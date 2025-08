Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, August 05

5 August 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1794.2028 pence per share:

Date of purchase: 4 August 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 25,000 Lowest price paid per share (GBp): 1788.0000 Highest price paid per share (GBp): 1804.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1794.2028

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,640,041. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,640,041. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1794.8951 15,000 BATS Trading Europe 1793.1644 10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 284 1802.00 08:33:01 00076501834TRLO0 XLON 280 1800.00 08:35:21 00076501907TRLO0 XLON 272 1800.00 08:36:31 00076501973TRLO0 XLON 14 1800.00 08:36:40 00076502028TRLO0 XLON 87 1804.00 08:39:53 00076502127TRLO0 XLON 623 1804.00 09:03:03 00076502699TRLO0 XLON 234 1804.00 09:03:03 00076502700TRLO0 XLON 10 1802.00 09:04:53 00076502719TRLO0 XLON 251 1802.00 09:04:53 00076502720TRLO0 XLON 254 1798.00 09:06:15 00076502760TRLO0 XLON 266 1796.00 10:04:37 00076503981TRLO0 XLON 272 1794.00 10:08:47 00076504048TRLO0 XLON 15 1794.00 10:08:47 00076504049TRLO0 XLON 284 1792.00 10:20:49 00076504359TRLO0 XLON 262 1792.00 10:46:39 00076504840TRLO0 XLON 34 1788.00 10:51:33 00076504947TRLO0 BATE 8 1796.00 11:03:22 00076505216TRLO0 XLON 227 1796.00 11:03:22 00076505217TRLO0 XLON 438 1796.00 11:19:00 00076505410TRLO0 BATE 24 1796.00 11:19:49 00076505420TRLO0 BATE 102 1796.00 11:19:49 00076505421TRLO0 XLON 74 1796.00 11:19:49 00076505422TRLO0 XLON 35 1796.00 11:19:49 00076505423TRLO0 XLON 10 1796.00 11:19:49 00076505424TRLO0 XLON 178 1796.00 11:29:49 00076505559TRLO0 BATE 284 1794.00 11:37:22 00076505694TRLO0 XLON 191 1794.00 11:37:22 00076505693TRLO0 BATE 240 1794.00 11:37:22 00076505695TRLO0 XLON 164 1794.00 11:52:00 00076506014TRLO0 BATE 247 1792.00 11:53:10 00076506019TRLO0 XLON 162 1792.00 11:53:10 00076506018TRLO0 BATE 111 1790.00 12:07:20 00076506527TRLO0 BATE 40 1790.00 12:07:20 00076506528TRLO0 BATE 260 1788.00 12:13:28 00076506640TRLO0 XLON 178 1788.00 12:13:28 00076506638TRLO0 BATE 166 1788.00 12:13:28 00076506639TRLO0 BATE 10 1790.00 12:21:40 00076506784TRLO0 BATE 89 1792.00 12:35:00 00076506977TRLO0 BATE 164 1792.00 12:38:00 00076507029TRLO0 BATE 1 1792.00 12:48:40 00076507295TRLO0 BATE 4 1792.00 12:51:45 00076507359TRLO0 BATE 2 1792.00 12:51:45 00076507360TRLO0 BATE 239 1792.00 12:56:15 00076507429TRLO0 XLON 290 1792.00 12:56:15 00076507431TRLO0 XLON 34 1792.00 12:56:15 00076507432TRLO0 XLON 163 1792.00 12:56:15 00076507428TRLO0 BATE 163 1792.00 12:56:15 00076507430TRLO0 BATE 159 1792.00 12:56:15 00076507433TRLO0 BATE 123 1792.00 12:56:15 00076507434TRLO0 XLON 164 1792.00 12:56:15 00076507435TRLO0 XLON 84 1792.00 13:15:00 00076507845TRLO0 BATE 36 1792.00 13:15:00 00076507846TRLO0 BATE 13 1792.00 13:18:51 00076507904TRLO0 BATE 72 1792.00 13:22:12 00076507995TRLO0 BATE 111 1792.00 13:23:20 00076508031TRLO0 BATE 65 1792.00 13:23:20 00076508032TRLO0 BATE 191 1794.00 13:29:40 00076508212TRLO0 BATE 266 1794.00 13:36:46 00076508415TRLO0 XLON 146 1794.00 13:36:46 00076508414TRLO0 BATE 241 1794.00 13:36:51 00076508443TRLO0 XLON 243 1794.00 13:37:06 00076508462TRLO0 XLON 18 1794.00 13:38:48 00076508481TRLO0 XLON 241 1792.00 13:38:48 00076508482TRLO0 XLON 276 1792.00 13:38:48 00076508483TRLO0 XLON 146 1792.00 13:38:48 00076508479TRLO0 BATE 152 1792.00 13:38:48 00076508480TRLO0 BATE 245 1796.00 13:44:11 00076508599TRLO0 XLON 172 1796.00 13:44:11 00076508598TRLO0 BATE 245 1796.00 13:46:12 00076508652TRLO0 XLON 238 1796.00 13:48:35 00076508712TRLO0 XLON 211 1794.00 13:48:42 00076508722TRLO0 XLON 27 1794.00 13:48:48 00076508728TRLO0 XLON 256 1794.00 13:48:48 00076508729TRLO0 XLON 259 1794.00 13:49:22 00076508835TRLO0 XLON 