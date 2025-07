wO Börsenlounge: Leitzins | Meta | BMW - DroneShield geht steil mit neuen Großaktionär!

Nach einem starken Rücksetzer zieht die Aktie von DroneShield wieder an. Hintergrund: Rekordzahlen und ein neuer Großaktionär. Hebt die Aktie jetzt richtig ab?Die jüngsten Ergebnisse und Ankündigungen von Microsoft und Meta haben die Stimmung auf dem Markt, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, deutlich angehoben. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, plant, seine dominante Position in diesem Bereich durch die Nutzung seiner Milliardengewinne aus der Online-Werbung weiter auszubauen. Diese Entwicklungen haben die eher zurückhaltenden Signale der US-Geldpolitik etwas in den Hintergrund gedrängt. Die Federal Reserve hielt den Leitzins wie erwartet stabil, was die Hoffnungen auf …

