Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, August 04

4 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1794.9181 pence per share:

Date of purchase: 1 August 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 45,000 Lowest price paid per share (GBp): 1782.0000 Highest price paid per share (GBp): 1812.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1794.9181

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,665,041. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,665,041. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1796.3347 25,000 Chi-X 1792.8108 5,000 BATS Trading Europe 1793.2595 15,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 290 1812.00 08:27:56 00076479926TRLO0 XLON 264 1808.00 08:33:17 00076480113TRLO0 XLON 284 1804.00 08:48:46 00076480496TRLO0 XLON 108 1800.00 08:54:26 00076480614TRLO0 XLON 134 1800.00 08:54:26 00076480615TRLO0 XLON 12 1800.00 09:01:04 00076481240TRLO0 BATE 9 1800.00 09:05:04 00076481383TRLO0 BATE 271 1800.00 09:08:22 00076481559TRLO0 XLON 154 1800.00 09:08:22 00076481556TRLO0 BATE 75 1800.00 09:08:22 00076481557TRLO0 BATE 77 1800.00 09:08:22 00076481558TRLO0 BATE 172 1800.00 09:08:22 00076481560TRLO0 BATE 151 1796.00 09:15:19 00076481970TRLO0 BATE 155 1796.00 09:15:19 00076481971TRLO0 BATE 145 1800.00 09:20:10 00076482202TRLO0 BATE 23 1800.00 09:21:41 00076482433TRLO0 BATE 10000 1800.00 09:21:51 00076482443TRLO0 XLON 268 1798.00 09:25:04 00076482688TRLO0 XLON 14 1798.00 09:26:05 00076482720TRLO0 XLON 161 1798.00 09:26:05 00076482719TRLO0 BATE 269 1798.00 09:32:00 00076483380TRLO0 XLON 176 1798.00 09:33:00 00076483425TRLO0 BATE 59 1800.00 09:48:21 00076483933TRLO0 XLON 203 1800.00 09:48:21 00076483934TRLO0 XLON 147 1800.00 09:48:21 00076483932TRLO0 BATE 100 1798.00 09:52:09 00076484074TRLO0 BATE 47 1798.00 09:52:09 00076484075TRLO0 BATE 165 1798.00 09:52:09 00076484078TRLO0 BATE 264 1798.00 09:52:09 00076484077TRLO0 XLON 3 1796.00 09:59:26 00076484605TRLO0 BATE 11 1794.00 10:03:24 00076484810TRLO0 XLON 187 1794.00 10:03:46 00076484822TRLO0 XLON 43 1794.00 10:03:46 00076484823TRLO0 XLON 259 1796.00 10:08:50 00076484946TRLO0 XLON 180 1796.00 10:10:04 00076484997TRLO0 BATE 44 1796.00 10:10:04 00076484998TRLO0 BATE 127 1796.00 10:10:04 00076484999TRLO0 BATE 6 1796.00 10:11:46 00076485062TRLO0 BATE 163 1794.00 10:12:06 00076485070TRLO0 BATE 169 1794.00 10:33:50 00076485890TRLO0 BATE 156 1794.00 10:33:50 00076485891TRLO0 BATE 237 1794.00 10:49:55 00076486330TRLO0 XLON 29 1794.00 10:50:15 00076486348TRLO0 BATE 121 1792.00 10:50:36 00076486361TRLO0 XLON 172 1794.00 10:57:09 00076486619TRLO0 BATE 143 1794.00 10:57:09 00076486620TRLO0 BATE 29 1794.00 10:57:09 00076486621TRLO0 BATE 136 1792.00 10:57:24 00076486645TRLO0 XLON 72 1792.00 11:00:24 00076486945TRLO0 BATE 156 1792.00 11:00:29 00076486957TRLO0 BATE 19 1792.00 11:04:17 00076487076TRLO0 BATE 13 1792.00 11:04:22 00076487079TRLO0 BATE 278 1790.00 11:08:26 00076487170TRLO0 XLON 168 1790.00 11:08:26 00076487169TRLO0 BATE 236 1790.00 11:24:47 00076487546TRLO0 XLON 144 1790.00 11:24:47 00076487545TRLO0 BATE 287 1790.00 