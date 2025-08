ISG Provider Lens-Studie: Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten, der zunehmenden Regulierung und des steigenden Bedarfs an GenAI-Anwendungen suchen Unternehmen nach neuen Infrastrukturlösungen.

Immer mehr deutsche Unternehmen wechseln von Public-Cloud-Diensten zu privaten und hybriden Cloud-Lösungen. Haupttreiber der Entwicklung sind regulatorische Vorgaben, Anforderungen zur Datensicherheit sowie der Wunsch nach einer besseren Zuteilung der IT-Ressourcen. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services report for Germany" kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen private und hybride Cloud-Umgebungen implementieren, um den Anforderungen in den Bereichen Betrieb, Compliance und Datenschutz besser gerecht zu werden. Diese Umgebungen bieten die Flexibilität, Skalierbarkeit und Agilität, die die Unternehmen derzeit benötigen. Zudem ermöglichen sie die Kontrolle der Kosten und gewährleisten das erforderliche Maß an Datenresidenz. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit sehen sich deutsche Unternehmen dazu veranlasst, ihre Budgets zu straffen und die IT-Kosten zu optimieren. Dies stellt Chief Technology Officers (CTOs) vor zunehmende Herausforderungen, insbesondere bei der Begründung von Ausgaben gegenüber dem Controlling sowie bei der Bewältigung der Komplexität hybrider Modelle.

"Deutschlands Unternehmen stellen ihre bestehenden IT-Infrastrukturen auf den Prüfstand", betont Dr. Matthias Paletta, Director bei ISG Research und dort zuständig für den Bereich Technology Modernization. "Viele kommen zu dem Schluss, dass sie von der Implementierung von Hybrid-Cloud-Computing in Verbindung mit Automatisierung und Outsourcing profitieren können."

Laut Studie überprüfen deutsche Unternehmen derzeit ihre Strategien für das Rechenzentrumsmanagement. Viele Betriebe bauen ihre eigenen Einrichtungen zurück und setzen stärker auf Colocation-Services. Der Schritt zielt darauf ab, Kosten zu minimieren, die Skalierbarkeit zu erhöhen und die betriebliche Effizienz mithilfe externer Experten und Infrastruktur zu optimieren.

Auch hierzulande untersuchen Unternehmen zunehmend das Potenzial generativer KI, um ihre Geschäftsprozesse zu transformieren und Innovationen voranzutreiben, so ISG weiter. Viele Unternehmen bewerten eingehend die Kosten und Vorteile von GenAI, um überhöhte Erwartungen und praktische Geschäftsergebnisse voneinander zu trennen. Das steigende Interesse an Künstlicher Intelligenz veranlasst Unternehmen dazu, gezielt in Infrastruktur und Werkzeuge zu investieren, die prädiktive Analysen, umsetzbare Erkenntnisse und intelligente Automatisierungslösungen liefern. Die Anstrengungen zielen darauf ab, neue Einnahmequellen zu erschließen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, das transformative Potenzial von KI zu nutzen.

Gleichzeitig führt die zunehmende Verbreitung von IoT-Geräten und der entsprechende Bedarf an latenzsensitiven Anwendungen dazu, dass Unternehmen in Deutschland Rechenzentrumslösungen nachfragen, die Edge-Computing unterstützen, so die Studie weiter. Sie kooperieren mit Colocation- und Rechenzentrumsanbietern, die Edge-Einrichtungen in der Nähe der Endnutzer bereitstellen können. Dadurch sind eine schnellere Datenverarbeitung und Echtzeit-Einblicke für kritische Sektoren wie Fertigung, Gesundheitswesen und Smart Cities möglich.

"Neue Cloud-Modelle und KI-gestützte Tools bieten klare Vorteile, bergen jedoch auch komplexe Integrations- und Compliance-Risiken", gibt Wolfgang Heinhaus, Senior Analyst und Lead Author bei ISG Provider Lens Research, zu Bedenken. "Führende Dienstleister ermöglichen deutschen Unternehmen die Implementierung einer standardisierten Infrastruktur, die den Anforderungen von KI sowie weiteren neuen Technologien gerecht wird."

Darüber hinaus nimmt die Studie eine Reihe weiterer Trends in den Blick, die sich auf dem Markt für Private/Hybrid-Cloud- und Rechenzentrumsdienste in Deutschland derzeit abzeichnen. Ein Beispiel ist die Ausweitung von Partnerschaften und Allianzen zwischen Anbietern von Rechenzentrums-Outsourcing-Dienstleistungen. Ein weiterer Trend ist die sich verändernde VMware-Lizenzierung und deren Auswirkungen auf die Cloud-Strategien der Unternehmen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, die sich im Bereich der Private/Hybrid-Cloud- und Rechenzentrumsdienste derzeit ergeben, bietet das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann. Zusätzlich zur Analyse der Herausforderungen enthält das Briefing auch Empfehlungen von ISG zum Umgang damit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 101 Anbietern in sieben Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services Large Accounts", "Managed Services Midmarket", "Managed Hosting Large Accounts", "Managed Hosting Midmarket", "Colocation Services Large Accounts", "Colocation Services Midmarket" sowie "AI-Ready Infrastructure Consulting."

Die Studie stuft Arvato Systems, Deutsche Telekom (T Business), Kyndryl und q.beyond in drei Marktsegmenten als "Leader" ein. Accenture, Atos, Axians, CANCOM, Capgemini, Claranet, DATAGROUP, HCLTech, Infosys, NTT DATA, plusserver, Rackspace Technology, Syntax und T-Systems erhalten diese Einstufung in jeweils zwei Quadranten. All for One Group, AtlasEdge, akquinet, Cognizant, CyrusOne, Digital Realty, Equinix, IONOS, ITENOS, KAMP, maincubes, Materna, noris network, PFALZKOM, STACKIT, TCS, Telehouse, TelemaxX, WIIT und Wipro sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem wird CONVOTIS in zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Grass-Merkur, LTIMindtree und NorthC Datacenters erhalten diese Einstufung in je einem Marktsegment.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Persistent Systems die Auszeichnung "global ISG CX Star Performer for 2025" unter den "Private/Hybrid Cloud und Data Center Service Providern". Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Claranet, Grass-Merkur, IONOS, noris network, PFALZKOM, q.beyond, und T-Systems. zum Download bereit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

