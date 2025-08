Gamechanger im Cannabis-Markt: Neural kauft sich bei Hanf.com ein

Anzeige / Werbung

Der Cannabis-Sektor ist weitgehend von unprofitablen Unternehmen geprägt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen wie Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032). Das Unternehmen, das in der ethnobotanischen Arzneimittelforschung tätig ist, gab am 28. Mai 2025 bekannt, dass es eine transformative Investition in Hanf.com tätigt, einen robust profitablen Einzelhändler für Wellnessprodukte, darunter CBD. Neural wird zunächst eine Beteiligung von 31% an Hanf.com erwerben, gefolgt von einer zweiten Transaktion, bei der Neural das gesamte Unternehmen übernehmen wird.

Sofortige Wertschöpfung

Die Investition von Neural in Hanf.com verfolgt mehrere Ziele: Erstens stärkt die Transaktion sofort die Fundamentaldaten von Neural, da Hanf.com nicht nur Umsatz generiert (ca. 5 Mio. EUR im Jahr 2024), sondern auch eine solide Nettogewinnmarge von ca. 14% erzielt. In einem Markt, in dem viele Unternehmen Verluste verzeichnen, was einer der Hauptgründe für ihre schlechte Kapitalmarktperformance ist, schaffen Fundamentaldaten wie die von Hanf.com einen attraktiven Mehrwert.

Zweitens ist Hanf.com gut für organisches Wachstum positioniert und expandiert weiter, indem es neue, eigene Geschäfte in seinem Heimatmarkt Bayern eröffnet und durch eine risiko- und kapitalarme Franchise-Strategie expandiert. Die Fähigkeit von Hanf.com, die Stärke seines Betriebs und seiner Marke zu nutzen, hat es dem Unternehmen ermöglicht, hochwertige Franchisenehmer auch außerhalb Bayerns zu gewinnen. Zum Beispiel mit Geschäften in großen Ballungszentren wie Bonn (Eröffnung in Kürze), wobei weiteres Wachstum angestrebt wird.

Drittens bietet die Transaktion auch ein starkes langfristiges Aufwärtspotenzial, da sich die Cannabis-Regulierung in Deutschland möglicherweise weiter in Richtung einer vollständigen Legalisierung des Verkaufs über Apotheken entwickeln könnte. Wenn dies geschieht, dürfte Hanf.com als etablierter, profitabler Betreiber mit einer bedeutenden nationalen Präsenz sowohl einen First-Mover-Vorteil als auch einen erheblichen Kapital-/Kostenvorteil gegenüber anderen potenziellen Marktteilnehmern haben, die bei Null anfangen müssen. Auch bestünde dadurch die Chance, dass sich Hanf.com als potenzieller Übernahmekandidat für multinationale Betreiber, die einen beschleunigten Markteintritt in Deutschland anstreben, positioniert.

Profitable Akteure im Cannabissektor

Während eine wachsende Zahl von US-amerikanischen und kanadischen Cannabisunternehmen begonnen hat, Gewinne zu erzielen, sind die Renditen an den Aktienmärkten nach wie vor schwer zu erreichen, was zum großen Teil auf die historische Underperformance und aufgeblähte Kapitalstrukturen zurückzuführen ist.

Vergleicht man Hanf.com mit einigen der bekannteren Cannabis-Einzelhändler in Nordamerika auf Basis des EV pro Filiale, wird deutlich, dass das Unternehmen ein enormes Aufwärtspotenzial hat. Mit einem Wert von knapp unter 1 für Hanf.com im Vergleich zu hohen einstelligen Multiplikatoren (von etwa 4 bis über 12) für Unternehmen wie Curaleaf (WKN: A2N8GY, ISIN: CA23126M1023), Trulieve (WKN: A2N60S, ISIN: CA89788C1041) und Planet 13 (WKN: A2JPJ2, ISIN: CA72705G1090) gut positioniert, um von der wachsenden Anerkennung von Hanf.com als deutscher Marktführer zu profitieren.

Strategische Synergien, finanzielle Vorteile

Die Transaktion kommt nicht nur Neural zugute, sondern wird voraussichtlich auch Synergien schaffen, die Hanf.com weiter von seinen Mitbewerbern abheben. Die Wurzeln von Neural liegen in der ethnobotanischen Forschung zur Entwicklung neuer Arzneimittel (auf Meskalinbasis für schwere psychische Erkrankungen) und Nutrazeutika. Letztere konzentrieren sich auf die Entwicklung von Wellnessprodukten auf Basis der nicht-psychotropen Substanzen, die im San-Pedro-Kaktus (der Quelle für das Meskalin von Neural) enthalten sind.

Durch seine Investition in Hanf.com erhält Neural sofortigen Zugang zu einem Vertriebskanal für Nutrazeutika, sobald diese entwickelt sind, während Hanf.com Zugang zu neuartigen Produktentwicklungen erhält, um differenzierte Produkte und potenzielle neue Einnahmequellen zu erschließen.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://neuraltherapeutics.ca/neural-therapeutics-and-hanf-com-sign-strategic-investment-and-option-agreement/

https://hanf.com/