11:36:44 00076487873TRLO0 XLON 158 1790.00 11:36:44 00076487871TRLO0 BATE 146 1790.00 11:36:44 00076487872TRLO0 BATE 4 1792.00 11:40:04 00076487980TRLO0 BATE 108 1792.00 11:41:44 00076488037TRLO0 BATE 4 1790.00 11:53:15 00076488386TRLO0 BATE 49 1790.00 11:53:15 00076488387TRLO0 BATE 19 1790.00 11:56:00 00076488485TRLO0 BATE 8 1790.00 11:56:05 00076488494TRLO0 BATE 80 1790.00 12:00:14 00076488566TRLO0 BATE 148 1792.00 12:02:14 00076488635TRLO0 BATE 41 1792.00 12:02:35 00076488652TRLO0 BATE 217 1790.00 12:02:41 00076488656TRLO0 BATE 86 1796.00 12:22:40 00076489303TRLO0 XLON 277 1794.00 12:25:00 00076489354TRLO0 XLON 161 1794.00 12:25:00 00076489352TRLO0 BATE 161 1794.00 12:25:00 00076489353TRLO0 BATE 280 1792.00 12:30:46 00076489424TRLO0 XLON 158 1792.00 12:33:00 00076489476TRLO0 BATE 267 1790.00 12:38:05 00076489543TRLO0 XLON 29 1790.00 12:38:05 00076489541TRLO0 BATE 129 1790.00 12:38:05 00076489542TRLO0 BATE 165 1790.00 12:38:05 00076489544TRLO0 BATE 11 1788.00 12:46:44 00076489674TRLO0 XLON 11 1788.00 12:49:46 00076489707TRLO0 XLON 5 1788.00 12:55:04 00076489799TRLO0 XLON 42 1790.00 13:08:06 00076490245TRLO0 XLON 216 1790.00 13:08:06 00076490246TRLO0 XLON 276 1792.00 13:15:49 00076490358TRLO0 XLON 132 1792.00 13:15:49 00076490355TRLO0 BATE 505 1792.00 13:15:49 00076490356TRLO0 BATE 268 1790.00 13:15:51 00076490364TRLO0 XLON 49 1792.00 13:16:05 00076490365TRLO0 BATE 13 1792.00 13:16:05 00076490366TRLO0 BATE 5000 1792.00 13:21:33 00076490423TRLO0 XLON 290 1792.00 13:27:10 00076490542TRLO0 XLON 169 1792.00 13:27:10 00076490541TRLO0 BATE 134 1792.00 13:28:35 00076490570TRLO0 BATE 11 1784.00 13:30:18 00076490729TRLO0 BATE 176 1790.00 13:36:52 00076490987TRLO0 BATE 50 1794.00 13:45:27 00076491432TRLO0 XLON 233 1794.00 13:45:27 00076491434TRLO0 XLON 147 1794.00 13:45:27 00076491431TRLO0 BATE 163 1794.00 13:45:27 00076491433TRLO0 BATE 21 1796.00 13:47:53 00076491634TRLO0 CHIX 3 1796.00 13:50:22 00076491733TRLO0 CHIX 146 1796.00 13:50:22 00076491734TRLO0 CHIX 12 1796.00 13:51:11 00076491772TRLO0 CHIX 201 1792.00 13:53:45 00076491885TRLO0 XLON 54 1792.00 13:53:45 00076491887TRLO0 XLON 214 1792.00 13:53:45 00076491886TRLO0 CHIX 15 1792.00 13:53:49 00076491888TRLO0 BATE 168 1792.00 13:54:55 00076491904TRLO0 BATE 140 1790.00 13:58:46 00076491962TRLO0 CHIX 179 1790.00 14:00:20 00076492132TRLO0 BATE 25 1790.00 14:00:20 00076492131TRLO0 CHIX 150 1790.00 14:00:20 00076492133TRLO0 CHIX 156 1790.00 14:02:20 00076492197TRLO0 BATE 156 1790.00 14:05:20 00076492245TRLO0 BATE 100 1790.00 14:08:20 00076492307TRLO0 BATE 64 1790.00 14:08:20 00076492308TRLO0 BATE 11 1788.00 14:10:06 00076492330TRLO0 BATE 11 1788.00 14:11:46 00076492368TRLO0 BATE 12 1788.00 14:13:26 00076492412TRLO0 BATE 10 1788.00 14:20:06 00076492569TRLO0 BATE 152 1790.00 14:23:15 00076492676TRLO0 CHIX 162 1790.00 14:26:15 00076492739TRLO0 CHIX 242 1788.00 14:32:02 00076493183TRLO0 XLON 101 1788.00 14:32:02 00076493182TRLO0 BATE 176 1788.00 14:32:02 00076493185TRLO0 BATE 177 1788.00 14:32:02 00076493186TRLO0 BATE 46 1788.00 14:32:02 00076493188TRLO0 BATE 119 1788.00 14:32:02 00076493189TRLO0 