NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) entspreche in etwa seinen Schätzungen und dem Analystenkonsens, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ebitda-Jahresziel sei bestätigt worden, es tendiere aber jetzt in Richtung unteres Ende der Zielspanne./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

© 2025 dpa-AFX-Analyser