Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

31 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1856.8456 pence per share:

Date of purchase: 30 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 34,000 Lowest price paid per share (GBp): 1834.0000 Highest price paid per share (GBp): 1880.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1856.8456

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,740,787. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,740,787. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1857.0162 24,000 BATS Trading Europe 1856.4364 10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 294 1876.00 08:18:45 00076437590TRLO0 XLON 258 1874.00 08:18:46 00076437591TRLO0 XLON 81 1874.00 08:23:27 00076437806TRLO0 XLON 165 1874.00 08:29:56 00076438118TRLO0 XLON 280 1876.00 08:35:16 00076438413TRLO0 XLON 189 1876.00 08:37:47 00076438534TRLO0 XLON 52 1876.00 08:37:47 00076438535TRLO0 XLON 71 1876.00 08:37:47 00076438536TRLO0 XLON 207 1876.00 08:37:47 00076438537TRLO0 XLON 260 1874.00 08:45:57 00076438854TRLO0 XLON 18 1874.00 08:48:20 00076438951TRLO0 XLON 238 1872.00 09:04:18 00076439342TRLO0 XLON 262 1874.00 09:24:28 00076439980TRLO0 XLON 285 1874.00 09:27:47 00076440094TRLO0 XLON 255 1872.00 09:34:00 00076440536TRLO0 XLON 252 1872.00 09:57:36 00076441192TRLO0 XLON 271 1870.00 10:02:20 00076441314TRLO0 XLON 100 1870.00 10:06:46 00076441402TRLO0 BATE 59 1870.00 10:06:46 00076441403TRLO0 BATE 52 1870.00 10:11:46 00076441536TRLO0 BATE 18 1870.00 10:16:11 00076441812TRLO0 BATE 263 1870.00 10:18:46 00076441903TRLO0 BATE 19 1870.00 10:19:55 00076441949TRLO0 BATE 12 1874.00 10:34:50 00076442854TRLO0 XLON 86 1874.00 10:34:50 00076442855TRLO0 XLON 256 1876.00 10:43:30 00076443194TRLO0 XLON 262 1874.00 10:44:15 00076443204TRLO0 XLON 51 1874.00 10:44:15 00076443205TRLO0 BATE 129 1874.00 10:44:15 00076443206TRLO0 BATE 162 1874.00 10:51:54 00076443562TRLO0 BATE 138 1874.00 10:51:54 00076443563TRLO0 BATE 40 1874.00 10:51:54 00076443564TRLO0 BATE 259 1874.00 11:02:53 00076443803TRLO0 XLON 145 1874.00 11:03:05 00076443840TRLO0 BATE 192 1880.00 11:04:41 00076443951TRLO0 XLON 76 1880.00 11:04:41 00076443952TRLO0 XLON 264 1880.00 11:23:17 00076444607TRLO0 XLON 80 1880.00 11:23:17 00076444608TRLO0 XLON 158 1880.00 11:23:17 00076444609TRLO0 XLON 170 1880.00 11:27:47 00076444694TRLO0 BATE 5 1878.00 11:27:47 00076444695TRLO0 XLON 99 1878.00 11:28:27 00076444703TRLO0 XLON 145 1878.00 11:28:27 00076444704TRLO0 XLON 244 1876.00 11:32:49 00076444852TRLO0 XLON 64 1878.00 11:32:49 00076444853TRLO0 BATE 64 1878.00 11:32:49 00076444854TRLO0 BATE 87 1876.00 11:33:39 00076444881TRLO0 BATE 174 1870.00 11:39:39 00076445086TRLO0 BATE 31 1870.00 11:41:26 00076445145TRLO0 BATE 268 1870.00 11:45:22 00076445373TRLO0 XLON 255 1866.00 11:51:57 00076445521TRLO0 XLON 55 1864.00 11:55:40 00076445595TRLO0 BATE 104 1864.00 11:55:43 00076445606TRLO0 BATE 282 1866.00 12:10:18 00076446037TRLO0 XLON 67 1864.00 12:10:19 00076446038TRLO0 BATE 91 1864.00 12:14:16 00076446130TRLO0 BATE 163 1864.00 12:14:16 00076446131TRLO0 BATE 145 1864.00 12:19:16 00076446327TRLO0 BATE 70 1862.00 12:20:04 00076446338TRLO0 BATE 45 1862.00 12:30:15 00076446544TRLO0 BATE 30 1862.00 12:39:17 00076446723TRLO0 BATE 4 1862.00 12:39:17 00076446724TRLO0 BATE 64 1862.00 12:45:17 00076446917TRLO0 BATE 35 1864.00 