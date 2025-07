Allianz - ALV: Stabilität trotz Cyberattacke!

Aktienrückkäufe laufen!

Daten von 1.4 Millionen Kunden und Mitarbeitern geklaut. Die Allianz-Aktie hält sich aber stabil. JETZT Long Trade vor den Quartalszahlen?

Allianz (ALV) - ISIN DE0008404005

Rückblick: Der Kursverlauf der letzten Tage zeigt, dass sich die Allianz-Aktie trotz einer nicht ganz optimalen Nachrichtenlage stabil im Bereich der eng beieinanderliegenden gleitenden Durcchschnitte halten konnte. Dies zeugt vom Vertrauen der Marktteilnehmer in das Wertpapier. Dieses befindet sich bei einem Halbjahresplus von rund 12 Prozent in einer übergeordneten Seitwärtsrange. Unser Breakout-Setup ist geprägt von der klar definierten Widerstandslinie bei knapp unter 350 EUR.

Allianz-Aktie: Chart vom 31.07.2025, Kürzel: ALV Kurs: 347.400 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der letzten Tageskerze visieren wir das Pivot-Hoch vom 9. Juli an. Vorsichtige Trader könnten sich an den am 7. August bevorstehenden Quartalszahlen stören. Wer langfristig dabei bleiben will, orientiert sich an der langfristigen Entwicklung und vertraut auf die Fortsetzung des nachhaltigen Wachstums.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Abtauchen des Kurses unter die untere gelbe Linie würde uns vorsichtiger agieren lassen. Früher oder später würde die Allianz-Aktie aber bestimmt wieder auf unsere Watchlist wandern.

Meinung:

Die Allianz meldete für 2024 das dritte Mal in Folge eine Steigerung bei Umsatz, Gewinn und Dividenden. Der Versichderungsriese aus der bayerischen Landeshauptstadt expandiert in Großbritannien durch eine Partnerschaft mit Sainsbury's Bank - ab November 2025 verkauft die Tochter LV= Hausrat- und Kfz-Versicherungen über die Supermarktkette. Gleichzeitig erschüttert ein Cyberangriff die US-Sparte: Hacker stahlen am 16. Juli Daten von 1.4 Millionen Kunden und Mitarbeitern der Allianz Life Insurance über ein gehacktes Cloud-System. Eine weitere Nachricht aus dem Konzern besagt, dass der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm in der letzten Juliwoche fortsetzte und dabei 310214 eigene Aktien in einer Preisspanne von 341.37 bis 344.89 Euro je Aktie erwarb. Damit steigt die Gesamtzahl der seit Märzbeginn zurückgekauften Papiere auf über vier Millionen Stück. Insgesamt überwiegt das Bild der Stabilität in charttechnischer und fundamentaler Hinsicht in turbulenten Zeiten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 133.37 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 175.98 Mio. EUR

Meine Meinung zu Allianz ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/allianz-expansion-und-cyberangriff-in-einem-813842, https://www.boerse-global.de/allianz-aktie-dreifachschlag-erschuettert-den-konzern/598892

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2025

Autor: Thomas Canali

