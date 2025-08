Hamburg (ots) -Shell Deutschland startet im Rahmen seines dynamischen Preismodells bei Shell Recharge eine Sonderaktion: Von Freitag, 1. August, 10:00 Uhr bis Sonntag, 3. August, 23:59 Uhr senkt das Energieunternehmen die Preise an allen Recharge Ultraschnellladesäulen in Deutschland auf 0,39 EUR/kWh - rund 20 Cent unter dem aktuellen Durchschnittspreis. Dazu muss eine Shell Recharge App oder Ladekarte vorhanden sein; E-Autofahrerinnen und -fahrer mit aktivem Shell Recharge e-Deal profitieren zusätzlich: Sie zahlen während des Aktionszeitraums nur 0,29 EUR/kWh - ein besonders attraktiver Preis für ultraschnelles Laden."Wir wollen, dass E-Autofahrer von flexiblem Ladeverhalten profitieren und sie motivieren, Shell Recharge Ultraschnellladepunkte zu nutzen und die Vorteile unserer Recharge App und des e-Deals kennenzulernen", so Florian Glattes, General Manager Shell Mobility DACH.Die wichtigsten Fakten zur Aktion im Überblick:- Zeitraum: Freitag, 1. August, 10:00 Uhr bis Sonntag, 3. August, 23:59 Uhr- Preis: 0,39 EUR/kWh für alle Privatkunden mit Recharge App oder Ladekarte- Mit e-Deal: 0,29 EUR/kWh (25 % Rabatt auf den Aktionspreis, der e-Deal ist ein Abonnement für monatlich 4,99 EUR)- Gültig an: allen Shell Recharge Ultraschnellladesäulen in Deutschland- Voraussetzung: Nutzung der Shell Recharge App oder LadekarteDie Aktion ist Teil des laufenden Pilotprojekts zum dynamischen Preismodell bei Shell Recharge, das seit Juli 2025 an rund 1.700 Ultraschnellladepunkten in Deutschland umgesetzt wird. Ziel ist es, durch flexible Preise das Ladeverhalten zu beeinflussen. Wer zu Zeiten lädt, in denen viel erneuerbare Energie im Netz ist, hilft, das Stromnetz zu stabilisieren.Weitere Informationen zur Aktion und zum Shell Recharge e-Deal finden Sie unter: www.shell.de/rechargePressekontakt:Shell Deutschland GmbH+49 (0) 40 6324 5290shellpresse@shell.comOriginal-Content von: Shell Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53326/6088481