12:46:16 00076446932TRLO0 XLON 80 1864.00 12:46:16 00076446933TRLO0 XLON 47 1864.00 12:46:16 00076446934TRLO0 XLON 248 1864.00 12:46:16 00076446935TRLO0 BATE 86 1862.00 12:47:26 00076446994TRLO0 BATE 5 1862.00 12:50:50 00076447057TRLO0 BATE 57 1862.00 12:50:50 00076447058TRLO0 BATE 7 1862.00 12:55:03 00076447232TRLO0 BATE 276 1864.00 12:55:16 00076447234TRLO0 XLON 6 1862.00 12:59:39 00076447433TRLO0 BATE 252 1862.00 13:12:18 00076447795TRLO0 XLON 148 1862.00 13:12:18 00076447797TRLO0 XLON 96 1862.00 13:12:18 00076447798TRLO0 XLON 97 1862.00 13:12:18 00076447793TRLO0 BATE 156 1862.00 13:12:18 00076447794TRLO0 BATE 158 1862.00 13:12:18 00076447796TRLO0 BATE 6 1862.00 13:23:13 00076448049TRLO0 XLON 230 1862.00 13:24:37 00076448077TRLO0 XLON 152 1862.00 13:24:37 00076448075TRLO0 BATE 175 1862.00 13:24:37 00076448076TRLO0 BATE 12 1860.00 13:30:04 00076448272TRLO0 XLON 38 1860.00 13:30:35 00076448290TRLO0 BATE 11 1860.00 13:31:44 00076448314TRLO0 BATE 98 1860.00 13:31:49 00076448315TRLO0 BATE 98 1860.00 13:33:00 00076448333TRLO0 XLON 12 1860.00 13:33:24 00076448337TRLO0 XLON 134 1860.00 13:35:26 00076448406TRLO0 XLON 4 1860.00 13:35:26 00076448405TRLO0 BATE 20 1860.00 13:35:26 00076448407TRLO0 BATE 130 1860.00 13:35:26 00076448408TRLO0 BATE 270 1858.00 13:47:13 00076448913TRLO0 XLON 73 1860.00 14:01:26 00076449669TRLO0 BATE 257 1858.00 14:05:05 00076449772TRLO0 XLON 11 1858.00 14:05:05 00076449773TRLO0 XLON 228 1858.00 14:05:05 00076449774TRLO0 XLON 60 1860.00 14:05:05 00076449775TRLO0 BATE 49 1860.00 14:05:05 00076449776TRLO0 BATE 163 1858.00 14:05:16 00076449782TRLO0 BATE 246 1858.00 14:08:16 00076449833TRLO0 XLON 176 1858.00 14:08:16 00076449831TRLO0 BATE 170 1858.00 14:08:16 00076449832TRLO0 BATE 9 1856.00 14:10:08 00076449959TRLO0 BATE 159 1854.00 14:30:49 00076450747TRLO0 BATE 4 1854.00 14:31:20 00076450769TRLO0 BATE 39 1854.00 14:31:20 00076450770TRLO0 BATE 269 1856.00 14:31:20 00076450771TRLO0 XLON 17 1856.00 14:31:20 00076450772TRLO0 XLON 240 1854.00 14:34:39 00076450888TRLO0 XLON 283 1854.00 14:34:39 00076450890TRLO0 XLON 107 1854.00 14:34:39 00076450886TRLO0 BATE 179 1854.00 14:34:39 00076450887TRLO0 BATE 175 1854.00 14:34:39 00076450889TRLO0 BATE 81 1854.00 14:39:46 00076451273TRLO0 BATE 172 1852.00 14:41:45 00076451456TRLO0 BATE 147 1852.00 14:41:45 00076451457TRLO0 BATE 5000 1850.00 14:44:04 00076451555TRLO0 XLON 236 1850.00 14:44:22 00076451558TRLO0 XLON 258 1850.00 14:44:22 00076451559TRLO0 XLON 352 1848.00 14:45:47 00076451611TRLO0 XLON 177 1846.00 14:45:47 00076451610TRLO0 BATE 180 1850.00 14:56:28 00076452133TRLO0 BATE 155 1850.00 14:59:28 00076452218TRLO0 BATE 163 1850.00 15:02:28 00076452307TRLO0 BATE 166 1850.00 15:06:28 00076452414TRLO0 BATE 247 1848.00 15:10:17 00076452540TRLO0 XLON 263 1848.00 15:10:17 00076452541TRLO0 XLON 155 1848.00 15:10:17 00076452538TRLO0 BATE 152 1848.00 15:10:17 00076452539TRLO0 BATE 80 1848.00 15:10:17 00076452542TRLO0 XLON 648 1848.00 15:10:17 00076452543TRLO0 XLON 93 1848.00 15:10:17 00076452544TRLO0 XLON 10 1848.00 15:10:17 00076452545TRLO0 XLON 86 1848.00 15:10:17 00076452546TRLO0 XLON 504 1848.00 15:10:17 00076452547TRLO0 XLON 4 1848.00 15:10:17 00076452548TRLO0 XLON 77 1848.00 15:10:17 00076452549TRLO0 XLON 323 1848.00 15:10:17 00076452550TRLO0 XLON 81 1848.00 15:10:17 00076452551TRLO0 XLON 6 1848.00 15:10:17 00076452552TRLO0 XLON 