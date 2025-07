Die Veranstaltung vermittelt Führungskräften aus den Bereichen B2B-Marketing und -Vertrieb umsetzbare Erkenntnisse, um sich auf veränderte Kaufverhalten einzustellen, KI zu nutzen und die Umsatzumwandlung zu beschleunigen

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute das vollständige Konferenzprogramm für seinen B2B Summit EMEA 2025 bekannt gegeben, der vom 6. bis 8. Oktober 2025 in London und digital stattfinden wird. B2B-Führungskräfte stehen angesichts sich wandelnder Käuferanforderungen, des zunehmenden Einflusses von KI, wirtschaftlicher Unsicherheit und sich weiterentwickelnder globaler Vorschriften vor einem entscheidenden Moment.

Auf dem B2B Summit EMEA erfahren Führungskräfte, wie sie ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundenerfolgsstrategien an diese dynamischen Veränderungen anpassen können. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Ausrichtung funktionsübergreifender Teams auf die Kundenbedürfnisse, die Untersuchung der Auswirkungen generativer KI auf Markteinführungsstrategien und die Vorstellung von Innovationen, die das Kauferlebnis neu definieren.

Zu den bemerkenswerten Keynotes gehören:

Einführung von Einkaufsnetzwerken: Die neue Realität Ihrer Käufer. In dieser Keynote erfahren Führungskräfte, wie generative KI und neue Informationsquellen den B2B-Einkaufsprozess verändern, die Entscheidungsgeschwindigkeit erhöhen und größere Einkäufergruppen beeinflussen, während sie gleichzeitig Strategien zur effektiven Bewältigung von Unzufriedenheit und Komplexität auf Seiten der Käufer erlernen.

In dieser Keynote erfahren Führungskräfte, wie generative KI und neue Informationsquellen den B2B-Einkaufsprozess verändern, die Entscheidungsgeschwindigkeit erhöhen und größere Einkäufergruppen beeinflussen, während sie gleichzeitig Strategien zur effektiven Bewältigung von Unzufriedenheit und Komplexität auf Seiten der Käufer erlernen. Aktivieren Sie eine adaptive Wachstumsstrategie. In dieser Keynote wird aufgezeigt, wie Sie eine erfolgreiche B2B-Wachstumsstrategie entwickeln können, um ein kontinuierliches Wachstumsmuster zu aktivieren.

In dieser Keynote wird aufgezeigt, wie Sie eine erfolgreiche B2B-Wachstumsstrategie entwickeln können, um ein kontinuierliches Wachstumsmuster zu aktivieren. Der Beginn eines neuen B2B-Vertriebs-Superzyklus. Diese Keynote beleuchtet einen neuen Vertriebs-Superzyklus, der von KI, Digitalisierung und Ökosystemen angetrieben wird, und untersucht neue Prioritäten für B2B-Teams, um in einem sich wandelnden Markt erfolgreich zu sein.

Diese Keynote beleuchtet einen neuen Vertriebs-Superzyklus, der von KI, Digitalisierung und Ökosystemen angetrieben wird, und untersucht neue Prioritäten für B2B-Teams, um in einem sich wandelnden Markt erfolgreich zu sein. Verwandeln Sie die Möglichkeiten von GenAI in Realität. In dieser Keynote erfahren Führungskräfte, wie sie ihre Unternehmen darauf vorbereiten können, das volle Potenzial generativer KI zu nutzen und eine solide Grundlage für die Anpassung und Skalierung an zukünftige KI-Fortschritte zu schaffen.

Auf der Veranstaltung wird Forrester die Gewinner der B2B Return On Integration Honours und der B2B Programmes Of The Year Awards auszeichnen, um Unternehmen zu würdigen, die herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing und Vertrieb erzielt haben, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. Die Veranstaltung bietet außerdem maßgeschneiderte Programme, die den Teilnehmern praktisches Lernen ermöglichen, darunter das Executive Leadership Exchange, ein Programm für B2B-Führungskräfte, das nur auf Einladung zugänglich ist, das Forrester Women's Leadership Programme, das sich auf die Stärkung von Frauen in Führungspositionen konzentriert, sowie interaktive Sessions, darunter ein AI Unleashed-Hackathon und ein immersives Erlebnis. Die Teilnehmer der digitalen B2B-Summit-Veranstaltung haben Zugang zu allen Konferenzsitzungen, einschließlich Keynotes, Workshops, moderierten Diskussionen, Track-Sessions und Fallstudien.

"Alles, was Führungskräfte über ihre Kunden, Märkte und Markteinführungsstrategien zu wissen glaubten, befindet sich in einem dramatischen Wandel", sagte Paul Ferron, VP und Research Director bei Forrester. "Eine Vielzahl von Faktoren von selbstgesteuerten Käufen, Generationswechseln und dem Einfluss der KI auf das Kaufverhalten bis hin zu komplexen Kaufgremien und sinkendem Vertrauen verändern die B2B-Kauflandschaft. Der B2B Summit EMEA wird Führungskräften, die mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, die Rahmenbedingungen, Erkenntnisse und Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um in diesem komplexen Umfeld Vertrauen aufzubauen, Innovationen zu fördern und ein nachhaltiges Umsatzwachstum zu erzielen."