BATE 168 1788.00 14:32:02 00076493190TRLO0 BATE 150 1788.00 14:32:02 00076493184TRLO0 CHIX 155 1788.00 14:32:02 00076493187TRLO0 CHIX 162 1786.00 14:32:33 00076493248TRLO0 CHIX 100 1786.00 14:33:45 00076493307TRLO0 BATE 71 1786.00 14:33:45 00076493308TRLO0 BATE 78 1784.00 14:34:30 00076493338TRLO0 BATE 74 1784.00 14:34:30 00076493339TRLO0 BATE 150 1784.00 14:34:30 00076493340TRLO0 BATE 17 1784.00 14:35:45 00076493376TRLO0 BATE 11 1784.00 14:39:26 00076493485TRLO0 BATE 177 1784.00 14:42:26 00076493577TRLO0 BATE 224 1782.00 14:43:34 00076493606TRLO0 BATE 149 1782.00 14:43:34 00076493605TRLO0 CHIX 25 1782.00 14:43:34 00076493607TRLO0 CHIX 96 1782.00 14:43:34 00076493608TRLO0 CHIX 69 1782.00 14:45:06 00076493706TRLO0 CHIX 248 1782.00 14:45:35 00076493744TRLO0 XLON 153 1782.00 14:45:35 00076493743TRLO0 BATE 9 1782.00 14:45:35 00076493745TRLO0 CHIX 18 1784.00 14:56:25 00076494154TRLO0 BATE 11 1784.00 14:56:25 00076494155TRLO0 BATE 29 1784.00 14:56:34 00076494160TRLO0 BATE 96 1784.00 14:56:36 00076494162TRLO0 BATE 21 1784.00 14:57:36 00076494201TRLO0 BATE 5 1784.00 14:57:48 00076494203TRLO0 BATE 160 1784.00 14:58:32 00076494226TRLO0 XLON 148 1784.00 15:00:11 00076494360TRLO0 BATE 184 1784.00 15:00:11 00076494361TRLO0 BATE 60 1786.00 15:02:42 00076494727TRLO0 CHIX 166 1786.00 15:02:42 00076494728TRLO0 CHIX 174 1788.00 15:04:55 00076494830TRLO0 BATE 262 1786.00 15:05:05 00076494836TRLO0 XLON 150 1786.00 15:05:05 00076494835TRLO0 BATE 174 1786.00 15:05:05 00076494834TRLO0 CHIX 157 1786.00 15:05:05 00076494837TRLO0 CHIX 17 1786.00 15:05:06 00076494839TRLO0 CHIX 164 1786.00 15:05:54 00076494889TRLO0 BATE 279 1784.00 15:06:13 00076494927TRLO0 XLON 169 1784.00 15:06:13 00076494926TRLO0 CHIX 7 1784.00 15:07:48 00076495063TRLO0 BATE 12 1786.00 15:11:33 00076495277TRLO0 CHIX 66 1786.00 15:11:33 00076495278TRLO0 CHIX 1 1786.00 15:14:05 00076495366TRLO0 BATE 24 1790.00 15:16:46 00076495582TRLO0 BATE 632 1796.00 15:26:41 00076496039TRLO0 BATE 176 1794.00 15:27:41 00076496057TRLO0 BATE 14 1796.00 15:28:41 00076496081TRLO0 CHIX 37 1796.00 15:28:41 00076496082TRLO0 CHIX 12 1796.00 15:28:41 00076496083TRLO0 CHIX 6 1794.00 15:29:26 00076496120TRLO0 XLON 66 1794.00 15:29:26 00076496119TRLO0 BATE 254 1794.00 15:29:26 00076496122TRLO0 XLON 62 1794.00 15:29:26 00076496121TRLO0 BATE 12 1794.00 15:30:26 00076496190TRLO0 BATE 57 1794.00 15:30:42 00076496200TRLO0 CHIX 13 1796.00 15:33:48 00076496285TRLO0 CHIX 2 1796.00 15:33:48 00076496286TRLO0 CHIX 1 1796.00 15:33:48 00076496287TRLO0 BATE 9 1798.00 15:37:06 00076496383TRLO0 BATE 266 1800.00 15:39:06 00076496452TRLO0 XLON 386 1800.00 15:39:06 00076496450TRLO0 BATE 87 1800.00 15:39:06 00076496451TRLO0 BATE 59 1800.00 15:39:06 00076496454TRLO0 BATE 369 1800.00 15:39:06 00076496449TRLO0 CHIX 160 1800.00 15:39:06 00076496453TRLO0 CHIX 154 1800.00 15:41:06 00076496543TRLO0 BATE 8 1800.00 15:41:07 00076496544TRLO0 CHIX 126 1800.00 15:41:09 00076496552TRLO0 XLON 76 1800.00 15:41:09 00076496553TRLO0 XLON 65 1800.00 15:41:09 00076496554TRLO0 XLON 165 1800.00 15:44:06 00076496706TRLO0 BATE 9 1800.00 15:44:39 00076496716TRLO0 