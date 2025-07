EEII AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Absichtserklärung

EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den Verwaltungsrat



31.07.2025

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement :

EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den Verwaltungsrat

Zug, 31. Juli 2025

Die EEII AG ("EEII" oder "Gesellschaft") hat heute über ihren Verwaltungsrat beschlossen, eine Transaktion mit der Swiss Energy Holding SA ("SEH") durchzuführen. Die Genehmigung betrifft den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der Jubin Frères S.A., einem Unternehmen, das im Handel mit allen Arten von Kraftstoffen tätig ist ("Zielgesellschaft") und sich vollständig im Besitz der SEH befindet, im Wege eines Aktientauschs (die "Transaktion").

Die Zielgesellschaft ist seit 1973 vor allem in der französischsprachigen Region der Schweiz tätig, betreibt über 100 Tankstellen und über 30 Geschäfte und bietet Kraftstofflieferdienste für Privatpersonen und Unternehmen an. Zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. Dezember 2024 erzielte die Zielgesellschaft einen Umsatz von rund 442 Millionen CHF und beschäftigte über 150 Mitarbeiter.

Die geplante Transaktion umfasst die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch EEII an SEH im Austausch für die Sacheinlage der Aktien des Zielunternehmens durch SEH an EEII (sogenannter "Reverse Merger" oder "Reverse Takeover").

Das Unternehmen hat von einer renommierten und unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Fairness Opinion erhalten, das einen Wert des Zielunternehmens von CHF 56 Millionen bestätigt, was dem Wert entspricht, den der Verwaltungsrat des Unternehmens dem Zielunternehmen im Rahmen der Kapitalerhöhung zuweisen möchte.

Die Transaktion ist Teil der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossenen Massnahmen zur Umstrukturierung ihrer Aktivitäten und Geschäftstätigkeiten, einschliesslich der Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital, wie von der ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Juli 2025 beschlossen und am selben Tag erfolgreich im Handelsregister von Zug eingetragen.

Im Rahmen der Transaktion plant das Unternehmen ausserdem, seinen Zweck von einer Investmentgesellschaft zu einer Holdinggesellschaft zu ändern und einen Antrag auf Änderung des Listingsegments vom Standard für Investmentgesellschaften zum Hauptmarktsegment der SIX Swiss Exchange zu stellen. Die geplante Änderung des Listingsegments unterstreicht die neuen Perspektiven und Chancen, die sich durch die Übernahme des Zielunternehmens ergeben.

Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen sein wird.

Es wurde keine verbindliche Vereinbarung in Bezug auf die Transaktion getroffen.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt verschiedenen Bedingungen, darunter die Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger und verbindlicher Vereinbarungen zwischen SEH und dem Unternehmen, die Bestätigung der Bewertung des Zielunternehmens durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Notierung der derzeit nicht börsennotierten Aktien des Unternehmens, die Genehmigung des Reverse Takeover durch die Aktionäre von EEII, eine erfolgreiche vorübergehende Befreiung von der geltenden Streubesitzanforderung durch die SIX Exchange Regulation AG ("SER") sowie den Abschluss weiterer rechtlicher, administrativer und regulatorischer Schritte, darunter unter anderem die Genehmigung des Börsenzulassungsantrags und der Änderung des Börsensegments durch die SER sowie des Börsenprospekts durch die zuständige Prospektstelle.

EEII bittet alle Aktionäre, Gläubiger und anderen Interessengruppen, die geplante Transaktion zu unterstützen. Vor allem würde die Transaktion dazu führen, dass das Unternehmen wieder bedeutende operative Aktivitäten aufnimmt, die im Vergleich zur heutigen Situation wahrscheinlich einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen würden. Darüber hinaus würde die Transaktion alle bestehenden Kapitalverluste beseitigen und die Gefahr einer Überschuldung oder Illiquidität ausschliessen, die so lange besteht, wie das Unternehmen keine nennenswerten Aktivitäten ausübt.

Über EEII AG

EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange notierte Investmentgesellschaft, die sich auf Energie- und Infrastruktur-Anlagen konzentriert. Das Unternehmen ist in der Schweiz registriert und hat seinen operativen Hauptsitz in Zug.

Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, die langfristigen Renditen für die Aktionäre durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen im Bereich der Energieverteilung zu maximieren, insbesondere im Einzelhandel mit Kraftstoffen und Convenience-Produkten in Form von Tankstellen und angeschlossenen Geschäften. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Schweiz und Europa.

Für weitere Informationen: www.eeii.ch

Stock exchange listing: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Ticker symbol: EEII (CH), (Bloomberg: EEII SW Equity)

Security number: 716295, ISIN: CH0007162958

Contact: EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, Switzerland

Investor Relations:

Marc Comina, marc@clpr.ch , +41 79 128 34 95.



