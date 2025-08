HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten weitgehend im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Gewinnausblick (Ebitda) sei nur leicht an das untere Ende der bisherigen Zielspanne gesenkt worden. Der Konsens sei diesem bereits nahe, sodass dies in etwa den Erwartungen entspreche./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013





© 2025 dpa-AFX-Analyser