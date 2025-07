Mit einem Plus von 17 Prozent kann sich das bisherige Börsenjahr der Allianz sehen lassen. Zu den stärksten Titeln der Branche zählen die Münchner damit aber noch lange nicht. Der Top-Performer unter Europas Versicherungsaktien kommt in den letzten sieben Monaten auf ein sattes Plus von 47,5 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...