ISG Provider Lens-Studie: Unternehmen setzen auf hybride Cloud-Infrastrukturen, um in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit mehr Datenresidenz- und Kostenkontrolle zu erlangen.

Schweizer Unternehmen beschleunigen die Einführung privater und hybrider Cloud-Lösungen. Sie bewerten ihre IT-Prioritäten neu und passen sich den eingeschränkten Möglichkeiten öffentlicher Clouds an. Dies sind Ergebnisse einer neuen Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, heute vorgelegt hat.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services report for Switzerland" kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen von einem Cloud-First-Ansatz zu stärker ausdifferenzierten Cloud-Modellen wechseln. Da immer mehr Unternehmen die Herausforderungen und Grenzen einer ausschliesslichen Public-Cloud- Nutzung erkennen, rücken private und hybride Cloud-Infrastrukturen zunehmend in den Fokus. Unternehmen verfolgen diese Strategien auch im Rahmen von Ansätzen, die auf die Straffung ihrer Budgets und die Maximierung von Investitionsrenditen abzielen. Gleichzeitig implementieren sie FinOps-Frameworks, um die Cloud-Kosten zu drosseln und die Verantwortung für den Verbrauch von Cloud-Ressourcen auf einzelne IT-Teams zu übertragen.

"In den letzten vier Quartalen haben Unternehmen intensiv nach Strategien gesucht, um sowohl ihre Prozess- als auch ihre Kosteneffizienz zu steigern", sagt Uwe Ladwig, Managing Director von ISG. "Die Implementierung hybrider Cloud-Infrastrukturen bietet Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Kostenkontrolle, Skalierbarkeit und Agilität."

Laut Studie vollzieht sich derzeit ein grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie Schweizer Unternehmen ihre Rechenzentren verwalten. Es lässt sich ein klarer Trend zur Verkleinerung der eigenen Einrichtungen beobachten. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Alternativen zum bisherigen On-premise-Modell, so zum Beispiel die Nutzung von Colocation-Diensten, um Kosten zu senken und die Skalierbarkeit zu erhöhen. Die Abkehr vom eigenen Rechenzentrum und die Nutzung des Fachwissens von Colocation-Anbietern ermöglicht es Unternehmen, ihr IT-Management zu optimieren, ihre Flexibilität und Resilienz zu steigern und sich effektiver auf ihre Kernziele zu konzentrieren.

Laut ISG ist Nachhaltigkeit ein weiterer wichtiger Trend in den Cloud- und Rechenzentrumsstrategien der Schweiz. Die Unternehmen des Landes investieren zunehmend in energieeffiziente Rechenzentren und fortschrittliche Kühltechnologien. Sie kooperieren mit Anbietern, die die Abwärme aus Rechenzentren für Fernwärme und industrielle Zwecke nutzen. Die Kooperationen tragen dazu bei, dass Unternehmen ihre Umweltziele erreichen und ihren Energieverbrauch optimieren.

Das wachsende Interesse an der Nutzung von generativer KI zur Transformation von Geschäftsprozessen ist ein weiterer Faktor, der laut Studie die Cloud-Strategien in der Schweiz beeinflusst. Denn obwohl GenAI-Lösungen in der Cloud weit verbreitet sind, erfordert ihre Einführung zusätzliche Rechenzentrumskapazitäten und erhebliche Investitionen. Viele Unternehmen stehen vor erheblichen budgetären Herausforderungen, legen jedoch weiterhin Wert auf die Erlangung umsetzbarer Erkenntnisse, vorausschauender Analysen und Automatisierungslösungen. Vor diesem Hintergrund suchen die Unternehmen nach Anbietern, die Werkzeuge und Funktionen bereitstellen, die sowohl zu KI-Innovationen als auch zu neuen Umsatzmöglichkeiten führen.

Während Schweizer Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und auf hybride Clouds wechseln, steigt ihr Risiko, das Ziel von Cyberangriffen zu werden. Der Schutz sensibler Daten bei gleichzeitiger Erfüllung neuer regulatorischer Anforderungen ist daher zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen geworden. Dies führt zu einer stärkeren Fokussierung auf Sicherheitsinnovationen und einem proaktiven Risikomanagement.

"Angesichts zunehmender Cyberbedrohungen und strengerer Datenschutzbestimmungen rücken Sicherheit und Compliance in den Fokus der Cloud-Planung", erläutert Ulrich Meister, Senior Analyst bei ISG Provider Lens Research und einer der Hauptautoren der Studie. "Schweizer Unternehmen sind auf der Suche nach Anbietern, die umfassende Sicherheitsstrategien offerieren. Hierzu zählen auch Dienstleistungen im Bereich physischer Sicherheit sowie Netzwerksegmentierung."

Darüber hinaus nimmt die Studie eine Reihe weiterer Trends in den Blick, die sich auf dem Markt für Private/Hybrid-Cloud- und Rechenzentrumsdienste in der Schweiz derzeit abzeichnen. Ein Beispiel ist die Ausweitung von Partnerschaften zwischen Anbietern von Rechenzentrums-Outsourcing-Dienstleistungen. Ein weiterer Trend ist die zunehmende Fokussierung auf AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations), um alle Aspekte hybrider Umgebungen zu überwachen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, denen sich Schweizer Unternehmen im Bereich der Private/Hybrid-Cloud- und Rechenzentrumsdienste stellen müssen, bietet das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann. Zusätzlich zur Analyse der Herausforderungen enthält das Briefing auch Empfehlungen von ISG zum Umgang damit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services report for Switzerland" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 82 Anbietern in sechs Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services Large Accounts", "Managed Services Midmarket", "Managed Hosting Large Accounts", "Managed Hosting Midmarket", "Colocation Services" sowie "AI-Ready Infrastructure Consulting."

Die Studie stuft Swisscom in allen sechs Marktsegmenten als "Leader" ein. Green und Kyndryl erhalten diese Einstufung in jeweils drei sowie Accenture, Atos, Aveniq, Capgemini, CONVOTIS, ELCA/EveryWare, HCLTech, MTF und ti&m in je zwei Quadranten. Axians, Bechtle, BitHawk, Digital Realty, Equinix, Netcloud, NTS Workspace, NTT DATA, STACK Infrastructure, TCS, T-Systems, UMB und Wipro sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem werden CANCOM, NorthC Datacenters und Rackspace Technology in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Persistent Systems die Auszeichnung "global ISG CX Star Performer for 2025" unter den "Private/Hybrid Cloud und Data Center Service Providern". Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei ELCA/EveryWare, Green, Leuchter IT and Swisscom zum Download bereit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services report for Switzerland" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, den Niederlanden, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit grössten Unternehmen, zählt ISG zu den führenden Anbietern in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Entwicklung, wenn es darum geht, Organisationen durch den Einsatz von KI zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine exklusiven Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Experten weltweit. Gemeinsam unterstützen sie die Kunden von ISG, den Wert ihrer Technologie-Investitionen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

