HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF nach den tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Chemiekonzern gehe einen Schritt vor und einen zurück, fasste Sebastian Bray das Zahlenwerk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zusammen. Die Schwäche im Bereich der Vorprodukte sei durch bessere Entwicklungen in den Segmenten Agrar, Automobilbeschichtungen, Autokatalysatoren und Metallveredelung ausgeglichen worden./rob/edh/ck



