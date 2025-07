Das Instrument MN2 SE0012673291 MENTICE AB SK -,20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2025

The instrument MN2 SE0012673291 MENTICE AB SK -,20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.07.2025



Das Instrument NL9 AU0000252314 PATAGONIA LITHIUM LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2025

The instrument NL9 AU0000252314 PATAGONIA LITHIUM LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.07.2025



Das Instrument 6EO GB00BNDRD100 POD POINT GROUP LS -,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.08.2025

The instrument 6EO GB00BNDRD100 POD POINT GROUP LS -,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.07.2025 and ex capital adjustment on 01.08.2025



Das Instrument QT5 FR0013266772 ONE EXPERIENCE S.A.EO 0,1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2025

The instrument QT5 FR0013266772 ONE EXPERIENCE S.A.EO 0,1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.07.2025



Das Instrument 6S3A AU000000PLL5 PIEDMONT LITHIUM CDI EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.08.2025

The instrument 6S3A AU000000PLL5 PIEDMONT LITHIUM CDI EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.07.2025 and ex capital adjustment on 01.08.2025





