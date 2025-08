Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, August 01

1 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1825.0897 pence per share:

Date of purchase: 31 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 39,000 Lowest price paid per share (GBp): 1808.0000 Highest price paid per share (GBp): 1836.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1825.0897

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,710,041. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,710,041. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1826.4603 24,000 BATS Trading Europe 1822.8967 15,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 187 1828.00 08:41:58 00076460339TRLO0 XLON 62 1828.00 08:41:58 00076460338TRLO0 XLON 10000 1828.00 08:48:00 00076460535TRLO0 XLON 238 1828.00 08:48:01 00076460536TRLO0 XLON 251 1828.00 08:49:15 00076460584TRLO0 XLON 17 1828.00 08:49:15 00076460585TRLO0 XLON 197 1824.00 08:56:55 00076460879TRLO0 XLON 71 1824.00 08:56:55 00076460880TRLO0 XLON 280 1826.00 09:05:11 00076461318TRLO0 XLON 8 1826.00 09:20:03 00076461976TRLO0 BATE 179 1826.00 09:29:09 00076462486TRLO0 BATE 162 1826.00 09:29:09 00076462487TRLO0 BATE 97 1828.00 09:38:33 00076462928TRLO0 XLON 178 1828.00 09:38:33 00076462929TRLO0 XLON 40 1828.00 09:44:26 00076463179TRLO0 XLON 59 1832.00 09:52:22 00076463606TRLO0 XLON 44 1832.00 09:52:22 00076463607TRLO0 XLON 69 1832.00 09:52:22 00076463608TRLO0 XLON 11 1830.00 09:55:20 00076463687TRLO0 XLON 304 1830.00 09:55:20 00076463688TRLO0 XLON 54 1828.00 10:03:26 00076464072TRLO0 XLON 232 1828.00 10:03:26 00076464073TRLO0 XLON 85 1828.00 10:03:26 00076464074TRLO0 BATE 400 1828.00 10:03:26 00076464075TRLO0 BATE 161 1830.00 10:05:44 00076464171TRLO0 BATE 76 1830.00 10:08:02 00076464225TRLO0 BATE 252 1830.00 10:20:31 00076464837TRLO0 XLON 158 1830.00 10:20:31 00076464836TRLO0 BATE 150 1830.00 10:20:31 00076464838TRLO0 BATE 158 1830.00 10:22:27 00076464909TRLO0 BATE 263 1828.00 10:22:31 00076464910TRLO0 XLON 258 1830.00 10:33:06 00076465258TRLO0 XLON 8 1830.00 10:33:06 00076465259TRLO0 XLON 28 1830.00 10:33:50 00076465282TRLO0 BATE 163 1828.00 10:35:04 00076465319TRLO0 BATE 260 1830.00 11:00:45 00076466011TRLO0 XLON 179 1834.00 11:09:39 00076466173TRLO0 BATE 42 1834.00 11:09:39 00076466174TRLO0 BATE 13 1832.00 11:09:43 00076466175TRLO0 XLON 241 1832.00 11:10:36 00076466191TRLO0 XLON 86 1834.00 11:18:12 00076466389TRLO0 XLON 123 1834.00 11:18:12 00076466390TRLO0 XLON 68 1834.00 11:18:12 00076466391TRLO0 XLON 100 1834.00 11:26:12 00076466552TRLO0 BATE 73 1834.00 11:26:12 00076466553TRLO0 BATE 242 1832.00 11:38:05 00076466781TRLO0 XLON 144 1832.00 11:38:05 00076466779TRLO0 BATE 29 1832.00 11:38:05 00076466780TRLO0 BATE 169 1832.00 11:38:05 00076466782TRLO0 BATE 211 1836.00 11:50:28 00076467153TRLO0 XLON 62 1836.00 11:50:28 00076467154TRLO0 XLON 265 1834.00 11:59:03 00076467415TRLO0 XLON 24 1834.00 11:59:03 00076467417TRLO0 XLON 67 1836.00 11:59:33 00076467432TRLO0 BATE 85 1836.00 11:59:33 00076467433TRLO0 BATE 8 1834.00 11:59:33 00076467434TRLO0 BATE 179 1834.00 12:10:14 00076467649TRLO0 BATE 37 1832.00 12:10:46 00076467664TRLO0 XLON 219 1832.00 12:10:46 00076467665TRLO0 XLON 88 1834.00 12:23:14 00076467958TRLO0 