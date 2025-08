NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Halbjahreszahlen von 2800 auf 3300 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Philip Spain verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Umsatz aus eigener Kraft und Währungseffekte als Treiber für eine höhere Erwartung an den diesjährigen Gewinn je Aktie. Der Experte betonte außerdem, das Management habe in einer Telefonkonferenz die Zuversicht für Innovationsprodukte gestärkt. Er bleibt aber vorsichtig wegen des weiterhin schwachen US-Zigarettenmarktes./rob/tih



