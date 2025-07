Stuttgart - Der Gewinn von Mercedes-Benz ist im zweiten Quartal 2025 eingebrochen. Das Betriebsergebnis für April bis Juni ging um gut zwei Drittel auf 1,3 Milliarden Euro zurück, teilte der Autobauer am Mittwoch mit. Bereinigt um Sondereffekte waren es 2,0 Milliarden Euro, nach 4,0 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.



Der Konzernumsatz und das Konzern-Ebit wurden demnach durch die neuen Zölle beeinflusst. Zudem wurde das Ergebnis durch Sondereffekte in Höhe von 715 Millionen Euro belastet. Die Prognose musste der Konzern anpassen. Der Konzernumsatz werde nun deutlich unter dem Vorjahresniveau gesehen, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund sei ein erwarteter geringerer Absatz bei Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans.



Der Absatz von Mercedes-Benz Cars liege nun voraussichtlich deutlich unter dem Niveau von 2024, wobei der Absatz in der zweiten Jahreshälfte auf dem Niveau des ersten Halbjahres gesehen werde, hieß es. Der Absatz im dritten Quartal werde leicht unter dem des vierten Quartals gesehen.