BATE 173 1834.00 12:23:14 00076467959TRLO0 BATE 287 1832.00 12:27:12 00076468151TRLO0 XLON 83 1832.00 12:27:12 00076468150TRLO0 BATE 66 1832.00 12:27:12 00076468152TRLO0 BATE 148 1830.00 12:37:22 00076468498TRLO0 BATE 2 1834.00 13:03:05 00076469038TRLO0 XLON 17 1834.00 13:03:19 00076469048TRLO0 BATE 247 1834.00 13:03:19 00076469049TRLO0 BATE 130 1832.00 13:03:48 00076469069TRLO0 XLON 175 1834.00 13:06:25 00076469106TRLO0 BATE 158 1834.00 13:11:48 00076469227TRLO0 XLON 242 1834.00 13:11:48 00076469228TRLO0 XLON 79 1834.00 13:11:48 00076469229TRLO0 XLON 146 1834.00 13:11:48 00076469226TRLO0 BATE 85 1834.00 13:14:49 00076469342TRLO0 XLON 9 1834.00 13:14:49 00076469343TRLO0 XLON 172 1834.00 13:23:19 00076469607TRLO0 XLON 288 1834.00 13:23:19 00076469608TRLO0 XLON 13 1834.00 13:23:19 00076469612TRLO0 BATE 68 1834.00 13:23:19 00076469613TRLO0 BATE 85 1834.00 13:23:19 00076469614TRLO0 BATE 156 1832.00 13:23:20 00076469616TRLO0 BATE 27 1834.00 13:47:03 00076470303TRLO0 XLON 22 1834.00 13:47:03 00076470304TRLO0 XLON 203 1834.00 13:47:03 00076470305TRLO0 XLON 155 1832.00 13:49:49 00076470354TRLO0 BATE 252 1832.00 13:49:49 00076470356TRLO0 XLON 159 1832.00 13:49:49 00076470355TRLO0 BATE 175 1830.00 13:51:59 00076470460TRLO0 BATE 254 1828.00 13:57:42 00076470598TRLO0 XLON 234 1826.00 13:59:24 00076470631TRLO0 XLON 36 1822.00 14:05:20 00076470812TRLO0 BATE 12 1822.00 14:10:06 00076470893TRLO0 BATE 260 1822.00 14:10:06 00076470895TRLO0 XLON 168 1822.00 14:10:06 00076470894TRLO0 BATE 156 1822.00 14:10:06 00076470896TRLO0 BATE 278 1822.00 14:17:27 00076471101TRLO0 XLON 175 1822.00 14:17:27 00076471100TRLO0 BATE 145 1822.00 14:17:27 00076471102TRLO0 BATE 103 1822.00 14:18:22 00076471139TRLO0 BATE 85 1820.00 14:30:29 00076471503TRLO0 BATE 213 1820.00 14:30:29 00076471504TRLO0 BATE 151 1820.00 14:30:29 00076471505TRLO0 BATE 156 1820.00 14:30:29 00076471506TRLO0 BATE 86 1820.00 14:30:29 00076471507TRLO0 XLON 10 1820.00 14:31:20 00076471592TRLO0 BATE 20 1820.00 14:31:20 00076471593TRLO0 BATE 100 1824.00 14:35:00 00076471811TRLO0 BATE 47 1824.00 14:35:00 00076471812TRLO0 BATE 165 1824.00 14:36:00 00076471877TRLO0 BATE 11 1824.00 14:38:25 00076471969TRLO0 XLON 237 1824.00 14:39:00 00076472006TRLO0 XLON 153 1824.00 14:39:00 00076472004TRLO0 BATE 161 1824.00 14:39:00 00076472005TRLO0 BATE 100 1824.00 14:39:00 00076472007TRLO0 BATE 79 1824.00 14:39:00 00076472008TRLO0 BATE 1 1824.00 14:39:00 00076472009TRLO0 BATE 151 1824.00 14:39:00 00076472010TRLO0 BATE 85 1822.00 14:41:25 00076472190TRLO0 XLON 19 1822.00 14:41:25 00076472191TRLO0 XLON 85 1822.00 14:42:07 00076472226TRLO0 XLON 269 1820.00 14:42:17 00076472244TRLO0 XLON 251 1820.00 14:42:17 00076472245TRLO0 XLON 161 1820.00 14:42:17 00076472243TRLO0 BATE 173 1822.00 14:50:08 00076472716TRLO0 BATE 156 1830.00 14:53:52 00076472866TRLO0 BATE 173 1828.00 14:55:03 00076472930TRLO0 BATE 171 1828.00 14:55:03 00076472932TRLO0 BATE 286 1828.00 14:55:03 00076472931TRLO0 XLON 75 1828.00 15:00:03 00076473131TRLO0 BATE 98 1828.00 15:00:03 00076473132TRLO0 BATE 160 1828.00 15:02:03 00076473260TRLO0 BATE 240 1830.00 15:03:03 00076473362TRLO0 XLON 9 1830.00 15:04:44 00076473491TRLO0 XLON 125 1830.00 15:04:44 00076473492TRLO0 XLON 72 1830.00 15:04:44 00076473493TRLO0 XLON 11 1828.00 15:04:44 00076473495TRLO0 XLON 250 1828.00 15:04:44 