 BATE 75 1870.00 15:00:37 00076408660TRLO0 BATE 59 1870.00 15:00:37 00076408662TRLO0 BATE 75 1870.00 15:00:37 00076408661TRLO0 BATE 148 1870.00 15:02:10 00076408697TRLO0 BATE 106 1870.00 15:02:10 00076408696TRLO0 BATE 262 1870.00 15:03:46 00076408762TRLO0 XLON 313 1874.00 15:04:46 00076408805TRLO0 XLON 68 1874.00 15:04:46 00076408804TRLO0 XLON 200 1874.00 15:04:46 00076408806TRLO0 XLON 85 1876.00 15:06:29 00076408871TRLO0 XLON 7 1876.00 15:06:29 00076408870TRLO0 XLON 11 1876.00 15:06:29 00076408869TRLO0 XLON 22 1876.00 15:06:29 00076408868TRLO0 XLON 25 1876.00 15:06:29 00076408867TRLO0 XLON 11 1878.00 15:10:08 00076408981TRLO0 XLON 279 1878.00 15:12:04 00076409048TRLO0 XLON 177 1878.00 15:12:04 00076409049TRLO0 BATE 180 1878.00 15:12:04 00076409047TRLO0 CHIX 174 1878.00 15:12:04 00076409046TRLO0 BATE 28 1876.00 15:12:28 00076409088TRLO0 CHIX 117 1876.00 15:12:28 00076409087TRLO0 CHIX 156 1876.00 15:17:28 00076409357TRLO0 BATE 261 1874.00 15:18:46 00076409425TRLO0 XLON 256 1874.00 15:18:46 00076409426TRLO0 XLON 47 1874.00 15:19:28 00076409447TRLO0 BATE 75 1876.00 15:19:35 00076409451TRLO0 BATE 17 1876.00 15:19:35 00076409452TRLO0 BATE 4 1876.00 15:19:35 00076409453TRLO0 BATE 51 1876.00 15:19:37 00076409454TRLO0 BATE 167 1876.00 15:20:25 00076409471TRLO0 BATE 41 1874.00 15:21:38 00076409512TRLO0 BATE 153 1874.00 15:21:38 00076409515TRLO0 BATE 24 1874.00 15:21:38 00076409514TRLO0 CHIX 113 1874.00 15:21:38 00076409513TRLO0 BATE 151 1874.00 15:21:38 00076409516TRLO0 CHIX 45 1876.00 15:23:01 00076409592TRLO0 XLON 77 1876.00 15:23:01 00076409591TRLO0 XLON 92 1872.00 15:23:31 00076409642TRLO0 BATE 78 1872.00 15:24:09 00076409665TRLO0 BATE 286 1870.00 15:28:45 00076409976TRLO0 XLON 102 1870.00 15:30:56 00076410063TRLO0 XLON 188 1870.00 15:31:13 00076410075TRLO0 XLON 234 1872.00 15:43:13 00076410432TRLO0 BATE 31 1872.00 15:43:13 00076410433TRLO0 CHIX 180 1872.00 15:44:19 00076410458TRLO0 CHIX 702 1872.00 15:44:19 00076410457TRLO0 XLON 241 1872.00 15:44:19 00076410456TRLO0 BATE 600 1872.00 15:44:19 00076410455TRLO0 BATE 132 1872.00 15:44:19 00076410454TRLO0 CHIX 156 1872.00 15:44:19 00076410459TRLO0 BATE 26 1872.00 15:44:26 00076410462TRLO0 BATE 83 1872.00 15:44:28 00076410463TRLO0 BATE 136 1872.00 15:46:19 00076410582TRLO0 XLON 6 1872.00 15:46:19 00076410581TRLO0 XLON 10 1872.00 15:46:19 00076410580TRLO0 XLON 17 1872.00 15:48:40 00076410657TRLO0 BATE 86 1872.00 15:48:58 00076410672TRLO0 XLON 147 1872.00 15:49:40 00076410691TRLO0 BATE 135 1870.00 15:49:51 00076410706TRLO0 BATE 17 1872.00 15:53:40 00076410855TRLO0 CHIX 61 1872.00 15:53:40 00076410854TRLO0 CHIX 49 1872.00 15:53:40 00076410853TRLO0 CHIX 19 1872.00 15:53:40 00076410852TRLO0 CHIX 133 1872.00 15:53:40 00076410857TRLO0 XLON 145 1872.00 15:53:40 00076410856TRLO0 XLON 1 1872.00 15:53:40 00076410858TRLO0 XLON 164 1872.00 15:54:40 00076410899TRLO0 BATE 40 1872.00 15:56:40 00076410951TRLO0 XLON 244 1872.00 15:56:40 00076410952TRLO0 XLON 158 1872.00 15:57:40 00076410997TRLO0 BATE 153 1872.00 15:59:40 00076411068TRLO0 BATE 163 1872.00 16:00:40 00076411098TRLO0 CHIX 137 1872.00 16:01:40 00076411144TRLO0 BATE 29 1872.00 16:01:40 00076411145TRLO0 BATE 5 1872.00 16:02:18 00076411182TRLO0 XLON 289 1872.00 16:02:18 00076411183TRLO0 XLON 16 1872.00 16:02:40 00076411219TRLO0 BATE 143 1872.00 16:02:40 00076411218TRLO0 BATE 89 1872.00 16:04:55 00076411254TRLO0 BATE 52 1872.00 16:04:55 00076411253TRLO0 BATE 6 1872.00 16:05:03 00076411256TRLO0 BATE 281 1872.00 16:05:49 00076411273TRLO0 XLON 146 1872.00 16:05:49 00076411272TRLO0 CHIX 82 1874.00 16:05:49 00076411276TRLO0 BATE 15 1874.00 16:05:49 00076411275TRLO0 BATE 61 1874.00 16:05:49 00076411274TRLO0 BATE 143 1870.00 16:08:49 00076411392TRLO0 BATE 50 1870.00 16:08:49 00076411391TRLO0 BATE 100 1868.00 16:08:49 00076411394TRLO0 XLON 154 1868.00 16:08:49 00076411393TRLO0 XLON 205 1872.00 16:12:16 00076411555TRLO0 XLON 56 1872.00 16:12:16 00076411556TRLO0 XLON 212 1872.00 16:12:16 00076411557TRLO0 BATE 138 1872.00 16:12:16 00076411558TRLO0 BATE 7 1872.00 16:12:16 00076411559TRLO0 BATE 124 1870.00 16:12:22 00076411567TRLO0 CHIX 275 1868.00 16:14:39 00076411760TRLO0 XLON 100 1868.00 16:14:40 00076411761TRLO0 BATE 63 1868.00 16:14:40 00076411762TRLO0 BATE 65 1868.00 16:15:20 00076411799TRLO0 CHIX 52 1868.00 16:15:40 00076411810TRLO0 BATE 47 1868.00 16:15:40 00076411811TRLO0 BATE 3 1868.00 16:15:45 00076411814TRLO0 BATE 47 1868.00 16:16:03 00076411827TRLO0 BATE 13 1868.00 16:16:03 00076411828TRLO0 BATE 170 1868.00 16:17:39 00076411886TRLO0 XLON 190 1868.00 16:18:03 00076411921TRLO0 BATE 113 1866.00 16:18:34 00076411931TRLO0 XLON 8 1862.00 16:19:27 00076411972TRLO0 XLON 17 1862.00 16:20:02 00076411999TRLO0 XLON 31 1862.00 16:20:03 00076412000TRLO0 XLON

