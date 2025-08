Die MBB-Aktie ISIN: DE000A0ETBQ4 hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert. Unterstützt wird diese erfreuliche Entwicklung durch gute vorläufige Zahlen, die das Familienunternehmen am 23. Juli veröffentlicht hat. Im ersten Halbjahr 2025 steigerte MBB das bereinigte EBITDA um 36,8 Prozent auf 76,4 Mio. Euro und den Umsatz um 16,8 Prozent auf 545,5 Mio. Euro. RuMaS hat den Einstieg am 16. Juli vorgeschlagen und dieser Börsentipp hat mit der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...