00076473496TRLO0 XLON 137 1828.00 15:04:44 00076473494TRLO0 BATE 28 1828.00 15:05:03 00076473532TRLO0 BATE 150 1828.00 15:05:03 00076473533TRLO0 BATE 164 1828.00 15:05:03 00076473534TRLO0 BATE 197 1828.00 15:08:56 00076473790TRLO0 BATE 276 1826.00 15:09:17 00076473821TRLO0 XLON 226 1826.00 15:09:17 00076473820TRLO0 BATE 219 1824.00 15:10:01 00076473857TRLO0 XLON 17 1824.00 15:10:01 00076473858TRLO0 XLON 10 1822.00 15:11:08 00076473924TRLO0 BATE 136 1822.00 15:11:08 00076473925TRLO0 BATE 149 1822.00 15:18:08 00076474375TRLO0 BATE 239 1820.00 15:20:47 00076474509TRLO0 XLON 51 1820.00 15:20:47 00076474510TRLO0 BATE 115 1820.00 15:20:47 00076474511TRLO0 BATE 165 1820.00 15:20:47 00076474512TRLO0 BATE 80 1820.00 15:26:42 00076474897TRLO0 BATE 174 1818.00 15:28:23 00076474962TRLO0 BATE 146 1818.00 15:28:23 00076474963TRLO0 BATE 274 1818.00 15:33:30 00076475287TRLO0 XLON 274 1816.00 15:33:30 00076475289TRLO0 XLON 176 1818.00 15:33:30 00076475288TRLO0 BATE 162 1818.00 15:33:30 00076475290TRLO0 BATE 11 1816.00 15:33:45 00076475306TRLO0 BATE 225 1818.00 15:42:50 00076476109TRLO0 XLON 22 1818.00 15:42:50 00076476110TRLO0 XLON 247 1816.00 15:43:20 00076476145TRLO0 XLON 161 1816.00 15:43:20 00076476144TRLO0 BATE 164 1816.00 15:43:20 00076476146TRLO0 BATE 115 1816.00 15:43:20 00076476147TRLO0 BATE 62 1816.00 15:43:20 00076476148TRLO0 BATE 169 1816.00 15:43:20 00076476149TRLO0 BATE 297 1816.00 15:43:20 00076476150TRLO0 BATE 205 1814.00 15:49:48 00076476536TRLO0 XLON 4 1814.00 15:49:48 00076476537TRLO0 XLON 12 1814.00 15:49:48 00076476538TRLO0 XLON 10 1814.00 15:50:53 00076476617TRLO0 XLON 47 1814.00 15:50:53 00076476618TRLO0 XLON 152 1814.00 15:50:53 00076476619TRLO0 BATE 148 1814.00 15:50:53 00076476620TRLO0 BATE 175 1814.00 15:50:53 00076476621TRLO0 BATE 171 1814.00 15:57:53 00076477047TRLO0 BATE 156 1814.00 15:59:53 00076477134TRLO0 BATE 237 1814.00 16:00:14 00076477168TRLO0 XLON 178 1814.00 16:01:53 00076477277TRLO0 BATE 10 1814.00 16:03:25 00076477361TRLO0 XLON 269 1814.00 16:03:25 00076477362TRLO0 XLON 172 1814.00 16:03:30 00076477364TRLO0 BATE 14 1814.00 16:04:27 00076477421TRLO0 BATE 7 1814.00 16:04:47 00076477428TRLO0 BATE 4 1814.00 16:04:47 00076477429TRLO0 BATE 145 1814.00 16:05:22 00076477445TRLO0 BATE 177 1814.00 16:05:22 00076477446TRLO0 BATE 11 1814.00 16:07:48 00076477548TRLO0 XLON 261 1814.00 16:08:13 00076477572TRLO0 XLON 255 1814.00 16:08:13 00076477573TRLO0 XLON 3 1814.00 16:09:28 00076477638TRLO0 BATE 173 1814.00 16:10:03 00076477672TRLO0 BATE 147 1814.00 16:10:03 00076477673TRLO0 BATE 270 1812.00 16:10:59 00076477797TRLO0 XLON 2 1812.00 16:10:59 00076477798TRLO0 XLON 162 1812.00 16:10:59 00076477796TRLO0 BATE 237 1810.00 16:13:38 00076477879TRLO0 XLON 105 1810.00 16:13:38 00076477878TRLO0 BATE 3 1810.00 16:13:38 00076477880TRLO0 BATE 49 1810.00 16:13:38 00076477881TRLO0 BATE 162 1810.00 16:13:38 00076477882TRLO0 BATE 174 1810.00 16:14:38 00076478004TRLO0 BATE 148 1810.00 16:15:47 00076478092TRLO0 BATE 153 1810.00 16:16:47 00076478151TRLO0 BATE 11 1808.00 16:20:05 00076478311TRLO0 XLON 64 1812.00 16:22:27 00076478421TRLO0 XLON 82 1812.00 16:22:27 00076478422TRLO0 XLON 179 1812.00 16:22:27 00076478424TRLO0 XLON 554 1812.00 16:22:27 00076478423TRLO0 BATE 112 1812.00 16:22:27 00076478425TRLO0 BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