CHIX 159 1800.00 15:45:39 00076496772TRLO0 CHIX 147 1800.00 15:48:02 00076496916TRLO0 BATE 247 1798.00 15:48:05 00076496918TRLO0 XLON 234 1798.00 15:48:05 00076496917TRLO0 BATE 204 1798.00 15:48:05 00076496919TRLO0 CHIX 65 1798.00 15:49:13 00076497153TRLO0 CHIX 23 1798.00 15:49:13 00076497154TRLO0 CHIX 160 1798.00 15:59:46 00076497794TRLO0 CHIX 38 1798.00 16:00:02 00076497813TRLO0 CHIX 35 1798.00 16:00:03 00076497814TRLO0 CHIX 21 1798.00 16:00:07 00076497816TRLO0 CHIX 37 1798.00 16:00:10 00076497820TRLO0 CHIX 12 1798.00 16:00:12 00076497828TRLO0 CHIX 14 1798.00 16:01:15 00076497890TRLO0 CHIX 263 1798.00 16:03:40 00076498005TRLO0 XLON 11 1798.00 16:05:02 00076498049TRLO0 CHIX 14 1798.00 16:05:31 00076498062TRLO0 CHIX 31 1800.00 16:07:00 00076498131TRLO0 BATE 623 1800.00 16:07:00 00076498132TRLO0 BATE 13 1800.00 16:07:47 00076498170TRLO0 CHIX 266 1798.00 16:07:56 00076498199TRLO0 XLON 40 1800.00 16:07:56 00076498196TRLO0 CHIX 105 1800.00 16:07:56 00076498197TRLO0 CHIX 176 1800.00 16:07:56 00076498198TRLO0 CHIX 46 1800.00 16:09:00 00076498232TRLO0 BATE 32 1800.00 16:09:00 00076498233TRLO0 BATE 33 1800.00 16:09:00 00076498234TRLO0 BATE 10 1800.00 16:10:00 00076498288TRLO0 BATE 9 1800.00 16:10:00 00076498289TRLO0 BATE 9 1800.00 16:10:00 00076498290TRLO0 BATE 45 1800.00 16:10:00 00076498291TRLO0 BATE 154 1800.00 16:10:00 00076498292TRLO0 BATE 50 1800.00 16:10:56 00076498389TRLO0 CHIX 56 1800.00 16:10:56 00076498390TRLO0 CHIX 39 1800.00 16:10:56 00076498391TRLO0 CHIX 11 1798.00 16:10:57 00076498392TRLO0 BATE 36 1798.00 16:10:57 00076498393TRLO0 BATE 5 1800.00 16:12:14 00076498498TRLO0 XLON 10 1800.00 16:12:14 00076498499TRLO0 XLON 24 1800.00 16:12:14 00076498500TRLO0 XLON 286 1798.00 16:12:14 00076498501TRLO0 XLON 127 1798.00 16:12:14 00076498502TRLO0 BATE 100 1798.00 16:12:14 00076498503TRLO0 BATE 72 1798.00 16:12:14 00076498504TRLO0 BATE 13 1798.00 16:13:37 00076498580TRLO0 CHIX 16 1798.00 16:13:37 00076498581TRLO0 CHIX 31 1798.00 16:13:37 00076498582TRLO0 CHIX 40 1798.00 16:13:37 00076498583TRLO0 CHIX 37 1798.00 16:13:37 00076498584TRLO0 CHIX 89 1798.00 16:14:37 00076498620TRLO0 XLON 36 1798.00 16:14:37 00076498621TRLO0 XLON 26 1798.00 16:16:54 00076498811TRLO0 BATE 118 1798.00 16:16:54 00076498812TRLO0 BATE 30 1798.00 16:16:54 00076498813TRLO0 BATE 51 1796.00 16:17:18 00076498845TRLO0 BATE 155 1796.00 16:19:05 00076498998TRLO0 CHIX 94 1796.00 16:19:05 00076498999TRLO0 CHIX 40 1796.00 16:20:18 00076499113TRLO0 BATE 63 1796.00 16:20:18 00076499114TRLO0 BATE 41 1796.00 16:20:18 00076499116TRLO0 BATE 42 1796.00 16:20:26 00076499126TRLO0 BATE 48 1796.00 16:20:36 00076499152TRLO0 BATE 46 1796.00 16:20:56 00076499192TRLO0 BATE 47 1796.00 16:21:06 00076499209TRLO0 BATE 48 1796.00 16:21:26 00076499223TRLO0 BATE 46 1796.00 16:21:26 00076499224TRLO0 BATE 49 1796.00 16:21:36 00076499239TRLO0 BATE 42 1796.00 16:21:46 00076499269TRLO0 BATE 42 1794.00 16:22:46 00076499369TRLO0 BATE 12 1794.00 16:22:56 00076499379TRLO0 BATE 13 1794.00 16:22:56 00076499380TRLO0 BATE 13 1794.00 16:22:56 00076499381TRLO0 BATE 53 1794.00 16:22:56 00076499382TRLO0 BATE

