Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Amazon | Coinbase | Bayer - Mutares im Visier der BaFin - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 - Für mehr Börsenlounge und Austausch mit der Community, schaut doch mal auf dem Discord rein: https://discord.gg/BHfHc8WFSF 00:00 Begrüßung DAX - es wird brenzlig Apple - überraschend gute Zahlen Amazon - was ein Quatsch Reddit - KI schlägt voll ein First Solar - Erwartungen geschlagen Coinbase - es geht zweistellig abwärts Microstrategie - erster Gewinn seit 6 Quartalen hilft nicht Figma - Börsengang fürs Geschichtsbuch Novo Nordisk - Trump sorgt für nächsten Abwärtsschub Bayer - Zahlen kommen gut an Daimler Truck - Prognose kippt Cancom - Konzern rudert zurück Mutares - BaFin ermittelt SFC Energy - heftige Gewinnwarnung Depot - klar rot Zuschauerfragen