233 1796.00 13:58:01 00076508999TRLO0 XLON 60 1798.00 13:58:01 00076509000TRLO0 XLON 162 1798.00 13:58:01 00076509001TRLO0 XLON 6 1798.00 13:58:01 00076509002TRLO0 XLON 41 1798.00 13:58:01 00076509003TRLO0 XLON 118 1798.00 14:02:08 00076509134TRLO0 BATE 173 1800.00 14:12:38 00076509300TRLO0 XLON 80 1800.00 14:12:38 00076509301TRLO0 XLON 10 1800.00 14:12:38 00076509302TRLO0 XLON 4 1800.00 14:12:38 00076509303TRLO0 XLON 443 1800.00 14:16:00 00076509427TRLO0 BATE 16 1800.00 14:17:13 00076509468TRLO0 BATE 80 1800.00 14:17:51 00076509474TRLO0 XLON 75 1800.00 14:17:51 00076509475TRLO0 XLON 14 1800.00 14:17:51 00076509476TRLO0 XLON 113 1800.00 14:17:51 00076509477TRLO0 XLON 50 1800.00 14:18:43 00076509509TRLO0 BATE 165 1800.00 14:20:35 00076509556TRLO0 BATE 270 1798.00 14:22:00 00076509603TRLO0 XLON 206 1798.00 14:22:00 00076509602TRLO0 BATE 278 1798.00 14:31:01 00076509765TRLO0 XLON 157 1796.00 14:31:12 00076509778TRLO0 BATE 162 1796.00 14:31:12 00076509779TRLO0 BATE 234 1796.00 14:31:12 00076509780TRLO0 XLON 261 1794.00 14:37:52 00076510255TRLO0 XLON 158 1794.00 14:37:52 00076510253TRLO0 BATE 159 1794.00 14:37:52 00076510254TRLO0 BATE 147 1794.00 14:48:30 00076510649TRLO0 BATE 160 1794.00 14:50:30 00076510714TRLO0 BATE 267 1792.00 14:50:38 00076510718TRLO0 XLON 147 1792.00 14:50:38 00076510716TRLO0 BATE 173 1792.00 14:50:38 00076510717TRLO0 BATE 287 1792.00 15:06:28 00076511291TRLO0 XLON 175 1792.00 15:06:28 00076511288TRLO0 BATE 54 1792.00 15:06:28 00076511289TRLO0 BATE 100 1792.00 15:06:28 00076511290TRLO0 BATE 180 1792.00 15:06:28 00076511292TRLO0 BATE 269 1790.00 15:09:08 00076511393TRLO0 XLON 174 1790.00 15:09:08 00076511392TRLO0 BATE 16 1788.00 15:13:06 00076511546TRLO0 BATE 136 1788.00 15:13:06 00076511547TRLO0 BATE 119 1790.00 15:17:00 00076511709TRLO0 BATE 233 1792.00 15:23:23 00076511826TRLO0 XLON 155 1792.00 15:25:21 00076511927TRLO0 BATE 246 1792.00 15:27:23 00076511968TRLO0 XLON 167 1792.00 15:29:21 00076512026TRLO0 BATE 263 1792.00 15:30:41 00076512077TRLO0 XLON 176 1792.00 15:32:21 00076512119TRLO0 BATE 4 1792.00 15:35:16 00076512241TRLO0 XLON 60 1794.00 15:36:01 00076512256TRLO0 XLON 111 1794.00 15:36:01 00076512257TRLO0 XLON 7 1794.00 15:36:01 00076512258TRLO0 XLON 28 1794.00 15:36:01 00076512259TRLO0 XLON 100 1794.00 15:36:01 00076512261TRLO0 XLON 255 1794.00 15:39:21 00076512353TRLO0 BATE 18 1794.00 15:39:21 00076512355TRLO0 XLON 107 1794.00 15:39:21 00076512356TRLO0 XLON 273 1792.00 15:39:49 00076512375TRLO0 XLON 154 1792.00 15:39:49 00076512374TRLO0 BATE 85 1794.00 15:39:49 00076512376TRLO0 BATE 166 1792.00 15:40:51 00076512418TRLO0 BATE 17 1792.00 15:44:51 00076512576TRLO0 BATE 6 1792.00 15:44:51 00076512577TRLO0 BATE 277 1790.00 15:50:58 00076512827TRLO0 XLON 160 1790.00 15:50:58 00076512826TRLO0 BATE 149 1790.00 15:50:58 00076512828TRLO0 BATE 24 1790.00 15:52:58 00076512889TRLO0 BATE 148 1790.00 15:52:58 00076512890TRLO0 BATE 7 1790.00 15:59:11 00076513133TRLO0 XLON 57 1790.00 15:59:11 00076513134TRLO0 XLON 270 1790.00 16:01:01 00076513253TRLO0 XLON 270 1790.00 16:05:01 00076513400TRLO0 XLON 246 1790.00 16:05:01 00076513402TRLO0 XLON 2 1790.00 16:05:01 00076513401TRLO0 BATE 20 1790.00 16:05:01 00076513403TRLO0 BATE 136 1790.00 16:06:12 00076513457TRLO0 BATE 180 1790.00 16:06:12 00076513458TRLO0 BATE 167 1790.00 16:06:12 00076513459TRLO0 BATE 160 1794.00 16:12:18 00076513774TRLO0 BATE 280 1794.00 16:12:51 00076513797TRLO0 XLON 170 1794.00 16:13:18 00076513833TRLO0 BATE 160 1792.00 16:13:51 00076513855TRLO0 BATE 286 1792.00 16:13:51 00076513856TRLO0 XLON 6 1794.00 16:15:51 00076513986TRLO0 BATE 42 1794.00 16:15:51 00076513987TRLO0 BATE 36 1794.00 16:16:51 00076514035TRLO0 BATE 145 1794.00 16:18:41 00076514143TRLO0 BATE 177 1794.00 16:19:41 00076514191TRLO0 BATE 267 1794.00 16:19:41 00076514193TRLO0 XLON 162 1794.00 16:20:41 00076514260TRLO0 XLON 93 1792.00 16:20:55 00076514268TRLO0 BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