87 1848.00 15:10:17 00076452553TRLO0 XLON 6 1848.00 15:10:17 00076452554TRLO0 XLON 241 1848.00 15:10:17 00076452555TRLO0 XLON 93 1848.00 15:10:17 00076452556TRLO0 XLON 1 1848.00 15:10:17 00076452557TRLO0 XLON 85 1848.00 15:10:17 00076452558TRLO0 XLON 96 1848.00 15:10:17 00076452559TRLO0 XLON 1767 1848.00 15:10:17 00076452560TRLO0 XLON 94 1848.00 15:10:17 00076452561TRLO0 XLON 47 1848.00 15:10:17 00076452562TRLO0 XLON 169 1852.00 15:12:23 00076452702TRLO0 BATE 11 1852.00 15:12:25 00076452703TRLO0 XLON 203 1852.00 15:13:41 00076452785TRLO0 XLON 2 1852.00 15:13:41 00076452784TRLO0 BATE 59 1852.00 15:13:41 00076452786TRLO0 XLON 12 1852.00 15:13:41 00076452787TRLO0 XLON 1 1852.00 15:14:05 00076452809TRLO0 XLON 48 1852.00 15:15:10 00076452905TRLO0 XLON 98 1852.00 15:15:36 00076452975TRLO0 XLON 121 1852.00 15:15:42 00076452988TRLO0 XLON 207 1852.00 15:15:42 00076452989TRLO0 XLON 64 1852.00 15:15:42 00076452990TRLO0 XLON 60 1852.00 15:15:42 00076452991TRLO0 XLON 209 1852.00 15:16:24 00076453012TRLO0 XLON 153 1850.00 15:22:04 00076453249TRLO0 BATE 155 1850.00 15:22:04 00076453250TRLO0 BATE 68 1854.00 15:26:06 00076453559TRLO0 XLON 54 1854.00 15:26:48 00076453588TRLO0 XLON 161 1854.00 15:26:48 00076453587TRLO0 BATE 140 1854.00 15:27:28 00076453627TRLO0 XLON 90 1852.00 15:32:46 00076453830TRLO0 BATE 85 1852.00 15:34:32 00076453910TRLO0 BATE 24 1852.00 15:34:32 00076453911TRLO0 BATE 20 1852.00 15:34:46 00076453917TRLO0 BATE 97 1852.00 15:35:06 00076453930TRLO0 BATE 16 1852.00 15:35:24 00076453936TRLO0 BATE 91 1852.00 15:36:04 00076454002TRLO0 XLON 75 1852.00 15:36:07 00076454003TRLO0 XLON 117 1852.00 15:36:43 00076454032TRLO0 XLON 267 1850.00 15:40:48 00076454201TRLO0 XLON 93 1848.00 15:41:30 00076454215TRLO0 XLON 93 1848.00 15:41:30 00076454216TRLO0 XLON 117 1848.00 15:41:30 00076454217TRLO0 XLON 30 1848.00 15:41:30 00076454218TRLO0 XLON 53 1848.00 15:41:30 00076454219TRLO0 XLON 91 1848.00 15:41:30 00076454220TRLO0 XLON 1 1848.00 15:41:30 00076454221TRLO0 XLON 93 1848.00 15:41:30 00076454222TRLO0 XLON 176 1844.00 15:42:50 00076454276TRLO0 BATE 98 1844.00 15:42:50 00076454277TRLO0 BATE 61 1844.00 15:42:50 00076454278TRLO0 BATE 9 1846.00 15:50:50 00076454802TRLO0 BATE 48 1846.00 15:50:50 00076454803TRLO0 XLON 196 1846.00 15:51:58 00076454850TRLO0 XLON 96 1846.00 15:51:58 00076454848TRLO0 BATE 44 1846.00 15:51:58 00076454849TRLO0 BATE 16 1846.00 15:51:58 00076454851TRLO0 BATE 59 1846.00 15:51:58 00076454852TRLO0 BATE 81 1846.00 15:51:58 00076454853TRLO0 BATE 45 1854.00 16:01:16 00076455556TRLO0 BATE 238 1850.00 16:01:16 00076455561TRLO0 XLON 152 1850.00 16:01:16 00076455560TRLO0 BATE 150 1848.00 16:01:16 00076455564TRLO0 BATE 242 1844.00 16:05:55 00076455729TRLO0 XLON 160 1844.00 16:05:55 00076455728TRLO0 BATE 65 1842.00 16:12:55 00076456202TRLO0 BATE 63 1842.00 16:13:55 00076456233TRLO0 BATE 66 1842.00 16:14:06 00076456244TRLO0 BATE 248 1838.00 16:15:17 00076456367TRLO0 XLON 75 1838.00 16:15:17 00076456366TRLO0 BATE 104 1838.00 16:15:18 00076456368TRLO0 BATE 139 1838.00 16:17:18 00076456460TRLO0 XLON 161 1838.00 16:18:18 00076456621TRLO0 BATE 60 1838.00 16:19:18 00076456658TRLO0 BATE 55 1838.00 16:19:56 00076456706TRLO0 BATE 14 1836.00 16:21:05 00076456783TRLO0 BATE 25 1836.00 16:21:05 00076456784TRLO0 BATE 111 1836.00 16:21:05 00076456785TRLO0 BATE 119 1834.00 16:22:03 00076456825TRLO0 BATE

