München (ots) -- Primetime: "Bella Italia - Camping auf Deutsch" mit 7,4 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,7 % (14-49)Am gestrigen Montagabend konnte RTLZWEI in der Primetime mit einer neuen Folge von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" sehr gute 7,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer erzielen. Das Docutainment-Format begleitet Camper bei ihrem Alltag auf Europas größtem Campingplatz: dem Marina di Venezia in Italien.Bereits am Vorabend punktete eine neue Folge der Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht" mit guten 5,4 % MA bei den 14-49-Jährigen. Besonders in der jungen Zielgruppe überzeugte die Sendung mit 9,8 % MA (14-29 Jahre).Insgesamt erzielte RTLZWEI am 28. Juli einen guten Tagesmarktanteil von 4,7 % (14-49).